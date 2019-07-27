EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  8242  222
Все про:звільнення (595) петиція (55) Богдан Андрій (91)

 Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів

Петиція з вимогою звільнити главу Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Богдана набрала на сайті необхідні для її розгляду 25 000 голосів.

Петицію, яку опубліковано 23 травня, підписали 25 156 осіб, передає Цензор.НЕТ.

Її ініціатором вказано Андрія Качора.

Підписанти вимагають звільнити Богдана. На їхню думку, він не має права обіймати посаду голови Офісу президента на підставі закону про люстрацію.

Читайте також: Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості нардепів у Раді

Попередню петицію, де громадяни вимагали відставки Богдана, Зеленський розглянув, але залишив його на посаді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139937
 
   
 Топ коментарі
 
На мнение народа зебилам уже ложить с прибором. Охлос своё дело сделал.
 показати весь коментар
 
Олекса Моцно Лютий‏ @tendertorg21 Ще б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в труси Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 6925 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1003 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 4406
 показати весь коментар
 
Ну вы и наивные! Кааак подчинённый может уволить своего начальника. Смешно!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Подписанты требуют уволить Богдана. По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президентаИсточник: https://censor.net.ua/n3139937
===========
По их мнению...По ИХ АВТОРИТЕТНОМУ мнению!!Мнению,дающему украинцам хлеб насущный!!!Мнению,при высказывании которого по всей Украине рождаются здоровые дети!!Мнению..
====
Это,простите,что за хрень??Кто следующий?Води тель Зеленского?Полюбому найдутся 25т таксисто и частников,которые ему завидывают.
 показати весь коментар
 
Ты дальше прочитай зебогое...там написано на чем основано это мнение....
По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.Источник: https://censor.net.ua/n3139937
 показати весь коментар
 
 
Почитай закон про люстрацію таам чорним по білому написано.
 показати весь коментар
 
 
ти знаймий з українським законодавством? Чи ти вважаєш, що КС скасував люстрацію?
 показати весь коментар
 
 
Вы чего себе позволяете, против Слуг нарота бочку катите, вот аказывается какие вы - алигархи (голосовать они надумали, это вам не тут), угнетатели слуг.
Да здравствует ЗЕ(и его слуга Богдан)! самый перзидентский-слуга в мире! Ура!
Нет мерзкой алигархии которая против Слуг!
Нет узурпатору влади и угнетателю слуг нарота - Петруччио (мерзкому угнетателю и поработителю нарота)! Ура таварисчи, Упа!
 показати весь коментар
 
 
Да не будет это чмо, люстрировать Богдана.Свой "през" к телу ближе....Хотя, кто его знает ???

Як "тато" скажуть...А підлизує,стерво, -аж бігом!!!
 показати весь коментар
 
 
А против Кернеса не набрали? Я думаю не петиция набрала, а кто то набрал!!!!

 показати весь коментар
 
Еще раз...для особо одаренных зебобиков....у кернеса выборная должность..... и эта должность под действие Закона о люстрации не подпадает....уволить его могут только люди...не проголосовав за него на следующих выборах....
 показати весь коментар
 
 
Не звизди! Был мэр, а стал уголовником! И не только один закон о люстрации действует в стране!
 показати весь коментар
 
Дайош бесплатный газ, Зеля!
И бесплатную колбасу тоже!
Колбасу делают из свиньи, свинью кормят зерном, зерно растёт из недр земли, а недра по Конституции - народная собственность!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
"свинью кормят зерном" - це може вдома для себе. А на забой і продаж свиней годують відходами. Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 1712
 показати весь коментар
 
 
так а як ви думали..
про епоху бідності припинили голосити всі телеканали,
ніхто навіть і не заікнувся, чому помідори по 45-60 грн.
і народ мовчить, насолоджується богатством Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 3802
 показати весь коментар
 
 
"Украинцы очень много едят!" (с) министр соцполитики Рева. А повышая цены на продукты питания власть видимо заботится о здоровье украинцев, чтобы они не переедали и не страдали от ожирения.
 показати весь коментар
 
Нехватка томатов на рынке , вот цена и подскочила . Барыга ж все помидоры покрав , перед выборами , шоб напоследок "насолить" Зеле ..

Представляю какой невообразимый вой тут стоял бы , если бы цена помидора так выросла при президентстве Порошенко . Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 4133 ...
 показати весь коментар
 
Можливо навіть і не розглядатимуть, бо багато людей повязали Андрія з "Богданом"-"гробовозкою" парашенка для армії за 32 000 доларів,коли аналоги закордонні 22 000 доларів.А ще й за скандали по неповернутим державі кредитам на 30 млн.доларів-"Богдан" прославився.Крім того- персональна інформація людей часто надходила пачками з одних і тих-же ІП адресів.
 показати весь коментар
 
За кого вы народ держите? Те, кто не отличают подпадающего под закон о люстрации, незаконно занимающего должность главы администрации президента (офиса президента) Андрея Богдана от корпорации "Богдан", не смогут зарегистрироваться на сайте петиций всвязи с ограниченными интеллектуальными возможностями.

 показати весь коментар
 
Уважаемый Зе, не обращайте внимания на ор порохоботов и им сочувствующих ! Уверяю Вас, что если будет петиция на сайте "Оставить Богдана" - она наберет 25 000 в разы быстрее
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору