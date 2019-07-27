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Все про:затримання (2967) Москва (591) Росія (19110) Яшин (5)

 Російського опозиціонера Яшина затримали в Москві після нічних обшуків у його квартирі

Опозиціонера Іллю Яшина, кандидата в депутати Мосміськдуми, затримали після нічних обшуків у його квартирі.

Про це сам Яшин повідомив у ніч на 27 липня на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"О першій годині ночі у моїй квартирі закінчився обшук. Вилучили зрештою лише одну книгу: художня література, на обкладинці слідчий розгледів слово "революція". Хотіли забрати і брошуру "План Путіна" 2007 року, але таки передумали. Ще приблизно пів години тривав допит (безпосередньо у квартирі). Я попросив внести до протоколу, що вважаю кримінальну справу політично мотивованою, і відмовився відповідати на запитання, пославшись на 51-ту статтю в Конституції. Підписку про нерозголошення дати відмовився", - розповів він.

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"Після цього мене вивели з дому і завантажили в автозак. У супроводі десятка бійців спецпризначення МВС, у масках і зі зброєю, мене доставили у відділ поліції міста Троїцьк. Припускаю, що тут, подалі від центру Москви, мене відправлять під адміністративний арешт. Відповісти на все це нахабне свавілля ми з вами мусимо масовим вуличним виступом. Ви знаєте де і коли: 14:00, вул. Тверська, 13. Росія буде вільною", - закликав Яшин.

Соратники Яшина припускають, що судити опозиціонера будуть за ст. 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування), за участь у зустрічі з виборцями 14 липня біля будівлі мерії Москви. За це можливий арешт до 10 діб.

Вранці 27 липня обшуки також провели в іншого кандидата в депутати Мосміськдуми, Юлії Галяміної, раніше слідчі заходи відбулись у її передвиборчому штабі, пише "Новая газета".

Також поліція прийшла з обшуком до Кіри Ярмиш - прессекретаря Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, затриманого раніше на пробіжці і заарештованого на 30 діб, а також до співробітника цього ж фонду Руслана Шаведдінова.

За повідомленням видання, вранці в суботу силовики почали обшук у муніципального депутата округу Філевський парк Вадима Коровіна.

Російського опозиціонера Яшина затримали в Москві після нічних обшуків у його квартирі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139938
 
   
 Топ коментарі
 
"Российский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос."
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Максим Мирович
Свобода не пахнет гламурными фоточками, ванильными селфи в автозаках и смешными криками «мы здесь власть!». Свобода пахнет жжёной резиной, потом, кровью и готовностью стоять до конца.
Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире - Цензор.НЕТ 4897
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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Чим таким він небезпечний для Кремля ?
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Вопрос в том, нафига нам энта информация?
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Господин Зеленский? Извините! Не сразу узнал Ваш тонкий юмор!
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Стаду нужно знать, что "за них" кто-то борется за их свободу и права, и тем самым гасят в себе недовольство, чем громче кто-то кричит с ютуба об ***** и его своре, тем крепостным спокойнее, а его арест лишь придает его "силу" его слова для лахтинских. Если бы они поняли, что остались один на один с ОПГ "Озеро", то уже давно бы вышли на улицы.
Точно такие же процессы происходили в конце 2013 года в Украине, когда в стране происходил полный беспредел и бесправие и народ понимал, что никто их не защитит, не осталось другого выхода, как выйти на улицу.
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почему никого не задерживают в БЕРДИЧЕВЕ?
или там в городе, все управление полиции
"на заслуженный отдых" собралось?
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Ой горе то, горе! Мальчиков в трусиках и дефочек без бюсгальтеров в тюрьму сажают! А там насильники и педофилы сплошные! Ой что же это делается? Сволочи бунтовать надумали! Хотите что бы на россии было как в Украине? Опоили бедных Боржоми и другой западной дрянью.
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"Российский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос."
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это точно...
Хотелось бы, что бы этому Яшину вломили в участке как следует..
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Да никакой он не оппозиционер,этот бывший муженек путинской дочки Собчак глубоко законспирированная шавка лубянки.
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Slava Rabinovich‏ @RabinovichSlava

Откровения Силовика - 47-я серия «Кровавое мочилово и алмазы»:

https://www.twitlonger.com/show/n_1sqv916
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Максим Мирович
Свобода не пахнет гламурными фоточками, ванильными селфи в автозаках и смешными криками «мы здесь власть!». Свобода пахнет жжёной резиной, потом, кровью и готовностью стоять до конца.
Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире - Цензор.НЕТ 4897
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Яшин, не боишься, что с тобой такое же проделают? Навальному это подсуетили после его пробежки в трусиках, за цветочками.
Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире - Цензор.НЕТ 5113
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Ночные обыски,арест...В Москве,как в 37 году...Ни фига не меняется!
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Яшин - современный поп Гапон, козёл-провокатор, используемый ФСБ для выявления и задержания активных и готовых к сопротивлению граждан.
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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скоро такое и у нас - кто не с нами тот против нас
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На відміну від Алеши казав що український.
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