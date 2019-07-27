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 Політика України, Економіка
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Все про:конкурс (480) шельф (9) Гройсман (3541) Пономарьов Ілля (35)

 Розраховували на участь світових лідерів рівня Shell або Exxon, - Гройсман пропонує провести повторний конкурс на право розробки українського шельфу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонує Кабміну розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії зі світовим ім'ям для видобутку газу на українському шельфі Чорного моря.

Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми оголошували цей конкурс, то розраховували на участь у ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon. Перебіг конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і загалом не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників", - написав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що для України це питання не лише енергетичної незалежності, а й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму.

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Нагадуємо, 26 липня міжвідомча комісія визначила компанію Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова переможцем державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобутку нафти і газу на найбільшій за площею ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі.

Заявки на участь у державному конкурсі подавали чотири компанії. Серед них вищезгадана Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка сама й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD і "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

Раніше продовжити конкурс на право розподілу нафти і газу на ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі виступив глава Офісу президента Зеленського Андрій Богдан. На його думку, штучне зменшення термінів має вигляд "випадкового" і "навмисно створеного бар'єра з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між "своїми" і фірмами, які переслідують суто спекулятивні цілі".

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У квітні 2019 року український уряд оголосив конкурс на укладення угоди щодо розподілу вуглеводнів - нафти і газу. Їх пропонують знайти в Чорному морі, в межах ділянки "Дельфін", і ділитися видобутим із державою. Тривалість такої співпраці - 50 років. У конкурсній документації зазначалося, що ресурсна база оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива.

Розраховували на участь світових лідерів рівня Shell або Exxon, - Гройсман пропонує провести повторний конкурс на право розробки українського шельфу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139955
 
   
 Топ коментарі
 
Нихера не будут, там "порошенко виноват вовсьом" на сто лет вперед.
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Раньше Гройсман злочынна Влада мешала?
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Ну я буду надеяться что зебилам никто не будет мешеть, а отвечать будете
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Дурдом !:" Зеленський - на "Лізі сміху", Волкер - на Донбасі" - DW українською.
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Тебе укол и рубашку с длинными рукавами
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ты смотри какая назойливая муха эта гнося, вцепилась лапками в посаду, как зеленая муха в переработанную пищу, уже пора ушастому баклану думать о новой партии труселей на Винницкий рынок, а оно про шельфы ещё рассуждает.
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Раньше Гройсман злочынна Влада мешала?
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Ну я буду надеяться что зебилам никто не будет мешеть, а отвечать будете
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Нихера не будут, там "порошенко виноват вовсьом" на сто лет вперед.
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Ни фига. Через пять лет во всём будет виноваты Зелёнка.
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Андрій, так він і за 30-ть попередніх у всьому винен.
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Зебилы это,те кто целыми днями гавкают на Зеленского,больные люди
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Может в Болгарии и так, но у нас зебилы это недальновидные люди типа тебя
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ЗЄЛЄБОБІКІ ЗЄБІЛИ, А МАРОДЕРИ ИЛІТА НАЦИЇ!
У лютому 2019 президент Петро Порошенко задекларував 709,5 млн гривень доходів з 1 січня.

У січні Петро Порошенко задекларував 576 млн гривень доходів: 1 січня - 548,7 млн ​​гривень дивідендів від Rothschild Trust і 26,2 млн гривень дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал», а 8 січня - 1,1 млн гривень відсотків від вкладів у МІБ.

