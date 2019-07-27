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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Україна вже продемонструвала ініціативи щодо досягнення миру на Донбасі. Росія також має вжити заходів, - Волкер

США очікують від Росії у відповідь кроків щодо мирного врегулювання ситуації на сході України, повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Україна вже продемонструвала ініціативи щодо досягнення миру на Донбасі. Я думаю, що Росія зі свого боку також має вжити заходів, які були б взаємними", - сказав Волкер на брифінгу в суботу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Водночас він додав, що можна було б очікувати розведення сил і засобів у додаткових зонах на Донбасі.

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"Відкриття додаткових пунктів пропуску, наприклад у Золотому, до чого Україна готова, а Росія не демонструє бажання. Також мушу наголосити на необхідності стабільного припинення вогню", - додав спецпредставник США.

Волкер також вказав на обмін полоненими і відновлення критичної інфраструктури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139951
 
 
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Да чего смотреть и так все все ясно.
Россия не сторона конфликта и вообще не при чем.
Нужны прямые переговоры с Лугандоном.
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Покаже середній палець. Але замотаний у гарну обгортку і зробить це красиво. Скільки можна танцювати на одних і тих самих граблях. Це вже навіть не мазохізм, а справжній клінічний ідіотизм.
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Волкер также отметил обмен пленными всех на всех.
То бишь вову на петю.
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Шото ти закрутил, ну отдатим ми им Вову, зачем нам их Пети...
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роіська зробила вигляд що їх там нєт.
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видимо, лютый обстрел Первомайска и убийство мирных граждан украины - подготовка к миру
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Подготовка к миру была.
Когда петруха уничтожил любое желание нормального человека
отправить к праотцам врага на своей территории.
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Эксперт объяснил, почему подаренные Украине "Джавелины" будут вывезены в Польшу

Подаренные Украине ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на
американские базы быстрого реагирования по причине того, что военное
ведомство страны не может создать правильные условия для их
хранения.
По мнению аналитика, в Незалежной вся система перевернута с
ног на голову - в штабах не выполняется ни одна договоренность, а
каждый мало-мальски большой начальник уже может считать себя чуть ли не
генералом.
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Росія має свою позицію. Вона пропонує федералізувати Україну за своїм типом. Тобто Донбас - російськомовний - то це окрема країна, Закарпаття з угорцями - окрема країна, Болград з болгарами - окрема країна. Лівобережжія, нарешті - окрема країна, Правобережжя - окрема. Дуже багато росіян галасують про те. Українці, пам'ятайте - коли вас розділять - розріжуть на шматки - вас окремо кожного буде просто покласти на лопатки будь-якій орді. Це російська хитрість, за єдиним відомим методом - розділяй і володарюй.

Таким чином побудована вся Росія. Але в кожному федеральному окрузі лежить міцна російська рука. І російська нація розділяє місцевих, асимілює і володарює.

Тому сила Україна - лише в українізмі. Ніхто не прийде й не потягне вгору Україну, крім українців.
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27 июля 2014 года Кристина и Кира Жук были убиты украинскими военными в
центре Горловки. Через несколько лет, их фото стало экспонатом в разделе
"Жертвы российской (!!!) агрессии" в бывшем музее ВОВ в Киеве.

Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Россия также должна принять меры, - Волкер - Цензор.НЕТ 1766
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Украина все демонстрирует-демонстрирует... а кацапам пофиг эта демонстрация.. может пора Нам менять тактику и переходить в наступления по всем фронтам?! Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Россия также должна принять меры, - Волкер - Цензор.НЕТ 2976
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главное ям сразу побольше накопайте, что бы не было как раньше "безвести пропавших" - зарытых в массовых захоронениях
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Так само, як ніхто не витягнув німеччину нагору, окрім німців, Польщу - поляки, Ізраїль - євреї. Ще в жодну країну не прийшли євреї й її не витягнули. Ніякі іноземці із цієї діри Україну на ******** рівень не витягнуть. Лише розвиток українізму, але розумний розвиток, а не такий, як від Петра - може поставити цю країну з голови на ноги.
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