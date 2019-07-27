 Помер відомий український спортсмен Роман Вірастюк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив його брат Василь Вірастюк, інформує Цензор.НЕТ.

"27 липня 2019 року о 5:00 перестало битися серце Романа Вірастюка. 11 липня Роману було проведено термінову і дуже складну операцію (аневризма, розшарування черевної аорти). Він був бійцем і, незважаючи на всі "але", боровся до останнього", - написав Василь.

Прощання з Романом Вірастюком відбудеться в Києві 28 липня на НСК "Олімпійський", з 11:00 до 13:00.

Прощання і панахида також відбудуться 29 липня в Івано-Франківську (манеж Коледжу фізичного виховання) з 11:00. Похорон в Івано-Франківську, відразу після панахиди, на центральному міському кладовищі (Алея слави).

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Роман Вірастюк - легкоатлет, спеціалізувався на штовханні ядра.

Срібний призер останнього чемпіонату СРСР 1991 року, володар Кубка СРСР. 17-кратний чемпіон і восьмикратний володар Кубка України. Учасник трьох Олімпійських ігор. З 1995-го до 2005 року був капітаном збірної України з легкої атлетики на Олімпійських іграх.