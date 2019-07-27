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Все про:мігранти (235) рекет (41) українці (1053) Чехія (250) заробітчани (233)

 Поліція Чехії вперше за довгі роки зіткнулася зі зростанням рекету, жертвами переважно стають громадяни української національності

Поліція Чехії вперше за довгі роки зіткнулася зі зростанням такого явища, як "кришування" бізнесу. За даними правоохоронців, ним переважно займаються українці.

Про це йдеться в доповіді Національного центру з боротьби з організованою злочинністю за підсумками 2018 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця злочинна діяльність домінує, насамперед, серед громадян української національності. Жертвами стають їхні ж співвітчизники, котрі займаються підприємництвом на території Чехії. Бізнесменів змушують платити за так званий "захист", погрожуючи насильством і розправою як над ними самими, так і над їхніми родичами в Україні", - йдеться в документі.

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Зазначається, що в 2018 році подібні випадки було зареєстровано в десяти з 13 регіонів країни.

Повернення "кришування" в доповіді пояснюють здебльшого тим, що поліція кинула серйозні сили на боротьбу з податковими шахрайством, яке "українська мафія" вподобала останніми роками. Тепер зловмисникам доводиться переорієнтуватися на інші види криміналу, резюмують правоохоронці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139933
 
 
 Топ коментарі
 
Даже в Чехии не скрыться от доброжелательных и отзывчивых соотечественников
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В Чехии в некоторых городах живет уже больше россиян, чем чехов. В Карловых Варах, например. Почти всю недвижимость там скупили.
И эти твари нашим украинцам, скорее всего, и там покоя не дают.
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нехер було всякому криміналу давати громадянство. Всі кримінальні авторитети чомусь тікали в Чехію
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нехер було всякому криміналу давати громадянство. Всі кримінальні авторитети чомусь тікали в Чехію
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В Чехии чтобы получить гражданство нужно 10 лет иметь вид на жительство да и то половине отказывают... а вида на жительство по новому закону - лишают за любое уголовное преступление... Так что это типа гастролеры которые потянулись за заробитчанами... в общем еще один повод отменить безвиз...
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Можно пруф? Слышал, что подаваться на гражданство можно после 5 лет внж, а по новому закону снизили количество уголовных преступлений с 3 до 2:
https://www.youtube.com/watch?v=YUNR0rHUGZ8&t=4513s&app=desktop
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Даже в Чехии не скрыться от доброжелательных и отзывчивых соотечественников
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Национально близкий бандит гораздо лучше профессора-инородца, на этом базируется единство нации, спасающее нас в веках.
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То есть ты за то что бы тебя грабил соотечественник,я завидую твоему патриотизму,не забудь одеть вышиванка и спетьтгимн,когда будут грабить
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Именно так истинные патриоты и поступают!
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Ну, а как их назвать, как не соотечественник...
Наши соотечественники в свое время кричали "путен введи", наши же соотечественники кидались под украинские танки, ехавшие на укрепление границы. Теперь вот эти наши соотечественники рекетирствуют в Чехии.
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В Чехии в некоторых городах живет уже больше россиян, чем чехов. В Карловых Варах, например. Почти всю недвижимость там скупили.
И эти твари нашим украинцам, скорее всего, и там покоя не дают.
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полиция четко заявила какой национальности реакторы
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Какого "гражданства", а не какой "национальности", дядя.
Вы, русские, постоянно так делаете - когда вам удобно, называете одних и тех же своих русскоязычных - русскими, а когда ситуация требует иного - те же самые люди становятся украинцами.
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Полиция заявила какое у них гражданство, а о том что это даунбасня и так все знают. В Чехии уже не один десяток лет все знают, что украинская мафия происходит из донецкой области.
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"среди граждан украинской национальности" - говорится в новости.
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К тому что украинская мафия в Чехии это ДАУНБАСНЯ тесно связанная с ОРДЛО.
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А что тогда "ethnicity"в каждой анкете заполняемой любым въезжающим в страну?
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Там і Кучма собі будиночок купив. Всі "мурки" тримаються вкупі,щоб гуляти і бухати було зручно.
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Ватный бред... а-ля: мы-такие-вяликие!
