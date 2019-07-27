 СБУ викрила у Києві групу держреєстраторів, які сприяли рейдерським захопленям майна вартістю понад 30 млн грн. ВIДЕО

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці столичного комунального підприємства, яке здійснює реєстрацію нерухомості, систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зокрема, маючи доступ до електронних реєстрів Мін'юсту України, зловмисники без відома громадян реєстрували їх засновниками і керівниками суб'єктів господарювання, а також вносили фіктивні дані про договори на оренду земельних ділянок.
У період із березня 2018 року правоохоронці задокументували понад 20 фактів махінацій чиновників.
Унаслідок цих неправомірних дій було незаконно перереєстровано 121 ділянку землі площею 2 гектари кожна. Крім того, встановлено, що для функціонування злочинної схеми було створено 10 товариств з обмеженою відповідальністю.
За оцінками експертів, розмір орієнтовних збитків, завданих потерпілим унаслідок незаконного відчуження майна, перевищує 30 млн гривень.
У межах відкритого кримінального провадження проведено низку обшуків за місцем реєстрації комунального підприємства та проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили претензійні судові документи, розпорядчі документи Мін'юсту, печатки підприємства та інші докази, що підтверджують неправомірну діяльність групи.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Заходи щодо викриття зловмисників проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста.
ладно, пожелаем Удачи!
Зеленый несколько месяцев президент, а Порошенко как управлял так и управляет!
Выходит Зеленский так и остался мальчиком в красных трусиках?
По вашему Зеленский не справляется, чего то ему не хватает.
Так что не удивляйтесь если окажется что у Вас в квартире а тем более в офисе, зарегистрирована какая ни будь ТОВ. И ни чего вы сделать не сможете (даже судом эту регистрацию не очень то и отмените, так как даже если суд и примет такое решение , то технически это решение сложно будет выполнить, так как программа реестра ЮР лиц не даст изменить адрес без внесения нового, А новый адрес может указать только директор этого ТОВ, а директора (естественно ) фиг найдешь или ему просто пофиг .
1. Регистратор - не несет ответственность за то что принял левые документы (прописано в законе) .
2. Директор скажет, что не знал что документы левые.
3. Доказать, что документы левые - НЕ СМОЖЕТ НИ КТО так как в системе - электронная копия, а по ней экспертиза не даст заключения (без оригинала) А оригинал - (по закону) - возвращается заявителю, который естественно его тут же уничтожит - ЗАНАВЕС .
Другое дело когда начальник отдела регистрации, непосредственный руководитель гос. регистратора, оказывает давление и вмешивается в процесс непосредстченно. Но кто ж о них будет вспоминать 😁!
Я лично был свидетелем как у одного регистратора, при ЯВНОМ неоднократном НАРУШЕНИИ ЗАКОНА (регистрация права собственности без какого бы то ни было документа на это имущество) МЮ "НЕ НАХОДИЛ НАРУШЕНИЙ" (могу даже опубликовать регистрационные номера этого имущества). И тут же отключал другого регистратора за то, что он провел регистрацию на один день позже, чем установлено приказом МЮ, И ни какие доводы не принимались во внимание Вот такие вот дела малята
Типа все зло исключительно в держ. реестраторах 😁😁😁?!
Почему за Черкассы молчат, Киев на подсосе?