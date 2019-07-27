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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1157) моряки (680) Волкер Курт (434)

 Ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б про готовність відпустити українських моряків, - Волкер

Росія наразі не робить жодних дій, які свідчили б про готовність Москви відпустити українських військовополонених моряків, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще один дуже важливий крок, який Росія може зробити, - це звільнити українських моряків, які перебувають під вартою в Росії з листопада минулого року", - зазначив Волкер.

Він наголосив, що "українські судна і екіпаж зазнали нападу і були протизаконно захоплені, і продовжують незаконно утримуватися, і їх мають повернути без жодних умов".

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"Крім того, я сподіваюся, що міг би бути організований завчасний обмін полоненими між Росією і Україною", - підкреслив Волкер.

"Це конфлікт між двома державами, і немає причини, щоб ці люди перебували в розлуці зі своїми сім'ями ще довше", - додав Волкер.

"Щодо моряків, на жаль, ми не чуємо від Росії нічого, що вказувало б на те, що вони їх відпустять", - зазначив Волкер на брифінгу в суботу в Києві.


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Він додав, що Росія розпочала судовий процес над моряками і весь час посилається на нього замість того, щоб просто їх відпустити, пише УНІАН.

Також, говорячи про обмін полоненими, Волкер повідомив, що розглядаються дві ідеї.

"Є ідея обміняти українських громадян, які перебувають в ув'язненні в Росії, на російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні. Поки що це теж далеко не просунулося, але ця ідея обговорюється", - зазначив він.

Інша пропозиція, за словами Волкера, "полягає в обміні заручників у контексті Мінських угод (обміні заручників, які потрапили в полон унаслідок конфлікту на Донбасі), але робота на переговорах у Мінську триває".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139948
 
 
 Топ коментарі
 
Обіцянок.
"Петро Порошенко заявив, що володіє інформацією про високу ймовірність повернення в Україну до дня виборів, 21 липня, утримуваних Росією українських моряків.
«Маю інформацію, що на 90% що наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня."
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значит зеленский наживается на войне.
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"Петро Порошенко заявив, що володіє інформацією про високу ймовірність повернення в Україну до дня виборів, 21 липня, утримуваних Росією українських моряків.
«Маю інформацію, що на 90% що наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня."
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но потом вмешался климкин и сломал игру
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Зачем Порошенко их послал в оккупированные воды он не ответил,но это и так понятно,за это должен ответить дятел многоходовочник вместе со своим партнером путиным
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А можна поцікавитися, який злочин вчинив Порошенко?
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***** - це не людина, тому пишеться з маленької букви. А щодо доказів, то проти ***** їх достатньо. Просто він саме поняття "докази" не сприймпє. А щодо робота Вертера, то у його пості лише кацапський штамп про "провокацію українських моряків проти чесних кацапів".
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Тереза не самая дебильная. Комсомолка Меркель вот кто главная опора ***** в Европе
Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер - Цензор.НЕТ 8109
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Лишнее подтверждение, что параша плюет на все международные нормы. В кремле сидят хитро сделанные слепоглухонемые приматы
Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер - Цензор.НЕТ 7077
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Могли бы обменять, на моряков с российского танкера. Но ЗЕ моряков отпустил.
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И правильно сделал. Потому что в команде не было тех ублюдков, которые блокировали Керченский пролив. Общеизвестно что Украина это не расея и брать пример с дегенератов не надо
Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер - Цензор.НЕТ 7827
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Вот из-за таких, как ты и гибнут сегодня украинские военные на Донбассе. Политика "Украина должна действовать только по закону, а россия может действовать как ей захочется" - это политика предателей.
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BG robot vertier
Ну и что ты предлагаешь,задержать моряков по какому обвинению?
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А по какому обвинению задержаны украинские моряки ?... Вот так вот, просто взять и задержать. По обвинению, что они находились на российском танкере, который принимал участие в операции фсб против наших моряков. Во время нападения наши корабли были обстреляны, были ранены люди. И пусть потом возмущаются в госдуме. Пусть выражает озабоченность Европа. Наш МИД может даже затем выразить свою обеспокоенность, на их "озабоченность"... но российские моряки при этом должны были сидеть в украинской тюрьме. А по другому с россией никак не договориться.
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Вы еще за это время не поняли, что вы вообще ничего не услышите, не увидите, кроме ракет , подлодок, танков и т.д.!?
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Так их и не вернут до официального оглашения в РФ обвинительного приговора.. потом обменяют.. может быть..
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Полезный идиот. В Кремле таких болтунов обожают.
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Время работает на Украину.Плохо что соивый столько наших ребят сдал врагу.Нужно думать,действовать ,нагося урон врагу,имиджевый моральный и материальный.Крым и Донбасс московскому сявке -недомерку должен выйти гепатитом.
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Как показали выборы, время работает против Украины. В следующий раз есть риск получить президентом Медведчука.
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значит зеленский наживается на войне.
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Не смотря на интервенцию Орды-жить в Украине- прекрасно .Будет.Я верю в успешную Украину и сидящего Ющенко с кумом в одной камере.
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