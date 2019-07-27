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 У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА. КАРТА

У Києві 27 і 28 липня на час проведення загальноміських заходів з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту.

Про це повідомили в КП "Київпастранс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, 27 липня з початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Трьохсвятительській (на ділянці від Михайлівської пл. до Європейської пл.), вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до Європейської пл.), Володимирському узвозі (на ділянці від Поштової пл. До Європейської пл.), вул. Грушевського (на відрізку від вул. Цитадельної до Європейської пл.), вул. Івана Мазепи, вул. Лаврській роботу автобусів маршруту №114 буде організовано на ділянках:

- від вул. Милославської до Поштової площі за постійною схемою, далі Боричів узвіз - Поштова площа - вул. Набережно-Хрещатицька, далі за постійним маршрутом (схема додається);

- від залізничного вокзалу "Центральний" - вул. С.Петлюри - бульвар Т.Шевченка - вул. Леонтовича - вул. Б.Хмельницького - вул. Володимирська - Софійська площа.

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У звязку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА 01

Роботу автобусного маршруту №24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі.

У звязку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА 02

Роботу автобусного маршруту №62 буде організовано від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

У звязку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА 03

Роботу автобусів маршруту №55 буде організовано від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі вул. Генерала Алмазова – бульвар Лесі Українки – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – станція метро "Палац спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – бульвар Лесі Українки – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом.

У звязку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА 04

Роботу тролейбусів маршруту №38 буде організовано від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

У звязку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА 05

Зазначається, що 28 липня від початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до вул. Ірининської), Володимирському проїзді, вул. Софійській, вул. Алли Тарасової, вул. Малій Житомирській, Рильському пров., Михайлівському пров., вул. Михайлівській, вул. Костьольній, вул. Трьохсвятительській, вул. Великій Житомирській (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської) рух громадського транспорту буде організовано:

- тролейбусів маршруту №6  від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";

- тролейбусів маршруту №№16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобусів маршруту №24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської пл.

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У звязку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА 06

Роботу автобусів маршруту №114 буде організовано на ділянках: від вул. Милославської до Європейської пл. і від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ру Тараса Шевченка за власною схемою, далі вул. Велика Васильківська – станція метро "Площа Льва Толстого" – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка, у зворотному напрямку за власною схемою.

