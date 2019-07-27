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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6327) рейдерство (170) СБУ (4558)

 СБУ викрила у Києві групу держреєстраторів, які сприяли рейдерським захопленям майна вартістю понад 30 млн грн. ВIДЕО

У межах здійснення комплексу заходів щодо захисту бізнесу та протидії системній корупції співробітники Служби безпеки України викрили в Києві протиправну діяльність групи державних реєстраторів, унаслідок якої було завдано збитків на понад 30 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці столичного комунального підприємства, яке здійснює реєстрацію нерухомості, систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, маючи доступ до електронних реєстрів Мін'юсту України, зловмисники без відома громадян реєстрували їх засновниками і керівниками суб'єктів господарювання, а також вносили фіктивні дані про договори на оренду земельних ділянок.

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У період із березня 2018 року правоохоронці задокументували понад 20 фактів махінацій чиновників.

Унаслідок цих неправомірних дій було незаконно перереєстровано 121 ділянку землі площею 2 гектари кожна. Крім того, встановлено, що для функціонування злочинної схеми було створено 10 товариств з обмеженою відповідальністю.

За оцінками експертів, розмір орієнтовних збитків, завданих потерпілим унаслідок незаконного відчуження майна, перевищує 30 млн гривень.

У межах відкритого кримінального провадження проведено низку обшуків за місцем реєстрації комунального підприємства та проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили претензійні судові документи, розпорядчі документи Мін'юсту, печатки підприємства та інші докази, що підтверджують неправомірну діяльність групи.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Заходи щодо викриття зловмисників проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139941
 
   
 Топ коментарі
 
намекаешь типа Зеленский пытается победить то, что возглавил Порошенко?
СБУ разоблачила в Киеве группу госрегистраторов, способствовавших рейдерским захватам имущества стоимостью более 30 млн грн - Цензор.НЕТ 424 СБУ разоблачила в Киеве группу госрегистраторов, способствовавших рейдерским захватам имущества стоимостью более 30 млн грн - Цензор.НЕТ 424 СБУ разоблачила в Киеве группу госрегистраторов, способствовавших рейдерским захватам имущества стоимостью более 30 млн грн - Цензор.НЕТ 2461

ладно, пожелаем Удачи!
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Такое вполне может быть. Судебную ветвь власти за эти пять лет даже не пытались реформировать.
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Ни чего Ни кому НЕ будет.
1. Регистратор - не несет ответственность за то что принял левые документы (прописано в законе) .
2. Директор скажет, что не знал что документы левые.
3. Доказать, что документы левые - НЕ СМОЖЕТ НИ КТО так как в системе - электронная копия, а по ней экспертиза не даст заключения (без оригинала) А оригинал - (по закону) - возвращается заявителю, который естественно его тут же уничтожит - ЗАНАВЕС .
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Головне щоб на Коломойського з Корбаном не наїхали. Бо почнуть зникати.
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Не можешь победить рейдерство - так возглавь!
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намекаешь типа Зеленский пытается победить то, что возглавил Порошенко?
СБУ разоблачила в Киеве группу госрегистраторов, способствовавших рейдерским захватам имущества стоимостью более 30 млн грн - Цензор.НЕТ 2461

ладно, пожелаем Удачи!
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Блин какой все таки всемогущий Порошенко.
Зеленый несколько месяцев президент, а Порошенко как управлял так и управляет!
Выходит Зеленский так и остался мальчиком в красных трусиках?
По вашему Зеленский не справляется, чего то ему не хватает.
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В США колись давно за таки речі того...тютю.....федеральний суддя пдписував ворант, і усе...
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их какой-нибудь Судья, под залог 15 лямов не выпустит?

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Такое вполне может быть. Судебную ветвь власти за эти пять лет даже не пытались реформировать.
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Виявиити Це одне. Вивести-ц інше. Ви їх ніколи не виведете поки не введете рострільну вишку.
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Чойта мне кажется, что если выборы проводить в два раза чаще, то и криминала будет пропорционально меньше.
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К стати фишечка в законе , позволяющая ЛЮБОМУ ЮР. ЛИЦУ указывать адрес с потолка (без какого бы то не было подтверждения и/или согласия собственника - это одна из сотен коррупционных "плюшек" внесенных в Законодательство за последние 5 лет нынешним министром юстиции при самом активном участии депутатов от БПП и НФ.
Так что не удивляйтесь если окажется что у Вас в квартире а тем более в офисе, зарегистрирована какая ни будь ТОВ. И ни чего вы сделать не сможете (даже судом эту регистрацию не очень то и отмените, так как даже если суд и примет такое решение , то технически это решение сложно будет выполнить, так как программа реестра ЮР лиц не даст изменить адрес без внесения нового, А новый адрес может указать только директор этого ТОВ, а директора (естественно ) фиг найдешь или ему просто пофиг .
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Ни чего Ни кому НЕ будет.
1. Регистратор - не несет ответственность за то что принял левые документы (прописано в законе) .
2. Директор скажет, что не знал что документы левые.
3. Доказать, что документы левые - НЕ СМОЖЕТ НИ КТО так как в системе - электронная копия, а по ней экспертиза не даст заключения (без оригинала) А оригинал - (по закону) - возвращается заявителю, который естественно его тут же уничтожит - ЗАНАВЕС .
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Без серьезной зачистки щоколада и плодов их "законотворчества" не обойтись...
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Регистратор при любом подозрении может и должен дать запрос в полицию приостановив или отказав во внесении изменений в установчі докменты компании.
Другое дело когда начальник отдела регистрации, непосредственный руководитель гос. регистратора, оказывает давление и вмешивается в процесс непосредстченно. Но кто ж о них будет вспоминать 😁!
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Увы все не так. По Закону (изменения от 2014 или начала 2015 - точно не помню) регистратор вообще не имеет права "безосновательно " отказать. За такой отказ следовало немедленное отключение регистратора от работы в реестрах. "Безосновательно", в частности, МЮ считал и подозрения о подделке, так как "регистратор - не эксперт, а потому НЕ имеет права делать такие заключения" !!! Ну как Вам такая постановка вопроса со стороны МЮ? А учитывая , что МЮ в этом вопросе царь и бог (в вопросе отключения регистратора). Регистраторам было проще принять явную подделку (за это нет наказания ПО ЗАКОНУ) чем рисковать нарваться на жалобу и соответственно блокировку работы. - Я понимаю, что в это тяжко поверить НО ЭТО ТАК !!! Я (да и любой кто в курсе) могу мнооого таких фактов рассказать.
Я лично был свидетелем как у одного регистратора, при ЯВНОМ неоднократном НАРУШЕНИИ ЗАКОНА (регистрация права собственности без какого бы то ни было документа на это имущество) МЮ "НЕ НАХОДИЛ НАРУШЕНИЙ" (могу даже опубликовать регистрационные номера этого имущества). И тут же отключал другого регистратора за то, что он провел регистрацию на один день позже, чем установлено приказом МЮ, И ни какие доводы не принимались во внимание Вот такие вот дела малята
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Насчет минюста это да, согласен и санкциях за проведенные регистрационные действия после 18.00 уже и смешно вспоминать на фоне "неважности" того что подписи даже не подделаны а левые стоят.
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И ни слова о начальниках службы регистрации и ГУЮ.
Типа все зло исключительно в держ. реестраторах 😁😁😁?!
Почему за Черкассы молчат, Киев на подсосе?
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