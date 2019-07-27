 Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція

Про це 27 липня повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Доброго ранку! До уваги мешканців Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі згодом. А зараз прошу з розумінням ставитися до обмежувальних заходів!" - розповів він.
Тебе рассказать, кем бывшему президенту приходился генпрокурор? А, может, ты верил в независимость судей во время Порошенко?
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вот для чєго фсьо пісалось! Стадо нада дєржать в тонусє, шоп нє разбрєдалось
икудыбечь??? )))))
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не даремно ту жидоґапоту пасли майже рік
чинять у відповідності з формально стями Закону...
обшуки ВСЮДИ -ЦЕ ПІЗНІШЕ..