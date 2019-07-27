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Все про:Біла_Церква (48) затримання (2967) обшук (751) ОЗУ (97) Нацполіція (7923)

 Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція

Поліція Київської області в Білій Церкві проводить затримання членів злочинної організації.

Про це 27 липня повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Доброго ранку! До уваги мешканців Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі згодом. А зараз прошу з розумінням ставитися до обмежувальних заходів!" - розповів він.

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Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція 01Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139935
 
   
 Топ коментарі
 
При порошенко такого беспредела не было!!! Власть с преступностью уживались мирно и прекрасно договаривались!!!
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Это был, очевидно, сарказм...
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Не мій, чи тупа сєева мартишка не вміє нікі розрізняти? Чи ви взагалі щось вмієте, окрім жбурляння лайном?
Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція - Цензор.НЕТ 6378
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При порошенко такого беспредела не было!!! Власть с преступностью уживались мирно и прекрасно договаривались!!!
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Беспредел - это когда бадитов не ловят. А не наоборот.
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твій сраказм якось дуже на тупість зєдебілів схожий..
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Не мій, чи тупа сєева мартишка не вміє нікі розрізняти? Чи ви взагалі щось вмієте, окрім жбурляння лайном?
Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція - Цензор.НЕТ 6378
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"зебилов" ??? шото тут лаптями засмердело....
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І що заважало Авакову раніше виконувати свої обовязки?
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Ниже ответ Аркан Ражнатовича. Добавить нечего
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Авакову мешали работать бедненькому при парашенке праклятам? А сейчас он стал честным и начал ловить хулиганаф?
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Максимка, если б ты хоть немного соображал в уголовном процессе, то знал бы, что провести обыск или задержать по желанию пальца правой ноги Авакова - невозможно. Потому что необходимо 1) согласование прокурора, 2) постановление судьи.
Тебе рассказать, кем бывшему президенту приходился генпрокурор? А, может, ты верил в независимость судей во время Порошенко?
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ну, у всяк випадку, судді не під Порошенком були; з поверненням Портнова це доведено наочно. І Авакову Генпрокурор не заважав дотримуватись Закону. Навпаки, примушував. І не тільки Луценко на МВС бочку котив за бездіяльність - а й громадськість.
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Формально, звісно, судді не підпорядковувались Порошенку, але вийдіть на вулицю і спитайте думку із цього приводу звичайних українців. Щодо генпрокурора, ще раз: щоб провести обшук, слідчий має спрямувати відповідне подання на розгляд прокурора. Як вважаєте, наскільки реально його отримати в Київській області, якщо фігурант хочаб якимось чином має стосунок до президента? А після отримання прокурорського погодження потрібно ще і в суд йти.
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кони воюют с мясом Правоохранители задерживают в Белой Церкви членов преступной организации: одновременно проходят 50 обысков, - полиция - Цензор.НЕТ 9938
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А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам!!!" Источник: https://censor.net.ua/n3139935
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вот для чєго фсьо пісалось! Стадо нада дєржать в тонусє, шоп нє разбрєдалось
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ОГО у нас даже есть долбанутые почитатели криминала ??? или ты хрюкаешь бо в этой банде состоишь ???
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ґапота марамойська радше вдавись.. і мамку порадуєшь.. і сусіди пиріжками поласують Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція - Цензор.НЕТ 9663
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організацію ветеранів АТО ліквідірують, навєрно. Тітушкі і КОРД, яких ми содєржім на усілєнном пайкє
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ой который раз Аваков так развлекается.. помните даже вертолётами гоняли по всей стране, и что в итоге, кто то пострадал? это шоу такое )))
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ну если быть до конца честным то в истории с вертолетами там главными героями если не изменяет память был Матиос ( военная прокуратура ) и Луценко то же какая то прокуратура
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до речі, Матіос цю справу, схоже довів до суду: зустрічав інфи, що вже йдуть підготовчі засідання... Щоправда, це було місяців три тому назад...
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Там луценко тогда развлекался. Аваков в то время еще не накупил вертолетов.
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Это точно! Только маленька поправка, не Аваков, а Петино картавое недоразумение, и не развлекался а зарабатывал на поездку на Сейшелы котороую дети оплатили!
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"зарабатывал на поездку на Сейшелы" - це один з безлічі прикладів, як боти з-за поребрика (чи шарієвські...) брешуть.
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Аваков развил бурную деятельность...так же хочется ему сохранит свой пост,что даже для Зеленского, организовал нападение на машину Порошенко)
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Прикриває шум навколо Днепрівського херенала
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чукча не читатель, чукча писатель, да? он написал об этом.
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боюсь спросить, а если я сниму кино где буду расстреливать парламент, это можно да? ну типа это шутка нанайка такая. или это можно, но не всем?
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Если там будут расстреливать конкретного парламентария, существующего в реальности - то нельзя. Если же киногероя - то то осуждать за это все-равно, что осуждать Сильвестра Сталлоне за убийства полицейских в фильме "Рэмбо. Первая кровь".
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Потому что там произошло бытовое хулиганство, которым полномочен заниматься участковый офицер полиции при наявности заявления потерпевшего. Правонарушение не предусматривает необходимости обыска или задержания.
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этот бердичевский алень еще жив ??? там же военных частей гора....
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мафіози не тільки всрались... а й вже дрищуть!! Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція - Цензор.НЕТ 1751
не даремно ту жидоґапоту пасли майже рік
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Краще б поліціянти арештували Мєртвєчука та його прихильників.
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А хирургические операции больным раком полицианты не должны проводить? Если за Медведчуком есть действия против государства, то это компетенция не полиции, а СБУ. Пусть каждый занимается своим делом.
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А що за злочинна організація...така? Знову якись суд, судді та та їх керівництво? чи може податкова міліція?
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от цікаво у голови Київського суду при обшуку знайшли чи ні...золоті "катеринівські " червонці та золоті тарелі...про яки розмов в протоколах прослушки?
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не шукали..
чинять у відповідності з формально стями Закону...

обшуки ВСЮДИ -ЦЕ ПІЗНІШЕ..
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Сомнительно всё это , когда не говорят , кого подразумевают под членами преступной организации .
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Було б дуже добре,аби все це не обмежилось одними лише обшуками. А то буде як завжди...
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Белая церковь - один из самых криминальных городов в Киевской области. Наркозависимость тут зашкаливает просто. Соответственно и наркомафия самая сильная. Дай Бог, чтобы не останавливались и давили тварей по всей Украине!
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