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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (908) Міносвіти (485) Корнієнко (12) Бабак Сергій (1) Радуцький Михайло (1)

 Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Радуцький може очолити МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штабу партії Корнієнко

Засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я. Серед претендентів на пост міністра освіти та науки - експерт Сергій Бабак. Обох було обрано народними депутатами за списками "Слуги народу".

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Не чув про інших (кандидатів. - Ред.), крім Михайла", - відповів він на запитання про те, які є кандидати на пост глави МОЗ.

За його словами, у Радуцького "точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров'я".

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Бабак розробляє законопроекти у галузі освіти і "теоретично" може стати міністром, зазначив глава штабу партії.

"Всі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті", - сказав Корнієнко про Бабака.

Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич і в.о. голови МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але "Слуга народу" має намір продовжити їхні реформи.

"Більшість наших пропозицій щодо загальноосвітньої школи розкривають і вдосконалюють реформу НУШ (Нової української школи. - Ред.). Що стосується охорони здоров'я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, бо до неї більше запитань, ніж до освітньої" , - сказав Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139949
 
 
 Топ коментарі
 
Волонтер Роман Доник прокоментував неофіційний візит президента Володимира Зеленського в Одесу. Пряма мова:
"Ребята, поймите, дело не в том, что в Одессу прилетела охрана президента и персонал. Это нормально. Так должно быть. Это первое лицо государства (как бы кто к нему не относился). И даже не важно, одним бортом или двумя. Дело в другом. Дело в том, что вас обманывают. Улыбаясь, глядя вам в глаза честными глазами. Понимаете, разводят как лохов. Одной рукой отправляют жену со свитой по полному навороту, а другой, для вас, летят МАУ и фотографируются с детьми. "Боже мой, какой милый и скромный мальчик. Он экономно полетел за свои деньги на съёмки концерта, чтобы все проконтролировать и прорекламировать лигу смеха. И немножечко сделал рекламы дяде Игорю". А на самом деле, по деньгам, это полноценный визит со всеми службами. Понимаете в чем разница? Человек, умышленно обманывающий в таких мелочах, по крупному будет обманывать ещё циничнее. Вам создают виртуальную реальность не имеющую ничего общего с настоящей. Одной рукой он будет фотографироваться с детьми в самолёте МАУ, а другой будет помогать грабить Украину "бабушке Бене". Или продавать ее по кусочкам Пинчуку.
Вот это страшно. Вот это цинизм.
Вы же за это голосовали?"
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А фотограф, я о судьбе фотографа слащавого переживаю?
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А що сталось з масажистом який смоктав кров із Зеленського коли той лякав аналізами Порошенка і ховався? Не підходить на роль міністра новай каманди?
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Так а ленка кравец с квартала безработной будет?
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Оно менистром ыкономеки пойдеть. В магазине была - деньги видела...
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А фотограф, я о судьбе фотографа слащавого переживаю?
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Читай конституцию Украины,кацап шахтерский,каждый может избираться и быть избранныи фотограф тоже,это не твоя рашка с путиным и кадыровым
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Быть посланым в даное время, понял малорося? Мне пох на донбасяу.
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То есть все кто проголосовал за фотографа,это малороссы ? Ты вернись в дурдом,а лучше в школу,судя по твоему развитию,класс в третий
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Люди вибирают того,кто считают нужным,а идиот именно ты,который думает что царь за тебя все решит
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Кому сейчас нужен был клоун ？Украине,или кацапам ？
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Зеленский нужен Украине,а Рашке нужен Порошенко с медведчуком,учи матчасть
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Я ждал,когда ты скажешь что-то подобное. Брысь за поребрик кац.
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Мне в Украине рясея не нужна в отличии от тебя зебил.
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Тебе уже идиоту ответили. Реально ты хуже дебила, ты зелепу малороский без головый.
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Не умничал бы ты, болгарин @уев! По твоей лишнехромосомной логике управление страной можно доверить любому желающему, а в процессе научиться? Так вот я не хочу, чтобы оно ставило эксперименты на мне и моих детях!
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Это называется демократия,это у тебя в рашке царь полоумный над тобой эксперименты ставит и над твоими детьми,а в Украине демократия,которая доказала свою эффективность в странах Европы,так что не скули
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Я сам с Украинского Донбасса Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Радуцький може очолити МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штабу партії Корнієнко - Цензор.НЕТ 7659 Этот чудик явно не отсюда, запоребриковый кацап маскирующийся под болгарина!
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Я за Украинский Донбасс, и против даунбасяу. Все.
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+, - они в 14 такую же власть себе наголосовали на "рифирендуме"

