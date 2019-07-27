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Все про:затримання (2967) патрульна поліція (901) КОРД (90) Глуховеря (1) Варченко Ольга (37) ДБР (400)

 ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко

Спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері у вересні 2018 року. Наказ на затримання дав один із керівників ГУ НП у Дніпропетровській області. ДБР проводить перевірку за цією справою.

Про це повідомила перший заступник глави ДБР Ольга Варченко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Коментую ситуацію із затриманням патрульних спецпризначенцями, яка набула широкого резонансу. Як вже з'ясували, це сталося ще у вересні 2018 року. І вказівку на затримання поліцейського давав один із керівників ГУ НП у Дніпропетровській області. 12 вересня 2018 року він наказав спецпідрозділу КОРД затримати працівників патрульної поліції, які зупинили водія автомобіля марки Range Rover і намагалися виписати йому штраф за порушення ПДР", - розповіла вона.

Дивіться також: "Боротимуся за службову репутацію", - спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері. ВІДЕО

"Слідчі Центрального апарату ДБР зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 с. 365 КК України. Встановлюватимемо, чи проводилася службова перевірка цих подій раніше. Слідкуйте за оновленнями, повідомлю деталі в наступних постах", - додала Варченко.

Раніше було оприлюднено запис того, як спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139943
 
