 Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів

Петицію, яку опубліковано 23 травня, підписали 25 156 осіб, передає Цензор.НЕТ.

Її ініціатором вказано Андрія Качора.

Підписанти вимагають звільнити Богдана. На їхню думку, він не має права обіймати посаду голови Офісу президента на підставі закону про люстрацію.

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Попередню петицію, де громадяни вимагали відставки Богдана, Зеленський розглянув, але залишив його на посаді.