 Розраховували на участь світових лідерів рівня Shell або Exxon, - Гройсман пропонує провести повторний конкурс на право розробки українського шельфу

Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ми оголошували цей конкурс, то розраховували на участь у ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon. Перебіг конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і загалом не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників", - написав Гройсман.
Прем'єр-міністр зазначив, що для України це питання не лише енергетичної незалежності, а й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму.
Нагадуємо, 26 липня міжвідомча комісія визначила компанію Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова переможцем державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобутку нафти і газу на найбільшій за площею ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі.
Заявки на участь у державному конкурсі подавали чотири компанії. Серед них вищезгадана Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка сама й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD і "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.
Раніше продовжити конкурс на право розподілу нафти і газу на ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі виступив глава Офісу президента Зеленського Андрій Богдан. На його думку, штучне зменшення термінів має вигляд "випадкового" і "навмисно створеного бар'єра з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між "своїми" і фірмами, які переслідують суто спекулятивні цілі".
У квітні 2019 року український уряд оголосив конкурс на укладення угоди щодо розподілу вуглеводнів - нафти і газу. Їх пропонують знайти в Чорному морі, в межах ділянки "Дельфін", і ділитися видобутим із державою. Тривалість такої співпраці - 50 років. У конкурсній документації зазначалося, що ресурсна база оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива.
У лютому 2019 президент Петро Порошенко задекларував 709,5 млн гривень доходів з 1 січня.
У січні Петро Порошенко задекларував 576 млн гривень доходів: 1 січня - 548,7 млн гривень дивідендів від Rothschild Trust і 26,2 млн гривень дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал», а 8 січня - 1,1 млн гривень відсотків від вкладів у МІБ.
Водночас, оскільки істотні зміни у майновому стані слід задекларувати в десятиденний термін з моменту їх отримання, січневі декларації могли відноситися як до доходу за 2018 рік, так і за 2019. Залежно від того, до якого звітного року вони відносяться, дохід Порошенко за 2018 рік складе не менше 754 млн гривень, що у 46 разів більше його доходу за 2017 рік, або буде перевищувати 1,3 млрд гривень, що у 80 разів більше задекларованих ним за 2017 рік 16,3 млн гривень доходів.
Зустрічаються в кабаку двоє русскіх крєстьян. У одного спухла морда, вибиті зуби. Він хвалиться: відал, как мне наш барін по сусалам сйєзділ? Чісто мєдвєдь барін наш, отєц наш радной! Дал мнє давєча по сусалам, но і полтіной одаріл! А ваш барін квьолий какой-то, ні в зуби нє даст, ні батогом нє прікажет випороть. Нікудишній у вас барін!
Так ось, в будь-якому суспільстві існує прошарок осіб, які ЗАВЖДИ будуть мріяти про "сильну руку", про "сільного і боґатово баріна". В Рашці це "86%" населення. В Україні - ледь більше 20%. Є такі і в Польщі, проте тут їх залишилось всього пара процентів...
Скоммуниздил деньги на индексацию пенсий, субсидии и ремонт дорог в 2018 году.
Кроме того пропало часть средств за коммуналку при смене расчетных счетов получателя.
тааа...там вообще-то, с самого начала был мутняк...и какие-то писюхи-хозяйки...и т.д.
🤗
Тільки цього разу вже не Обама з Оландом, а Шел з Ексоном.