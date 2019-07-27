 Україна вже продемонструвала ініціативи щодо досягнення миру на Донбасі. Росія також має вжити заходів, - Волкер

"Україна вже продемонструвала ініціативи щодо досягнення миру на Донбасі. Я думаю, що Росія зі свого боку також має вжити заходів, які були б взаємними", - сказав Волкер на брифінгу в суботу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .
Водночас він додав, що можна було б очікувати розведення сил і засобів у додаткових зонах на Донбасі.
"Відкриття додаткових пунктів пропуску, наприклад у Золотому, до чого Україна готова, а Росія не демонструє бажання. Також мушу наголосити на необхідності стабільного припинення вогню", - додав спецпредставник США.
Волкер також вказав на обмін полоненими і відновлення критичної інфраструктури.
Россия не сторона конфликта и вообще не при чем.
Нужны прямые переговоры с Лугандоном.
То бишь вову на петю.
Когда петруха уничтожил любое желание нормального человека
отправить к праотцам врага на своей территории.
Подаренные Украине ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на
американские базы быстрого реагирования по причине того, что военное
ведомство страны не может создать правильные условия для их
хранения.
По мнению аналитика, в Незалежной вся система перевернута с
ног на голову - в штабах не выполняется ни одна договоренность, а
каждый мало-мальски большой начальник уже может считать себя чуть ли не
генералом.
Таким чином побудована вся Росія. Але в кожному федеральному окрузі лежить міцна російська рука. І російська нація розділяє місцевих, асимілює і володарює.
Тому сила Україна - лише в українізмі. Ніхто не прийде й не потягне вгору Україну, крім українців.
центре Горловки. Через несколько лет, их фото стало экспонатом в разделе
"Жертвы российской (!!!) агрессии" в бывшем музее ВОВ в Киеве.