Теперь и Украине подогнали...
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Это лучше чем Грановский и Кононенко вместе взятые!
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Сказал, что будет работать в Комитете ВРУ, который пишет законы, связанные с транспортом. Патаму шо разбирается в автомобилях.
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А що сталось з масажистом який смоктав кров із Зеленського коли той лякав аналізами Порошенка і ховався? Не підходить на роль міністра новай каманди?
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Тебе только к профильному психиатру...Не затягивай.
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на много лучше! он уж точно знает какую реформу нужно провести что бы клиники "Борис" работали максимально прибыльно
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4000$ ЗП школьного учителя, - Бабак обещал учителям..

Новое лицо Бабак,- сын старой коррупционной рожи ректора НАУ(ГВФ), который поставил коррупцию в университете на высочайший технологический уровень.
Вы сделали это разом, зебилы!
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Давай про рояль и клоуна или вечером Медведчук пайку не даст
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Тебе стыдно видно за выходки зелепупенка? Понимаю тебя черт зеленый. Еще будет!
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А свадебного фотографа из Запорожья -министром инфраструктуры.Вообще красота будет.х
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Волонтер Роман Доник прокоментував неофіційний візит президента Володимира Зеленського в Одесу. Пряма мова:
"Ребята, поймите, дело не в том, что в Одессу прилетела охрана президента и персонал. Это нормально. Так должно быть. Это первое лицо государства (как бы кто к нему не относился). И даже не важно, одним бортом или двумя. Дело в другом. Дело в том, что вас обманывают. Улыбаясь, глядя вам в глаза честными глазами. Понимаете, разводят как лохов. Одной рукой отправляют жену со свитой по полному навороту, а другой, для вас, летят МАУ и фотографируются с детьми. "Боже мой, какой милый и скромный мальчик. Он экономно полетел за свои деньги на съёмки концерта, чтобы все проконтролировать и прорекламировать лигу смеха. И немножечко сделал рекламы дяде Игорю". А на самом деле, по деньгам, это полноценный визит со всеми службами. Понимаете в чем разница? Человек, умышленно обманывающий в таких мелочах, по крупному будет обманывать ещё циничнее. Вам создают виртуальную реальность не имеющую ничего общего с настоящей. Одной рукой он будет фотографироваться с детьми в самолёте МАУ, а другой будет помогать грабить Украину "бабушке Бене". Или продавать ее по кусочкам Пинчуку.
Вот это страшно. Вот это цинизм.
Вы же за это голосовали?"
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Так Яценюк тоже фрахтовал отдельный самолет для своей свиты и жены? Или ты намеренно не замечаешь дьявола в деталях, потому что ты зебот,?
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Нет, он тоже показательно экономил на транспорте. Про жену и свиту в той статье ни слова, полагаю, что была какая-то секьюрити, жены и свиты не было.
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и правильно делал. потому что таки економил. а тут пиар,котрый еще дороже обходится. об этом речь Доника.
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Имею сомнения, что он много наэкономил, но пусть будет по-вашему.
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А за Яценюком тоже летел самолет с охраной? Шо в голове зебила, я просто теряюсь...
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Знаеш что забавно, даже опустив очевидную разницу не в пользу клована, - Яценюка за подобное ты люто ненавидело а кловану отлизываеш и просишь добавки)
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Да ну?Яценюка значит я ненавидел?А ты его, значит, любишь?
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Ну у нас сейчас и последующие годы сплошняком профессионалы,только дорог как небыло так и нет!!
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Слава богу,что раскрутить назад реформу здравоохранения им будет трудно.Хотели бы и дальше воровать на лекарствах, аптеках и откатах.Молодец Ульяна Супрун,что запустила уже невозвратную реформу. Еще не один раз вспомним ее, когда эти специалисты начнут "рулить" .... и Илилия Гриневич молодец. Вот действительно были люди на свое месте
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При Супрун воровала международная фарммафия.....Но зато типа победили отечественную.
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Ты достал своим бредом зебильным . когда тут барыг Супрун прижала они пооткрывали свои прокладки за бугром пока и там до них не добралась и не прикрыла эту схему.
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Иди балбес в аптеку и купи себе фуфломицин дешёвый от Супрун. Может поможет. Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Радуцкий может возглавить МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штаба партии Корниенко - Цензор.НЕТ 3145