   
 Топ коментарі
 
Знаєш, нехай навіть і так. Але очільник, який викликає спец.підрозділ!!!! для затримання поліцейських при виконанні за те, що вони просто виконували свою роботу - це злочинець.
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Как говориться - лучше поздно, чем никогда! Начальника давшего преступный приказ - оштрафовать, обязать оплатить расходы на выезд корда (не дешевое удовольсвие , за которое заплатили налогоплательщик) возместить моральный ущерб полицейским, уволить с органов с потерей пенсии по статье начальника и водителя,без права занимать любую должность в госструктурах. И генерала туда же!
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тут не согласен, если есть знак "СТОП", то будь любезен остановись, это касается любых ситуаций!!!
а если нарушил, то будь любезен оплати штраф, это касается любых персон!!!
вот тогда и в стране порядок будет
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это отредактированное видео и появлаеться через почти год - вывод - кто то хочет поменять начальника полиции
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зависит от того какие выводы этот начальник сделал спустя полгода
скопировал в предыдущей теме
ситуация абсолютно проста, полиция останавливает водителя генерала за нарушение, тот начинает быковать, его задерживают. он звонит оперативному дежурному и говорит, что его задержали неизвестные, оперативный высылает КОРД
1. полицейским уважение, действовали правильно
2. КОРД также выполнял свою работу
как итог в правовом государстве генерал должен извинится перед полицейскими и сказать что они хорошо делают свою работу, должен быть наложен штраф на водителя генерала, и уже генерал если посчитает нужным уволит такого водителя
как будет в нашем государстве - надо посмотреть )))
такую историю следует держать на пульсе
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ого бачу ти спец такий же як і кончений корд в княжичах - на відео чути як ублюдки з корду чудово розуміли за що затримують патрульних, тому що вони зупинили ваділу царя. Скаж ти реально з корду чи просто дібіл, якщо з твоїх слів скоти з корду вірно робили?
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Во второй части видео уже быковал генерал Глуховеря.Уволить на хрен с полиции и не забыть проверить налоговую декларацию.ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко - Цензор.НЕТ 1035
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Знаєш, нехай навіть і так. Але очільник, який викликає спец.підрозділ!!!! для затримання поліцейських при виконанні за те, що вони просто виконували свою роботу - це злочинець.
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узкоглазый, через год потому что при соевых мародёрах это было невозможно...
до чего же вы смешны и примитивны в своих потугах...
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А що, Рюкзакова поміняли? Що змінилося у поліції з "часів соєвих мародерів"?
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Интересно, было в сентябре, а стало известно сейчас)))
Кому то срочно надо освободить место начальника полиции Днепропетровской области?
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мало того - если рассматривать с точки зрения простого водителя - нет машин ,на знак приостановился ,потом поехал - это называется - *****... - причем явно знали чья машина ,путевку видели - как то так и еще как оказалась запись со служебной камеры и почему не весь диалог?
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тут не согласен, если есть знак "СТОП", то будь любезен остановись, это касается любых ситуаций!!!
а если нарушил, то будь любезен оплати штраф, это касается любых персон!!!
вот тогда и в стране порядок будет
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о тут ще цікавіше - і що це дає змогу щоб бидло з корду затримувало патрульних? поцало в таких випадках просто оскаржують протокол, а не викликають корд.
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Ты индеец,в прериях знаков нет,поэтому тупизну твою простить можно. Но ты хуже. Ты соевый порохобот,которому абы шо ляпнуть,только против новой власти. Но видимо ты один из лучших,раз тебе еще платят. Основная масса вас говнюков испарилась,как я ранее и предпологал. Изыди,пес.
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как вариант. но возможен и другой расклад - при потрохе не было никакой возможности скинуть эту гниду, присосавшуюся к креслу еще с 1998 года, а теперь появился шанс.
вопрос в другом - сынок этого урода начальничек в ГБР, и его следаки будут вести это дело...
(но и здесь хороший шанс свалить сразу обоих, если покрывать начнет))
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Очень может быть. Тем не менее, из этого не следует, что:
- этого царька не нужно помножить на ноль, желательно с лишением генеральской пенсии,
- на его место не будет поставлена более вменяемая персона,
- новый начальник будет вести себя так же.
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машина старая ренж ровер спорт. ей сто лет в обед будет.
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та да, если бронированная - то хоть 200 лет.
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Интересно, сколько таких видосов разных на других "глуховерей" в закромах родины припрятано)) Запасаемся попкорном))
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Как говориться - лучше поздно, чем никогда! Начальника давшего преступный приказ - оштрафовать, обязать оплатить расходы на выезд корда (не дешевое удовольсвие , за которое заплатили налогоплательщик) возместить моральный ущерб полицейским, уволить с органов с потерей пенсии по статье начальника и водителя,без права занимать любую должность в госструктурах. И генерала туда же!
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Там статья от 7 лет ОТ 7 ЛЕТ !!! Какая нах пенсия !
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Они подадуть до суду. І все - порушено їх права людини. Не горячкуйте є меньше радикальні засоби
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Та да законов у нас напридумывали (под себя) властьимцщие, но все же думаю найдутся судьи которые не продаются! Какие у них права? Они не люди, они госслужащие!
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Ребята - местные тут ваще нюх потеряли , тут не то, что Корд наш - тут вся Украина наш!!!!
Такие быки!!!Ели у вас получится вы их успоуойте!!! Так в Совок опять не охота врюхаться с этими ТОВАРИЩАМИ из прошлого!!
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О да, неспроста!) Такие должности Аваков продает с молотка: кто больше даст.. Хенерал с "ссср головного мозга" купил, а теперь зашквар у него случился..и здравствуй пенсия!) Хотя с такой машинкой, я думаю она ему не страшна.
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Допитати також керівництво патрульній полюції чого укрили цей факт.
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К ч. 2 с. 365 УК Украины. (Превышение власти или служебных полномочий) - Это правильно. Но и ч. 4 Стаття 345. (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) - Тоже надо не забывать
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цікаво читат ското-ботів, які розмурковують кому вигідно відео. СКОТИ незай це відео вивигідно трампу, путлеру, зеленському, сталіну та Бандері Степану Андрійовичу разом узятими, яке це має відношення до незаконних і кримінальних дій бидла з корду та хенерала, який ці дії покривав? Танаплювати хто злив відео - це що виправдовує поведінку скотів з корду? Чи ви заскучали за Княжичами чи забули беспредел такого ж бидла з беркуту?
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В первую очередь скот и быдло Хенерал гЛуховеря
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о ні зовсім не згоден з вами, якщо корд виконує такі дібільні накази, добре розуміючи що це за накази, то в першу чергу вони є скотами і бидлом. Краще він дав би їм наказ щоб вони застрілились, якщо вони такі супервиконавці наказів.
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Хочу і за піздно, але головне що є реакція
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Закон! Один и Для всех!
и через год и через 5.
если "Начальник" не оплатил штраф за нарушение ПДД, привлечь к "ответственности"

я бы ещё на предмет незаконного обогащения проверил его и родственников

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Известный укрблогер, выкладывающий в основном видео о полиции, у которого почти миллион подписчиков, сегодня срочно среди ночи редактирует и выкладывает видео годичной давности. И тут же пошла жара. Вот вам и блогеры и их влияние
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Мы платим налоги оборотням и упырям...
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Зеленский очистит Украину от порошенковского дерьма.
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До чого довів Зєлєнский краііну - страшно дивитися. При Порошенку такого не було!! Верніть Порошенку!!
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если это прикол - то да. если нет - то срочно садитесь на зялёнку!
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Ось тепер нехай цей "членовіз-бидлота", оюирає, або свідком йти, або співучасником... поздвонило воно...даун тупий
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При пеце такого не было (ну служебной проверки). Да соя? 😷
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Глухотетере можно ещё предъявить растрату средств,ровер на бюджетные деньги - явно нарушение закона.
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