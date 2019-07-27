 "Росіяни мали щодо мене плани", - майбутній нардеп Коровченко пояснив згадку про себе в "розмовах Глазьєва" про окупацію Криму

Про це він заявив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, цим плівкам треба дати юридичну оцінку. По-друге, ці плівки могли б відображати інформацію про події, що розгорталися у Криму наприкінці лютого-початку березня 2014 року. Чому ж вони з’явилися лише через 4 роки? По-третє, якби їх оприлюднили одразу після імовірного запису, це б реально привернуло увагу міжнародної спільноти, яка б дізналася про ситуацію і діяла б не постфактум, а під час подій, що відбувалися", - заявив Коровченко.

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"Своє прізвище на них (якщо ці плівки справді існують) можу пояснити тим, що росіяни мали на мене плани для легітимізації псевдореферендуму, щоб я його завізував. Але я випередив події, звільнився, і на той час в Криму мене не було. Щодо хронології подій, то у серпні 2013 року я обійняв посаду начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму. Під час анексії Росією Кримського півострова пішов у відставку за власним бажанням. Перед тим зібрав весь колектив і висловив протест проти дій Російської Федерації і сепаратистів, пов'язаних із проведенням так званого "референдуму", - додав він.

"Попри тиск і погрози, відмовився підписувати документи, що стосуються підготовки та проведення злочинного "референдуму". За 10 днів до псевдореферендуму знищив печатку Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму і через загрозу арешту терміново покинув Крим. Відсутність печатки та підпису уповноваженого представника Міністерства юстиції України в Криму під документами про референдум, який готували російські спецслужби і сепаратисти під час анексії Криму, є одним із головних юридичних аргументів нелегітимності кримського псевдореферендуму", - акцентував Коровченко.

Сергій Коровченко запевнив, що всі свої дії на посаді начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Криму координував із міністром юстиції України Павлом Петренком.

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Згідно з розслідуванням журналістів Слідства.Інфо, в телефонній розмові, записаній українськими спецслужбами в лютому 2014 року, радник президента РФ Сергій Глазьєв каже депутату Держдуми Костянтину Затуліну, що Коровченка як "міністра юстиції Криму" і людину Віктора Медведчука варто зберегти на посаді. На 210-му окрузі в Прилуках Чернігівської області самовисуванець Коровченко випередив свого конкурента лише на 0.19% або 153 голоси.