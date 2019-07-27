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 Політика України
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Все про:вибори (4399) Крим (7214) Глазьєв (41) Коровченко (2)

 "Росіяни мали щодо мене плани", - майбутній нардеп Коровченко пояснив згадку про себе в "розмовах Глазьєва" про окупацію Криму

Майбутній народний депутат Сергій Коровченко відреагував на розслідування журналістів, згідно з яким його прізвище згадується в записаних українськими спецслужбами телефонних розмовах між російськими чиновниками щодо захоплення Криму РФ.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, цим плівкам треба дати юридичну оцінку. По-друге, ці плівки могли б відображати інформацію про події, що розгорталися у Криму наприкінці лютого-початку березня 2014 року. Чому ж вони з’явилися лише через 4 роки? По-третє, якби їх оприлюднили одразу після імовірного запису, це б реально привернуло увагу міжнародної спільноти, яка б дізналася про ситуацію і діяла б не постфактум, а під час подій, що відбувалися", - заявив Коровченко.

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"Своє прізвище на них (якщо ці плівки справді існують) можу пояснити тим, що росіяни мали на мене плани для легітимізації псевдореферендуму, щоб я його завізував. Але я випередив події, звільнився, і на той час в Криму мене не було. Щодо хронології подій, то у серпні 2013 року я обійняв посаду начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму. Під час анексії Росією Кримського півострова пішов у відставку за власним бажанням. Перед тим зібрав весь колектив і висловив протест проти дій Російської Федерації і сепаратистів, пов'язаних із проведенням так званого "референдуму", - додав він.

"Попри тиск і погрози, відмовився підписувати документи, що стосуються підготовки та проведення злочинного "референдуму". За 10 днів до псевдореферендуму знищив печатку Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму і через загрозу арешту терміново покинув Крим. Відсутність печатки та підпису уповноваженого представника Міністерства юстиції України в Криму під документами про референдум, який готували російські спецслужби і сепаратисти під час анексії Криму, є одним із головних юридичних аргументів нелегітимності  кримського псевдореферендуму", - акцентував Коровченко.

Сергій Коровченко запевнив, що всі свої дії на посаді начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Криму координував із міністром юстиції України Павлом Петренком.

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Згідно з розслідуванням журналістів Слідства.Інфо, в телефонній розмові, записаній українськими спецслужбами в лютому 2014 року, радник президента РФ Сергій Глазьєв каже депутату Держдуми Костянтину Затуліну, що Коровченка як "міністра юстиції Криму" і людину Віктора Медведчука варто зберегти на посаді. На 210-му окрузі в Прилуках Чернігівської області самовисуванець Коровченко випередив свого конкурента лише на 0.19% або 153 голоси.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139952
 
   
 Топ коментарі
 
Кремль забраковал, почему бы не податься к Зеленскому, там всякое г**но принимают.
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Засцал зебил правду сказать, как в впрочем и главзебил.
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Странно почему это всплывающее ещё Героя Украины не получил?
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Кремль забраковал, почему бы не податься к Зеленскому, там всякое г**но принимают.
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Ну , ок . Я и сам это знаю . Но почему этот дебил <******* такую херню несет . Он придурок "Россияне имели на меня планы", - будущий нардеп Коровченко объяснил упоминание о себе в "разговорах Глазьева" об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 9683
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Хтозна,чий він.Був помічником Портнова,з Дубілем тусується.Звичайна продажна тварюка.
"Россияне имели на меня планы", - будущий нардеп Коровченко объяснил упоминание о себе в "разговорах Глазьева" об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7744
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Его лицо внушает доверие (влазит только в квадратный формат) - наверное человек хороший, да и слуга нарота к тому же, думаю не зря вы за него проголосовали, не зря, атдача будет хорошей.
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Засцал зебил правду сказать, как в впрочем и главзебил.
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Дебил , тебя мамка снова за клаву пустила ?
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Да, ведб я все сделал . Боже какие вы зебилы дебилы.
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Я не зрозумів, то плани так і залишились планами, чи впроваджені в життя? І яка вірогідність їх здійснення?
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план кацапни сырой и не забивался в папиросу, поэтому он свой план раскуривал 5 лет, пока не раскумарился в депутаты верховной зрады
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А если внимательно прочитать:
...отреагировал на расследование журналистов, согласно которому его фамилия упоминается в записанных украинскими спецслужбами телефонных разговорах.
То есть информация от спецслужб (как минимум ДСП) легко утекает на сторону...
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В СН там таких как Коровченко - 50% ...потому что нельзя создать нормальную партию за 2 месяца.. "Россияне имели на меня планы", - будущий нардеп Коровченко объяснил упоминание о себе в "разговорах Глазьева" об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 3116
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Хотела его расея главним коллаборантам сделать, но потом передумала - очень честний и совестний...
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///
....... на одномандатном избирательном округе № 210 в Черниговской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Сергей Коровченко с 21,28% (16448 голосов). На втором месте в этом округе тоже оказался самовыдвиженец - Борис Приходько, за него отдали голоса 21,09% избирателей (16295 голосов). Разница - 153 голоса.. (и более 100 бюллетеней - признаны испорченными) .............
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Почему же они появились только через 4 года? -

он реально тупой? Потому что ты попадаешь в главный законодательный орган страны!
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Дыма без огня не бывает ! спалился стукачок !
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Так это рыло-человек мертвечука или нет? Скорее всего,да. Иначе с чего это кацапне его так обзывать? Значит знали. А он по обыкновению байки рассказывает,когда поймали.
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Вот зачем они все лезут в депутаты? Они мало зарабатывают в обычной жизни?
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Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива,- сообщает LIFE.
Если на нём аккумулятор российского производства, то должно же когда-то повезти?
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Так точно, кому то из двойников точно «повезет»😁
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