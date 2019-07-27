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Все про:армія (2520) Грузія (584) НАТО (2048) вишкіл (1232)

 Багатонаціональні навчання Agile Spirit-2019 з участю українських військових стартували в Грузії

Українські військові візьмуть участь у багатонаціональних військових навчаннях Agile Spirit-2019 у Грузії з участю 14 країн НАТО і партнерів Північноатлантичного альянсу. Навчання стартують 27 липня і триватимуть до 9 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Навчання відбуватимуться на трьох локаціях:  у  Сенакі, Вазіані і на полігоні Орфоло в Ахалцихе. Понад 3 тис. військовослужбовців країн НАТО і країн-партнерів візьмуть участь у навчаннях Agile Spirit-2019. Зокрема Грузія, США, Велика Британія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Бельгія, Болгарія, Греція, Чорногорія, Румунія, Туреччина та Україна.

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Навчання Agile Spirit проводяться в Грузії вже вдев’яте і мають на меті підвищити сумісність, навчити і вдосконалити оперативні можливості учасників навчань під час планування і виконання операцій в режимі реального часу в багатонаціональних умовах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139950
 
 
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