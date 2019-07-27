 У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА. КАРТА

Про це повідомили в КП "Київпастранс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, 27 липня з початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Трьохсвятительській (на ділянці від Михайлівської пл. до Європейської пл.), вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до Європейської пл.), Володимирському узвозі (на ділянці від Поштової пл. До Європейської пл.), вул. Грушевського (на відрізку від вул. Цитадельної до Європейської пл.), вул. Івана Мазепи, вул. Лаврській роботу автобусів маршруту №114 буде організовано на ділянках:

- від вул. Милославської до Поштової площі за постійною схемою, далі Боричів узвіз - Поштова площа - вул. Набережно-Хрещатицька, далі за постійним маршрутом (схема додається);

- від залізничного вокзалу "Центральний" - вул. С.Петлюри - бульвар Т.Шевченка - вул. Леонтовича - вул. Б.Хмельницького - вул. Володимирська - Софійська площа.

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Роботу автобусного маршруту №24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі.

Роботу автобусного маршруту №62 буде організовано від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

Роботу автобусів маршруту №55 буде організовано від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі вул. Генерала Алмазова – бульвар Лесі Українки – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – станція метро "Палац спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – бульвар Лесі Українки – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом.







Роботу тролейбусів маршруту №38 буде організовано від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

Зазначається, що 28 липня від початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до вул. Ірининської), Володимирському проїзді, вул. Софійській, вул. Алли Тарасової, вул. Малій Житомирській, Рильському пров., Михайлівському пров., вул. Михайлівській, вул. Костьольній, вул. Трьохсвятительській, вул. Великій Житомирській (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської) рух громадського транспорту буде організовано:

- тролейбусів маршруту №6 від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";

- тролейбусів маршруту №№16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобусів маршруту №24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської пл.

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Роботу автобусів маршруту №114 буде організовано на ділянках: від вул. Милославської до Європейської пл. і від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ру Тараса Шевченка за власною схемою, далі вул. Велика Васильківська – станція метро "Площа Льва Толстого" – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка, у зворотному напрямку за власною схемою.