У звязку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139936
 
 
 Топ коментарі
 
Перекройте весь город, пусть попы развлекаются
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Хороводы полоумных бабулек снова будут кошмарить Киев.
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Кацап я вижу что пердак твой пылает не хуже под.лодки лошарик. Ты же угрофин козломордый, и к нам не имееш никакого отношения.
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великий князь володимер с окраины - св.владимир красно солнышко гордился бы таким званием
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шо,грешник, ужо мечешься по раскаленной сковородке? хочешь нанотехнологий для подогрева проштрафившихся существ?
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Кацап я вижу что пердак твой пылает не хуже под.лодки лошарик. Ты же угрофин козломордый, и к нам не имееш никакого отношения.
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зачетный у тебя выхлоп на полное сечение твоего пердака, да еще со знатной мощностью В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 5357
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так ты шо,безрукий шо ле? у тебе оконо открыть некому?
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Если б ему сказали что на московии будут праздновать крещение им Руси, то ваще б офигел и спросил что это
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Брожение по лицам унылого ватного стада под предводительством онуфриевско-гундяевской банды и "жоппаплатформы-за смерть". На гавноканалах типа "инера"-скрепные сопли и слёзы.
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Перекройте весь город, пусть попы развлекаются
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Хороводы полоумных бабулек снова будут кошмарить Киев.
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Скоро я презентую новую, масштабную программу. Богатые будут платить за яхты, использование водного пространства на Днепре и самолеты, которые пролетают и не дают спать моим любимым бабушкам---Л.Чернавецкий В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 4866
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а як Володимир хрестив.?...є ж хроніки тих часів..прочитайте
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огранічіл двіженійє транспорта і загнал люд в Дніпро?
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Перерізав мільйон-другий бидла? У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 7240 Де почитати?
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На путинской России делают фетиш из православия - прекрасная дымовая завеса для маргинализации общества и замещения аборигенов выходцами из мусульманских стран. Современное правовое государство, комфорт и безопасность граждан - вот что должно быть ориентиром.
Я не призываю подарить путену украденую историю Украины - Руси, но бороться за нее нужно на научных, исторических площадках, высмеиванием и сарказмом его бредовых теорий наконец.
У служителей культов и верующих различных конфессий для празднований достаточно храмов - неправильно усложнять жизнь горожан." Молитвенные стояния, оскорбления чувств верующих" оставьте путену.
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Мракобесний патриархат поднял голову и впереди самий православний Новинский, которого в ФСБ крестится учили.
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Гетьман Володимир-українець. Пізніше кацапи переписали історію, і зробили його князем . Україна тоді була від Пскова, де народився майбутній гетьман всієї України, до Херсонеса, де він прийняв хрещення. Це була справжня імперія. Пізніше, по доброті душевній, українці віддали оркам і Псков, і Белгрод, і Кубань з Воронежем. А оркам все мало, забрали, завойований ціною сотень тисяч українців, Крим. Підліше нації не бачив.
Слава Україні! Слава гетьману Володимиру!
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Володимир, бил норманским конингом, викингские династии правили половиной Европи.
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Бебик, вИ?
Як там з колесом шо його винайшли трипільці? У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 9395
10000 років тому? Але ж Гітчі-Маніту створив світ 6-7 тис. років тому У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 1848
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А те віриш наприклад в то шо на орбіті Меркурія літає сковорідка? Ні? Так ти ж Фома невіруючий У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 7612
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Прикольно. Праздновать день ошейника и кандалов. Отлично сработано, попы. Недурно Сралин подчинил себе попов - они как и он, знают толк в рабстве))
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Кстати, кто из веропитеков очень добрый - держитесь поближе к главарям группировки фсб-рпц, ибо их то точно не взорвут, хоть они и очень злые У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 2103
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Киевская Русь практически никогда не была единым единым государством там постоянно шли междуусобные войны между княжествами которые возглавляли потомки скандинавы Рюриковичи. Правильно говорить что сегодня головщина крещения Киевского княжества.
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А сатаністам можна на Ходу, чи їх буде корчити в судомах?!
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"Геноци́д - цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисними або релігійними мотивами." Хрещення Русі було звичайним геноцидом. І тому не дивно, що ця подія принесла розкол, міжусобиці в країні і за сто років винищила Русь (988 хрещення, 1097 любецький з"їзд князів - розпад Русі). І святкування цієї трагедії це дикість.
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Князь Владимир=ГанАз Бала Ата Омур= Кровь Младшего Дите Отец Жизнь (пер с одэри=азэри) т.е. реки. Он уже появился в праздник Базанта,Ноуруз,Масленница на Кавказе 21 марта.Но Князь можно( и нужно) читать как Ага Ян Аз-Господин Горящий Младший=АзЯн=Азерянская церковь в Харькове и АзЯнская(Знаменская,Куретная=АхырАта) башня Кремля Московского и мечеть ТэЗэПир=АтаАз(уеЗД отсюда)=Отец Младший святое место в Баку. ЭТО ВСЕ ЕСТЬ АТАМ=Отец Горящий=Адам.Его макушка разделенна на 24 окна.Это разделене на 12 БейАтаЯн(Беки Отцы Горящие) и 12 Кантапинские (Кампитальные праздники Омура=Жизни,а наоборот Рим=Рум) улицы Бакы в прошлом веке.У НАС ЭТОТ ПРАЗДНИК РАЗДЕЛЕНИЯ БУДЕТ 21 сентября. 24столба перед АгаАзЯнским (Казанским) собором в Санкт-Петербурге. Слава Кавказу,Украине и НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКАМ !!!!!!!!!!
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Мне знаете что интерестно..! Вот жили люди и столетиями поклонялись своим богам и вот в один прекрасный день решил князь сменить веру их предков.. Что то мне не верится что там все гладко было без массовых убийств, запугивания и репрессий.
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