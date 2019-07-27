 Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Радуцький може очолити МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штабу партії Корнієнко

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Не чув про інших (кандидатів. - Ред.), крім Михайла", - відповів він на запитання про те, які є кандидати на пост глави МОЗ.
За його словами, у Радуцького "точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров'я".
Бабак розробляє законопроекти у галузі освіти і "теоретично" може стати міністром, зазначив глава штабу партії.
"Всі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті", - сказав Корнієнко про Бабака.
Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич і в.о. голови МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але "Слуга народу" має намір продовжити їхні реформи.
"Більшість наших пропозицій щодо загальноосвітньої школи розкривають і вдосконалюють реформу НУШ (Нової української школи. - Ред.). Що стосується охорони здоров'я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, бо до неї більше запитань, ніж до освітньої" , - сказав Корнієнко.
Теперь и Украине подогнали...
Новое лицо Бабак,- сын старой коррупционной рожи ректора НАУ(ГВФ), который поставил коррупцию в университете на высочайший технологический уровень.
Вы сделали это разом, зебилы!
"Ребята, поймите, дело не в том, что в Одессу прилетела охрана президента и персонал. Это нормально. Так должно быть. Это первое лицо государства (как бы кто к нему не относился). И даже не важно, одним бортом или двумя. Дело в другом. Дело в том, что вас обманывают. Улыбаясь, глядя вам в глаза честными глазами. Понимаете, разводят как лохов. Одной рукой отправляют жену со свитой по полному навороту, а другой, для вас, летят МАУ и фотографируются с детьми. "Боже мой, какой милый и скромный мальчик. Он экономно полетел за свои деньги на съёмки концерта, чтобы все проконтролировать и прорекламировать лигу смеха. И немножечко сделал рекламы дяде Игорю". А на самом деле, по деньгам, это полноценный визит со всеми службами. Понимаете в чем разница? Человек, умышленно обманывающий в таких мелочах, по крупному будет обманывать ещё циничнее. Вам создают виртуальную реальность не имеющую ничего общего с настоящей. Одной рукой он будет фотографироваться с детьми в самолёте МАУ, а другой будет помогать грабить Украину "бабушке Бене". Или продавать ее по кусочкам Пинчуку.
Вот это страшно. Вот это цинизм.
Вы же за это голосовали?"
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Доник за это ведь голосовал?
Про це повідомив в ефірі ObozTV політичний радник президента України, кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.
"У термінах я б не хотів цю інформацію розголошувати. Скажу тільки, що ми точно не будемо з цим затягувати", - зазначив він.
Потураєв наголосив, що не може детально розповісти про існуючі плани, щоб не дати можливості опонентам "заздалегідь підготуватися".
Однак деякими деталями він все ж таки поділився.
Радник Зеленського нагадав, що вже заявляв про необхідність запроваження механізмів економічного і фінансового моніторингу ЗМІ.
"Ми вважаємо, що це має бути зона компетенції нового медіа-регулятора, який повинен з'явитися в результаті медіа-реформи", - заявив він.
"У нас застарілі органи - що Нацрада, що Держкомтелерадіо - і ми хочемо створити новий, потужний, незалежний від влади медіа-регулятор, який би стояв на сторожі наших національних інтересів в медіа", - пояснив Потураєв.