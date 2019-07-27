 ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко

Про це повідомила перший заступник глави ДБР Ольга Варченко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Коментую ситуацію із затриманням патрульних спецпризначенцями, яка набула широкого резонансу. Як вже з'ясували, це сталося ще у вересні 2018 року. І вказівку на затримання поліцейського давав один із керівників ГУ НП у Дніпропетровській області. 12 вересня 2018 року він наказав спецпідрозділу КОРД затримати працівників патрульної поліції, які зупинили водія автомобіля марки Range Rover і намагалися виписати йому штраф за порушення ПДР", - розповіла вона.
"Слідчі Центрального апарату ДБР зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 с. 365 КК України. Встановлюватимемо, чи проводилася службова перевірка цих подій раніше. Слідкуйте за оновленнями, повідомлю деталі в наступних постах", - додала Варченко.
Раніше було оприлюднено запис того, як спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.
скопировал в предыдущей теме
ситуация абсолютно проста, полиция останавливает водителя генерала за нарушение, тот начинает быковать, его задерживают. он звонит оперативному дежурному и говорит, что его задержали неизвестные, оперативный высылает КОРД
1. полицейским уважение, действовали правильно
2. КОРД также выполнял свою работу
как итог в правовом государстве генерал должен извинится перед полицейскими и сказать что они хорошо делают свою работу, должен быть наложен штраф на водителя генерала, и уже генерал если посчитает нужным уволит такого водителя
как будет в нашем государстве - надо посмотреть )))
такую историю следует держать на пульсе
до чего же вы смешны и примитивны в своих потугах...
Кому то срочно надо освободить место начальника полиции Днепропетровской области?
а если нарушил, то будь любезен оплати штраф, это касается любых персон!!!
вот тогда и в стране порядок будет
вопрос в другом - сынок этого урода начальничек в ГБР, и его следаки будут вести это дело...
(но и здесь хороший шанс свалить сразу обоих, если покрывать начнет))
- этого царька не нужно помножить на ноль, желательно с лишением генеральской пенсии,
- на его место не будет поставлена более вменяемая персона,
- новый начальник будет вести себя так же.
Такие быки!!!Ели у вас получится вы их успоуойте!!! Так в Совок опять не охота врюхаться с этими ТОВАРИЩАМИ из прошлого!!
и через год и через 5.
если "Начальник" не оплатил штраф за нарушение ПДД, привлечь к "ответственности"
я бы ещё на предмет незаконного обогащения проверил его и родственников