EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
 Політика України
  834  42
Матеріали за темою:
Все про:міст (235) будівництво (406) Донбас (12615) Волкер Курт (434)

 Будівельники відвідають Станицю Луганську в понеділок для огляду обсягу робіт щодо відновлення моста, - Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер анонсував у понеділок, 29 липня, візит будівельної команди до Станиці Луганської (Луганська обл.) для огляду обсягу робіт щодо відновлення моста.

"Інженери-будівельники вже відвідували міст. Як я розумію, в понеділок буде ще один їхній візит", - сказав Волкер на брифінгу в суботу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас американський дипломат висловив думку, що вдасться досягти прогресу у відновленні мосту, якщо Росія зробить кроки щодо підтримки цього проекту.

Дивіться також: Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко. ФОТО

8 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення моста в районі Станиці Луганської (Луганська обл.), якщо упродовж тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Тристороння контактна група (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні 17 липня домовилася про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі смт Станиця Луганська Луганської області, зокрема встановлених на мості через Сіверський Донець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139956
 
 
 Топ коментарі
 
пенсионеры ЛНР возмущены ., уже готовят план как взорвать мост. Укропы ваще озверели , мосты ремонтирують.
 показати весь коментар
 
а кому нужнее этот мост?
может пусть он его и строит???
 показати весь коментар
 
Шо-то этот мостик стал привлекать внимание не менее Крымского, три года назад. Я сам не въезжаю- к чему бы это???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У зверьков ленеер уже истерика началась. Нахрена такое писать?
 показати весь коментар
 
Строителей подвергнуть строгому отбору - кто не быдло , того и близко не подпускать .
 показати весь коментар
 
пенсионеры ЛНР возмущены ., уже готовят план как взорвать мост. Укропы ваще озверели , мосты ремонтирують.
 показати весь коментар
 
 
8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений. Источник: https://censor.net.ua/n3139956

Может быть предлог не тут лишний?Смысл искажается: Украина готова восстановить, если начнётся демонтаж?
 показати весь коментар
 
 
В том и дело, что не лишний. На остальных ресурсах- тоже присутствует НЕ. А вот в чем фишка- это надо спросить у Зеленского, наверное.
 показати весь коментар
 
 
Не - это не предлог, а отрицательная частица, грамотей. Но по тексту ты прав.
 показати весь коментар
 
 
Я вообще рузьке язык, как таковой, не учил, хотите верьте, хотите нет Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер - Цензор.НЕТ 962
 показати весь коментар
 
Так частица не, в любом языке частица, какой язык не учи.
 показати весь коментар
 
 
Никогда этим вообще не заморачивался, честно, из всей школьной програмы помню только жи-ши как пишутся. Когда дома достаточно большая библиотека, а ты перечитал достаточно большое количество текста (особенно когда ты молодой, и знания усваиваются быстро), то воленс-ноленс начинаешь не просто правописание отдельных слов, но и конструкцию целых фраз, запоминать. Как-то так.
 показати весь коментар
 
 
Вот прямая речь: "Мы будем ждать неделю, максимум - 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы"(с). Во, хрень какая!
 показати весь коментар
 
 
Ну, то есть смысл: "мы будем ремонтировать мост, если увидим что вы демонтируете фортификации, мы ждём ваших действий по демонтажу". Я так понимаю, что именно для такх случаев и есть корректоры, редакторы или как их там. Такие, чтобы прочли, при необходимости поправили, и дали тексту дальнейший ход. А сейчас везде сплошь copy-paste Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер - Цензор.НЕТ 6862
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю, что такое логика. Но! Пролистал шесть ресурсов, не желтых(!), имею результат: везде это НЕ.
 показати весь коментар
 
 
Ну копипаста же, ёлки-моталки, зачем думать, если есть Ctrl+C и Ctrl+V. Поколение пепси, некст, пепси, айфонов и прочего. Зачем думать, если за тебя Т9 подумает Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер - Цензор.НЕТ 2327
 показати весь коментар
 
 
Честно говоря, подобная ошибочка, тянет на расстрельную статью. Правда, в 1937-1945.
 показати весь коментар
 
 
лучше напишите какая фирма подряд получила, чтобы было понятно, это коломойша уже начала гранты осваивать или еще порохохряк старые договорняки закрывает.
 показати весь коментар
 
Ти живеш вчорашнім днем. Це вже квартальний підряд.
 показати весь коментар
 
 
тебе откуда об этом знать? ты представитель американского уряда?
 показати весь коментар
 
Думаю, что тут что-то другое... Не в подряде дело...
 показати весь коментар
 
Люди твоєї національності взагалі-то вважаються нетупими. Але всяке буває...
 показати весь коментар
 
 
Бачиш,що то рєпатріант кацапоголовий. Таким нічого не помогає,навіть Зємля Обєтованная.)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ответить было не проще?В Израиле я,но по еврейски отвечаешь ты.
Внешнее управление страной?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Какова конечная цель?
 показати весь коментар
 
Сроітєлі долбані. А не хочете осмотрєть міст у селі Сівка-Войнилівська через Дністер? Там дірки в старому мості такі,що голову засунеш. Син Яника вкрав гроші і стоять одні сваї. Щоб вас там всіх сєпари в дупу відіграли.Це буде вам предоплата.
 показати весь коментар
 
 
Виборча дільниця №260318 (Сівка-Войнилівська)Чисельність виборців - 358Брали участь у голосуванні - 200Бюлетені, визнані недійсними -3Проголосували:за Володимира Зеленського - 104за Петра Порошенка - 93 Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер - Цензор.НЕТ 919 Ви вже мали відчути покращання
 показати весь коментар
 
 
у рошеновского лапотника в методичке ничего про 4 года не писали, не напрягай убогого
 показати весь коментар
 
а кому нужнее этот мост?
может пусть он его и строит???
 показати весь коментар
 
 
Шо-то этот мостик стал привлекать внимание не менее Крымского, три года назад. Я сам не въезжаю- к чему бы это???
 показати весь коментар
 
 
Вася, Он это кто?
Волкер?
Зеленский?
Х√йло?
Или сепарист?

Мысль, кстати, у Андрея интересная... Что-то много шума на счёт этого поста?

Что-то за наш (Николаев) такой шумихи нет... А мост ведь давно пора ремонтировать...
 показати весь коментар
 
 
он - это... они (которые хотят чтоб без бэндэр, но с мостом) т.е. последний пункт в Вашем вопросе
 показати весь коментар
 
 
я смотрю Мы избрали преза дыныры а не Украины !!! Кто взорвал мост - тот должен и восстанавливать, что не получилось как с Дебальцевским жд узлом после котла - мы восстанавливали чтобы кацапы могли свободно перевозить вооружение !!! Кста - кацапы и дыныровцы настаивают чтобы мост был с большей грузоподьемностью - чтобы могли по нем проехать танки!!! ...шозанакуй
 показати весь коментар
 
 
Все вірно, і волкер інспектує з.тою самою вимогою! Для абрамсів.
 показати весь коментар
 
Головне, не забудьте того моста білим мармуром облицювати. Як тут уже хтось підказував, найкраще італійським.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору