 Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція

Про це 27 липня повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Доброго ранку! До уваги мешканців Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі згодом. А зараз прошу з розумінням ставитися до обмежувальних заходів!" - розповів він.

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