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Бабак из семьи коррупционера ректора ГВФ в прошлом.............
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У Зеленського з'явиться потужний засіб впливу на Росію: розкрито перші деталі
Про це повідомив в ефірі ObozTV політичний радник президента України, кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.
"У термінах я б не хотів цю інформацію розголошувати. Скажу тільки, що ми точно не будемо з цим затягувати", - зазначив він.
Потураєв наголосив, що не може детально розповісти про існуючі плани, щоб не дати можливості опонентам "заздалегідь підготуватися".
Однак деякими деталями він все ж таки поділився.
Радник Зеленського нагадав, що вже заявляв про необхідність запроваження механізмів економічного і фінансового моніторингу ЗМІ.
"Ми вважаємо, що це має бути зона компетенції нового медіа-регулятора, який повинен з'явитися в результаті медіа-реформи", - заявив він.
"У нас застарілі органи - що Нацрада, що Держкомтелерадіо - і ми хочемо створити новий, потужний, незалежний від влади медіа-регулятор, який би стояв на сторожі наших національних інтересів в медіа", - пояснив Потураєв.
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Яка мілота))) Провладний депутат створить "незалежний від влади" медіа-регулятор. Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Радуцький може очолити МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штабу партії Корнієнко - Цензор.НЕТ 9480
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А де це буде конфліктом інтересів? Все ж таки приватна фірма і тут очолюється все міністерство.
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Ну США по голові за Супрун бистренько настріляють, еслі шо, то барига підтвердить, він не раз це хотів зробити, як не через шляшко так через свої суди, але їм бистренько пояснили де їхне місце - і цим пояснять.
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Это тот экперт,который учителям по 4000 долларов зарплаты обещал?
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*** кого только в раду зебилы не привели... не хватает только цыган с киевского ж.д вокзала.
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А можно сообщить, когда миссис Супрун будет выходить из здания МОЗ с картонной коробкой с пожитками - пришёл бы с гармонистом.
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усе хто против великой супрун - кацапы и врахи..? хорош тут кацапстан с северной кореей разводить..
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Так поддерживай бывшую министершу сучку и воровку. В чем проблемы?
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проблема в твоей психологии..исключительно чёрное и белое существует только в головах подростков и инфантильных дядь и тёть..
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Проблема в жителях Украины которые за нее не воевали а сдали кацапам . Вот и все, умничать вам великий зе запрещает.
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А зачем тебе ещё одни лапти и балалайка? Будёновка, красная косоворотка, гармошка-тальянка и валенки уже есть?
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Если тебе надо, то за деньги любой каприз.
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О. а писали . что морячка камни с неба прибили . а он здесь да ещё с гармонистом
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Выходи, тебя зебила правый сектор будет ждать, с трембитами и топорчиками.
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А правый сектор лечится у Супрун? Тебя Супрун уже вылечила, ты теперь ходячий, но ходишь под себя.
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Наталья Калевская и петин волонтер Доник.Если в энергетике не будет программы "Ротердам+",а будет "Ротердам-",если отменят неприкосновенность депутатов,наведут элементарный порядок в судах,ментовке и прокуратуре,дадут народу растомаживать евробляхи как в Польше(500 злотых поставить на учет любую тачку,пригнанную из Европы),то пусть Зеленский ездит по смеховикторинам сколько душе угодно,а Коломойский с Пинчуком ведут свой бизнес.Я согласен на это.А вот как было при Пете,все ему,ему барыге-мародеру ненажерливому,а народу шишь с маслом,только не сливочным,а постным,то спасибо,дурнив нэма,жрите Пэтю и його свыней сами.
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новий експерт і крєпкий госпідарник ?
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Погонят Супрун.Она еще год назад писала,что ЗеЛенка абсолютно бесполезна
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Ждакть недолго-месяц.А там будем посмотреть.
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Те,що Уляну турнуть=добре.Але те,що її замінить Радуцький-нічого доброго не буде.Крохобор по характеру.
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ведьме дадут пинка, посадят на метлу и отправят в нью-йорк, а бабориска будет теперь из всей Украины свою частную клинику строить
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