 У ЄС розпочалися консультації щодо майбутнього "Східного партнерства" після 2020 року

Відповідну інформацію оприлюднила Єврокомісія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держави ЄС та країни "Східного партнерства", міжнародні організації, фінансові інституції, представників громадянського суспільства, бізнесу та приватного сектора, науковців й аналітичні центри, молодь, медіа та інші зацікавлені сторони запрошено поділитися власними поглядами щодо нової політики після 2020 року на цьому сайті до 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консультації, присвячені цьому питанню, також буде проведено в зазначений період у країнах-партнерах і членах ЄС.

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Єврокомісія нагадує, що протягом десятиліття значно посилилася співпраця між ЄС та шістьма країнами "Східного партнерства": Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. І це принесло переваги всім сторонам та конкретні позитивні результати громадянам зазначених країн. У межах спільного порядку денного реформ "20 досягнень до 2020 року" було досягнуто прогресу у ключових сферах, зокрема у зміцненні економіки, вдосконаленні систем управління, розвитку горизонтальних зв’язків громадянського суспільства.

Як повідомлялося, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час ювілейної конференції "Східного партнерства" у Брюсселі розпочав обговорення майбутнього цієї програми. У цьому контексті Європейська рада доручила Єврокомісії та Службі зовнішніх дій ЄС представити пропозиції щодо подальшого розвитку "Східного партнерства".