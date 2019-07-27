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 Політика України
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 Уряди США й України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння, - Волкер

Спецпредставник США зазначає, що немає жодних перешкод для поставок Україні летального оборонного озброєння.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що урядові оборонні відомства США та України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння. Про це Волкер повідомив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він заявив, що, згідно з оприлюдненим змістом телефонної розмови президентів США й України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, питання продажу американської зброї Україні не порушувалося.

Водночас Волкер нагадав, що ще в 2017 році адміністрація Трампа зняла заборону обмеження на постачання оборонного озброєння Україні, якої дотримувалася попередня адміністрація Барака Обами.

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"Зараз більше немає жодних перешкод для поставок Україні летального оборонного озброєння", - заявив Волкер.

Також він сказав, що зараз співпраця з Україною в цьому питанні відбувається на аналогічній основі, як і з іншими близькими партнерами США.

"Ми також відкрили можливість для України придбати оборонне озброєння, яке Україна хоче купити", - додав Волкер.

Крім того, спецпредставник США зазначив, що цього року Україна внесла зміни у власне законодавство, які тепер дозволяють закупівлю іноземного військового обладнання.

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"І наступні кроки у цьому процесі - це прямі обговорення між американським і українським урядами, між Пентагоном і Міністерством оборони України щодо того, які в Україні є потреби, і які у Сполучених Штатах є відповідні системи, щоб задовольнити ці потреби і щоб Україна мала можливість придбати їх", - додав Волкер.

Водночас, за його словами, це питання перебуває "на нормальній траєкторії для таких процесів - оцінюються потреби, оцінюється, що можна запропонувати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139953
 
   
 Топ коментарі
 
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1. Волкер:

- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.
2. Порошенко:

- Вопрос о поставках нашей стране летального оружия западные страны рассматривают пять лет.
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изучили и поняли что новой власти доверять нельзя

Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, - Волкер - Цензор.НЕТ 439
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В Штатах зрозуміли що бєня працює на путєна , тому подалі від спокуси відправили "Джевеліни" полякам . Сам зє нічого не вирішує , боддан і то має більше прав , не кажучи вже про регента з абсолютною владою в Україні .
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Ну , ок . Давай пруф твоего оналитека-иксперда . Я почитаю .
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А это шо значит ? Типо пруфика не будет , да ?
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Все "пруфики" ведут на *********. Так что данную "инфу" смело можно считать вбросом.
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типа, само раскаряч ветки и найди если тебе нуно
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Вот ты себя и раскрыл гнида парашенская , в ,,незалежной" говорят и пишут только в парашке .
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кацапа,ты хоть сцылку дал на свою брехню Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, - Волкер - Цензор.НЕТ 2372.
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Чтобы просто перестать стрелять, особо тратиться на оружие смысла нет.
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Семимильными шагами к союзу США и Украины !!!.Побольше Вашингтонских проспектов в украинских городах!!!
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а нащадков свинарчуков уже всех из минобороны турнули?
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Всех! Все фамилии были заменены на новые
Уряди США й України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння, - Волкер - Цензор.НЕТ 5006
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Найдите разницу :
1. Волкер:

- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.
2. Порошенко:

- Вопрос о поставках нашей стране летального оружия западные страны рассматривают пять лет.
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Найдите разницу:
1. Волкер:
- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.

3. Зеленский:
согласно обнародованному содержанию телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вопрос продажи американского оружия Украина не поднимался.
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Позвольте и мне в том же духе.
Какое отношение официальная информация Волкера имеет к телефонным разговорам Трампа?

Или ты думаешь - по телефону США обсуждает все свои планы ?..
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Придурки!! Нам БК хватит максимум на НЕДЕЛЮ (спасибо пете за склады) если будет горячая фаза войны как в 2014-2015 ...Так что янки - ВЕЗИТЕ ВСЕ ЧТО ЛИШНЕЕ !!! Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, - Волкер - Цензор.НЕТ 6304
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Вот скажи нам умный Игорь, на сколько времени, со складами нам хватило бы при применении со стороны ********** в горячей фазе ядерных ракет? Если что, разрешение на применение ихняя дума ***** дала ещё в 14-ом году.
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Я бы не стал называть Украину с 14-ю реакторами безъядерной державой... этого достаточно для превращения всей планеты в пустыню, так шо у куйла как бы есть ЯО, но как бы и нет
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Хай вивчають. Південна Корея теж з США вивчали плани щодо Північної, але це не завадило Південній Кореї стати однією з найкращих економік світу.
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Волкер сколько можно изучать?
Когда рашисти к Днепру подойдет, до вас дойдет?
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Прошлая власть скупала только в свои карманы и никуды больше
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А шо там изучать? И так всё понятно: M1A2 SEP V2 Abrams, Stryker M1126 Infantry Carrier Vehicle, F-22A Raptor, F-35 Lightning II, Northrop B-2 Spirit, AH-64E Apache со всеми причендалами и побольше. Или речь шла о каком-нибудь гавне по типу: «На тобі, небоже, що мені не гоже»?
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Та не , без пафоса : ПКР"Гарпун", САУ"Палладин", штурмовики А-10 с противотанковьім вооружением и боевьіе вертолетьі "Апач". Для начала хватит , причем все єто с баз хранения армии США.
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Я ж всё самое новое (последние модификации). Как для себя. Но хотя «Бородавочники» А-10 не производят с 1984 года, но и их не дадут.
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Не дрейфь , я перечислил реально проверенное в боях добротное вооружение , которое в избьітке стоит на складах и площадках хранения . Можно добавить еще корабли и подводньіе лодки , тоже с баз хранения. Дешево и сердито , для орлов Шойгу пойдет.
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Какое «дрейфь»? За тобою ж как «за каменной стеной». Но в теме ж есть слово «новые».
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Хотя, признаю, ошибся насчёт «Бородавочников». Их ка как раз частично и дадут. «Бородавочник» - это ж A-10 «Тандерболт» II. Вот именно «...болт» от «Бородавочника» и дадут.
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Куплене в Штатів озброєння паршавін зразу переведе в "надлищкове майно " і передадуть путєну . Добре що Зє дав розпорядження терміново будувати патронний завод . Початок будівництва буде заплановано на 2025 рік . Уряди США й України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння, - Волкер - Цензор.НЕТ 699
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и правильно, так как именно к этому году начнут иссякать запасы патронов СССР в странах Восточной Европы
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зоря шото ты лаптями смердишь рошеновскими тут...
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малюкы, вопрос о новой Большой войне в Восточной Европе и южнее запланирован на 2022 год
поэтому Украина получит F-35 уже сейчас, чтобы пилоты успели налетать часы
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Ааааа! Вираз обличчя тьоті на другому плані - як вона на то зелененьке дивиться
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"Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения", чтобы знать что не давать. Враги радуются - "Подаренные в 2018 году Украине американцами противотанковые ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на базы США сил быстрого реагирования в связи с тем, что украинское оборонное ведомство не в состоянии обеспечить соответствующие условия хранения данных ПТРК."
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лапотник, ты уверен шо для штатов что-то значат несчастные 30 птуров ??? да они на одних микроучения больше отстреливают...
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Пиши адрес, скоро буду в Сватове, заеду.
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уже можно закупать вооружение для двух подаренных айлендов!
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Нужно сейчас делать шаги, чтобы все было хорошо в будущем.
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