Водночас, оскільки істотні зміни у майновому стані слід задекларувати в десятиденний термін з моменту їх отримання, січневі декларації могли відноситися як до доходу за 2018 рік, так і за 2019. Залежно від того, до якого звітного року вони відносяться, дохід Порошенко за 2018 рік складе не менше 754 млн гривень, що у 46 разів більше його доходу за 2017 рік, або буде перевищувати 1,3 млрд гривень, що у 80 разів більше задекларованих ним за 2017 рік 16,3 млн гривень доходів.
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Є такий старий анекдот.
Зустрічаються в кабаку двоє русскіх крєстьян. У одного спухла морда, вибиті зуби. Він хвалиться: відал, как мне наш барін по сусалам сйєзділ? Чісто мєдвєдь барін наш, отєц наш радной! Дал мнє давєча по сусалам, но і полтіной одаріл! А ваш барін квьолий какой-то, ні в зуби нє даст, ні батогом нє прікажет випороть. Нікудишній у вас барін!
Так ось, в будь-якому суспільстві існує прошарок осіб, які ЗАВЖДИ будуть мріяти про "сильну руку", про "сільного і боґатово баріна". В Рашці це "86%" населення. В Україні - ледь більше 20%. Є такі і в Польщі, проте тут їх залишилось всього пара процентів...
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Гося ты угаловник местного значения. , на шо ты надеешся ?
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Это ты понял, после того как он Мародера бросил? Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа - Цензор.НЕТ 1311
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СОВСЕМ **.....лся такое профессиональному бомжу писать.
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Чего ж местного?
Скоммуниздил деньги на индексацию пенсий, субсидии и ремонт дорог в 2018 году.
Кроме того пропало часть средств за коммуналку при смене расчетных счетов получателя.
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Спят и видят Exxon как бы зайти в страну где СБУ прессует инвесторов за "екоцид", а проблемы решает барышевский суд...
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Пилять!! А сами, что без рук, без ног, без головы!? Самим нужно разрабатывать, т.к. если кто то другой, то большая часть дохода будет уходить из бюджета!!! Ну почему у руководства бездари??? Вот сюда нужно было напрвлять займы , кредиты, а вы их прожрали, разворовали, или сложили в виртуальный золотой запас!!! ИДИОТЫ!
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Если будут разрабатывать иностранцы,то будут брать долю,а свои возьмут все и ещё цены на ЖКХ повысят
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ну цены получается хоть так хоть так повысят)))))...Эти вещи должны быть государственными, полностью исключить частника!! И вообще согласно конституции - Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
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Да ты шо,так пойди и купи себе три гектара земли в пользование,там тебе объяснят что тебе в Украине принадлежит только твой диван,не по конституции,а по факту
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Вот и я о том! Что по конституции так а на деле совсем наоборот!
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Богдан Коломойскому хочет отдать права на бурние...как неожиданно)
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... и не говорите, чужому чилавеку (с улицы)
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А ко у отдать тебе?Кацапу тупоголовому?,😀
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Опрос порохомразей1 Расскажите слезливые истории про зубожиння из-за Зеленского в последние 2 месяца - как у вас отняла все нова злочинна влада Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа - Цензор.НЕТ 1272
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подожди, не переживай - это только ЗЕбегин
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Чего ты себе такой ник не черепной выбрал,а Ваня Пердюкин тебя чем не устраивает,хочешь быть аностранцэм?🤔
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Вова расчитивать можешь на усе, но ти уже запроденец уже, как политик усьо.
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Шо Грося , не удалось ШЕЛЛУ сунуть прокладку?
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Бумеранг.Шелл участвует в СП2 и точно помнят как Петя требовал санкций для всех участников.Санкции не ввели,но осадочек остался.
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а вышки бойка...не-не? никак не вписываются в радужную картину мечтаний трусельмана???
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помню...а столько денежек на них потратили...а их взяли...и отбуксировали...
тааа...там вообще-то, с самого начала был мутняк...и какие-то писюхи-хозяйки...и т.д.
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Як у Нігерії. Дійсно, розвідка та видобуток газу - це дуже "складні" технології, котрі не під силу слов'янським недолюдкам. Компрадорський холуй перед відставкою хоче максимально нашкодити Україні.
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Это какая-то поросячья чумка косит бывших "можновладцев" ))) Как и Шурика "всё рвётся кого-то спасать" . Всё о Родине думают ... твари ))) Когда их послали "на Юх"))) они решили озаботиться , как надо управлять ))) Скоро вас научат , как отвечать за свою "работу" и "заботу" )))
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Не спеши,есть мертветчук и его команда
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Угу,идея правильная,если её с умом реализовать...Например дать Шеллу право разработки крыского шельфа..... Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа - Цензор.НЕТ 1800
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У геройсманів Нації знов у всьому винні світові лідери...
Тільки цього разу вже не Обама з Оландом, а Шел з Ексоном.
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С Украиной никто не хочет связываться из за коррупции,беспреддела чиновников и безнаказанности,волокиты и безразличия
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Цензор, навіщо змінили шрифти. Чи той хто контролює Форум погано бачить нікнейми, йому не потрібен текст, а важливо лише хто пише?
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Так что теперь, все только крупным корпорациям отдать? Понимаю, если есть факты, что американцев специально не допустили к конкурсу, но если все честно, что теперь, под Shell все переписывать? Кстати, Shell участвует в Северном потоке 2.
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Когда мы объявляли этот конкурс - рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. расчитывали на деньги мировых лидеров.а потом кинуть .как киданул украинский народ Бойко.купивший за деньги народа Украины вышки для куйла,ведая о том.что тот оккупирует Крым....
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Нужно сейчас делать шаги, чтобы все было хорошо в будущем.
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