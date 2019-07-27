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 Політика України
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Все про:Зеленський (2236) США (5212) Волкер Курт (434)

 Дата візиту Зеленського в США узгоджується, її повідомлять найближчим часом, - Волкер

Українська й американська сторони наразі узгоджують дату візиту президента України Володимира Зеленського в США, її повідомлять найближчим часом.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає жодних умов щодо зустрічі президентів України і США (до 1 вересня. - Ред.). Запрошення надійшло, президент Трамп підтвердив це президенту Зеленському цього четверга, і ми чекаємо президента Зеленського в Сполучених Штатах", - сказав Волкер.

Він додав, що поки тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та інші представники американської сторони працюють із командою президента України над порядком денним майбутньої зустрічі і узгодженням робочих графіків лідерів обох держав.

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"Наразі ми не знаємо, які дати можуть бути зручним для обох президентів, але посол Тейлор зараз над цим працює. Я думаю, що незабаром ми це дізнаємося", - зазначив Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139945
 
   
 Топ коментарі
 
Вихідні в Україні проходять для всіх по-різному ..... Спецпредставник президента США Курт Волкер відвідує лінію зіткнення сторін на Донбасі і штаб ООС. Президент України зЕленський - концерт «ліги сміху» у Одесі......... Ось вам і Головнокомандуючий.

Дата визита Зеленского в США согласовывается и будет сообщена в ближайшее время, - Волкер - Цензор.НЕТ 2660
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коли трамп призначить зустріч, тоді вона і відбудеться.
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Тонкий юмор-зелебобики не поймут.
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коли трамп призначить зустріч, тоді вона і відбудеться.
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потому что с Петькой нужно спорить, разговаривать, договариваться, и выслушивать аргументы. А с вафлером-посмотреть игру на пианинЕ, похлопать по щеке, сказать "well done, good boy". обсуждать нечего, и не с чЕм.... самое выгодное пустое место за все время существования Украины, для принятия решений по Украине, без Украины. .
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О чем Трамп спорить будет с Петькой? Как бабки разворовали,те что госдеп на реформы и оборону выделяли?! И то что пытались Хиллари помогать в президенских гонках?!Трам про Петьку больше знает чем мы вместе все взятые.А вот Зеленский для него темная лошадка.
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Вихідні в Україні проходять для всіх по-різному ..... Спецпредставник президента США Курт Волкер відвідує лінію зіткнення сторін на Донбасі і штаб ООС. Президент України зЕленський - концерт «ліги сміху» у Одесі......... Ось вам і Головнокомандуючий.


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Тонкий юмор-зелебобики не поймут.
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Если все что хрюкоботня может предъявить Зе это посещение концерта, то в стране пока все отлично) дай Бог чтоб так оставалось
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Все отлично-телевизор выключи,може тогда глаза откроешь.
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я его года с 4 как НЕ ВКЛЮЧАЛ, совсем ) устаревший бытовой прибор )
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пройдись по рьінку. Картоха по 20 грн., помидорьі по 40. Євро-доларьі в обменниках только скупают, зажили!
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В Одесі.. Все йому хіхоньки... Ні щоб в цей час на Мальдівах працювати, в Центральному Штабі Мародерства Оборони...
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А, так ось чього воно со всем опоченіем на 3 літаках на лігу сміху полетіло, - гатовіца
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Так почитаешь коментарі, такое ощущение, что это просто новая религия какая то, Вера в миссию Зеленского.. Причём адепты этой религии должны не уставать проклинать Порошенко, иначе где же вера? Люди вы решились над эксперимент над собой, так имейте мужество себе в этом признаться
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Тут мало людей свідків зеленського. В основному такий фот утворюють рашкофорумчанє.
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Ушли Рыги ,пришли помооанчивые,ушли помооанчивые пришли Рыги,погнали рыгов,подтянулись поморанчевых)) круговорот говна в природе))
А сейчас что то новенькое))
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Ну что петюшки отдайте Зеле за Концерт наконец---бегом побежали на Крестный Ход,там 10-и летие посвящения в диаконы МП Порошенко празднует .Разжигатель гундяевского кадила войны для этой цели и был рукоположен,прося Хряка предоствить Новинскому Гражданство Украины в 2009-м.Наивный только может полагать,что когда за год наперёд медальки "За освобождение Крыма" отпечатанны в Кремле--кровавый переход власти в 14-м в Украине просто нелепая случайность.А паства,челядь,как и вы приехали в Киев по вере своей за благодарностю -они с вами ведь за Петра с Новинским и голосовали-им батюшки так приказали!Бегите,там уже рошенки раздают.
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Аминь. Вижу проклинаешь диавола усердно, весёлый Господь с хриплым голосом спасёт тебя, только не усомнись в вере своей в него...
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Екперимент був з шоколадним,а Зеленський-це копняк бувшому шоколадно-риговському бидлу. І ти Ilja Ilias в їх числі напевно.
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Было бы здорово. Так я тоже за все хорошое и против всего плохого)). Но как то в иных местах, там где приходят к власти популисты и не профессионалы ничего хорошего не происходит. Поэтому я и говорю - этот выбор - вопрос веры а не логики. Впрочем надежда это прекрасное чувство
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От за цим треба дивитись "...будет сообщена в ближайшее время...".
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Хай так підбирають щоб в той час концерт ;Лігі Смєха; не проходив. Бо може бути дипломатичний скандал.
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А Порошенко розрішив Трампу встрічаться с Зєлєнским? Трамп без дозволу Питра Аліксєіча навіть в туалет не ходить, це всі в Украііні знають.
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Якщо хтось ще не зрозумів, то між Зеленський (його командою) та Вашингтоном - терки, і досить серйозні. І те, що зЕ не поїхав зі спецпредставником від США (Волкером) в зону ООС, а полетів до Одеси на лігу сміху - яскравий маркер цих відносин.
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может ещё с Волкером в туалет ходить?
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Ти не розумієш навіть різниці між козячим і цаповим гімном,а в політику лізеш. Сиди на лавці , їж сємкі і веди диспути з пєнсами старшими за 80.Це твоя аудиторія.
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