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 Політика України, За кордоном
  2020  6
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 У ЄС розпочалися консультації щодо майбутнього "Східного партнерства" після 2020 року

Європейські інституції розпочали широкі та інклюзивні структуровані консультації щодо майбутніх стратегічних напрямків розвитку "Східного партнерства" після 2020 року.

Відповідну інформацію оприлюднила Єврокомісія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держави ЄС та країни "Східного партнерства", міжнародні організації, фінансові інституції, представників громадянського суспільства, бізнесу та приватного сектора, науковців й аналітичні центри, молодь, медіа та інші зацікавлені сторони запрошено поділитися власними поглядами щодо нової політики після 2020 року на цьому сайті до 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консультації, присвячені цьому питанню, також буде проведено в зазначений період у країнах-партнерах і членах ЄС.

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Єврокомісія нагадує, що протягом десятиліття значно посилилася співпраця між ЄС та шістьма країнами "Східного партнерства": Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. І це принесло переваги всім сторонам та конкретні позитивні результати громадянам зазначених країн. У межах спільного порядку денного реформ "20 досягнень до 2020 року" було досягнуто прогресу у ключових сферах, зокрема у зміцненні економіки, вдосконаленні систем управління, розвитку горизонтальних зв’язків громадянського суспільства.

Як повідомлялося, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час ювілейної конференції "Східного партнерства" у Брюсселі розпочав обговорення майбутнього цієї програми. У цьому контексті Європейська рада доручила Єврокомісії та Службі зовнішніх дій ЄС представити пропозиції щодо подальшого розвитку "Східного партнерства".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139934
 
 
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немного из последнего:
Вова встретился со своими рабами избранными депутатами. на встречу Баканов принес папочки с "биографическими данными" на депутатов. Вова хищно улыбаясь заявил, что у него "большое искушение" их почитать. Если работа с депутатами начинается с банального шантажа с использованием спецслужб твои дела Вова, совсем плохи... Папочки то есть не только у тебя..

У Вовы состоялся телефонный разговор с Трампом общей длительностью 3 мин.16сек.
Трамп поздравил с победой на выборах и заверил что всецело поддерживает Украину в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и отражения агрессии России.
Вова сказал на английском языке "Большое спасибо господин Президент". Все что потом сообщила Мендель кроме этого - вовины сексуальные фантазии.

Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
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Все что потом сообщила Мендель кроме этого - вовины сексуальные фантазии.
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Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд
"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону - ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат. Источник: https://censor.net.ua/n3139912

Кому вірить? Послу США, чи якомусь підзаборному бомжу?
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Анатолий уже 7 лет в Ес.
И теперь тянет за собой Украину
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Восточное партнёрство стоит на пороге кризиса. Чтобы спасти ситуацию нужно провести ревизию самого партнёрства . В нём шесть стран видение ихнего будущего и будущего партнёрства у них совершенно различно . В Европе упорно не хотят видеть кризиса и твердят -всё хорошо прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка ....НО проблемы надвигаются .Неужели в ЕС не видят простого факта , что для того чтобы спасти партнёрство вышеперечисленные страны нужно разделять ? Назрело время разделить их на две минимум группы - ,,страны кандидаты" и ,,страны соседи" . Перевод страны из одной группы в другую осуществляется на основе независимого мониторинга их реформ и гармонизации ихнего законодательства с законодательством ЕС .
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