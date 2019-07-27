 Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів

Петицію, яку опубліковано 23 травня, підписали 25 156 осіб, передає Цензор.НЕТ.
Її ініціатором вказано Андрія Качора.
Підписанти вимагають звільнити Богдана. На їхню думку, він не має права обіймати посаду голови Офісу президента на підставі закону про люстрацію.
Попередню петицію, де громадяни вимагали відставки Богдана, Зеленський розглянув, але залишив його на посаді.
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По их мнению...По ИХ АВТОРИТЕТНОМУ мнению!!Мнению,дающему украинцам хлеб насущный!!!Мнению,при высказывании которого по всей Украине рождаются здоровые дети!!Мнению..
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Это,простите,что за хрень??Кто следующий?Води тель Зеленского?Полюбому найдутся 25т таксисто и частников,которые ему завидывают.
По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.Источник: https://censor.net.ua/n3139937
Да здравствует ЗЕ(и его слуга Богдан)! самый перзидентский-слуга в мире! Ура!
Нет мерзкой алигархии которая против Слуг!
Нет узурпатору влади и угнетателю слуг нарота - Петруччио (мерзкому угнетателю и поработителю нарота)! Ура таварисчи, Упа!
Як "тато" скажуть...А підлизує,стерво, -аж бігом!!!
И бесплатную колбасу тоже!
Колбасу делают из свиньи, свинью кормят зерном, зерно растёт из недр земли, а недра по Конституции - народная собственность!!!!!!!!!!!!!!!
про епоху бідності припинили голосити всі телеканали,
ніхто навіть і не заікнувся, чому помідори по 45-60 грн.
і народ мовчить, насолоджується богатством
Представляю какой невообразимый вой тут стоял бы , если бы цена помидора так выросла при президентстве Порошенко . ...