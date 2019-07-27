 Уряди США й України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що урядові оборонні відомства США та України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння. Про це Волкер повідомив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він заявив, що, згідно з оприлюдненим змістом телефонної розмови президентів США й України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, питання продажу американської зброї Україні не порушувалося.
Водночас Волкер нагадав, що ще в 2017 році адміністрація Трампа зняла заборону обмеження на постачання оборонного озброєння Україні, якої дотримувалася попередня адміністрація Барака Обами.
"Зараз більше немає жодних перешкод для поставок Україні летального оборонного озброєння", - заявив Волкер.
Також він сказав, що зараз співпраця з Україною в цьому питанні відбувається на аналогічній основі, як і з іншими близькими партнерами США.
"Ми також відкрили можливість для України придбати оборонне озброєння, яке Україна хоче купити", - додав Волкер.
Крім того, спецпредставник США зазначив, що цього року Україна внесла зміни у власне законодавство, які тепер дозволяють закупівлю іноземного військового обладнання.
"І наступні кроки у цьому процесі - це прямі обговорення між американським і українським урядами, між Пентагоном і Міністерством оборони України щодо того, які в Україні є потреби, і які у Сполучених Штатах є відповідні системи, щоб задовольнити ці потреби і щоб Україна мала можливість придбати їх", - додав Волкер.
Водночас, за його словами, це питання перебуває "на нормальній траєкторії для таких процесів - оцінюються потреби, оцінюється, що можна запропонувати".
1. Волкер:
- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.
2. Порошенко:
- Вопрос о поставках нашей стране летального оружия западные страны рассматривают пять лет.
1. Волкер:
- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.
3. Зеленский:
согласно обнародованному содержанию телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вопрос продажи американского оружия Украина не поднимался.
Какое отношение официальная информация Волкера имеет к телефонным разговорам Трампа?
Или ты думаешь - по телефону США обсуждает все свои планы ?..
Когда рашисти к Днепру подойдет, до вас дойдет?
поэтому Украина получит F-35 уже сейчас, чтобы пилоты успели налетать часы