в Карловых Варах россиян меньше одного процента... другой вопрос что они там одно взвинтили цены на недвижимость... а теперь когда чехи начали стучать на них в налоговые органы Мокшандии они не могут избавиться от этой недвижимости потому что резко упали цени...)
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Внизу написали что Чехия криминальная помойка. Это правда?
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По меркам ЕС - Чехия криминальная помойка.
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читал, что по статистике в Чехии самое меньшее количество в Европе ненасильственных преступлений
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Я об отзывах самих европейцев. Так как меня стращали о карманниках в Праге, нигде не стращали. Хотя, по-моему мнению, в Будапеште куда опаснее. А совершив около полсотни полетов по ЕС, вот в июле впервые вскрыли чемодан... в аэропорту Мадрида, стырили кросы. Так что, все относительно.
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Потрапиш в провінції в циганський район на пристойній машині можеш не виїхати ...
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кацапня на кожному розі, і реклама, оголошення кацапською теж на кожному кроці,напружнують
.. Дали собі слово ніколи більше в ті Карлові Вари не заїжджати якби не архітектура у центрi з природою то реально Тамбов або Брянськ ...
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Ну сравнили! Я подозреваю, что в Карловых Варах преступность минимальная. Да и не бедные россияне (щоб їх чорти вхопили) там недвижимость скупают.
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Поліція в Чехії недолуга, крім як ганятись за роботягами ні на що більше не здатні
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Правильный национальный журналист хорошо знает, что заголовок читают в 100 раз чаще, чем текст, так что если текст не красит нацию, то хоть в заголовке дело можно поправить, так что если в тексте украинцы - бандиты, то в заголовке - жертвы.
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украискую корову должны доить украинские молочники Полиция Чехии впервые за долгие годы столкнулась с ростом рэкета - жертвами в основном становятся граждане украинской национальности - Цензор.НЕТ 7699
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А рекетіри те з України чи може з рашки ?
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ты думаешь в Украине такого говна не хватает? Я тебя удивлю если скажу что есть,и даже не только с востока Украины как это принято считать а и из западной части и из других регионов тоже
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Відморозки з Донбасу традиційно завжди вважалися *найкращими за професією*, зараз в Лугандонi стрьомно тему крутити навіть бандитам ,так чому б не посидіти на темі в тій же Чехії?
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Отморозки из даунбаса это как раз и есть украинская мафия в Чехии. Редчайшие отморозки, причем отморозками их назвали члены русской мафии из Капловых Вар, то есть даже по меркам русацких бандюков даунбасня, промышляющая на востоке Чехии - это отморозки наглухо отмороженные и безбашенные.
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Чехия ещё та помойка. Китайцы и вьетнамцы практически в открытую торгуют поддельным алкоголем, контрабандными сигаретами и шмалью. Полицаи это всё крышуют. Думаю и тут та же ситуация. А вот в Польше с этим очень жёстко. Там не побалуешь
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ага,только вот в Польше есть шанс быть с проломленной башкой от какого то польского антибандеровца, в Польше много кто к украинцам как к холопам относяться, Львов говорят поляки их, Бандеру на ножы и так далее, была у меня тетя недавно в Польше,работала упаковщицей на заводе,побыла месяц и уехала назад,говорит что к украинцам как к скотам относяться
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дебил по всей видимости ты,потому что судя по твоему никнейму тебе 37 лет и ты первым делом кинулься оскорблять незнакомого тебе человека только потому что у него есть свое мнение которое отличаеться от твоего
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Якщо ти поводишся як холоп і / або дозволяєш комусь себе мати за холопа то стопудово будеш холопом і не тільки в Польщі ..
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емм.... а как это когда ты поводишься как холоп? какие критерии этого? что нужно делать не так чтобы быть холопом? просто люди едут нормальные,взрослые туда работать и частенько поляки заставляют пахать там конкретно да еще и не всегда довольны этим, высувают свои претензии, снимают из заработной платы проценты якобы за плохую работу,это называеться поведение холопов???
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Местные к гастербайтерам всегда плохо относятся, независимо от страны - это везде так.
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А как к вам, малограмотным по жизни, должны относитЬся? Ты в школу вообще ходил? Если у вас русский язык не преподавали так пиши тогда на украинском. Но у меня есть подозрение что вообще ни одного языка не знаешь, как и твоя тетя... такое и отношение - соответствующее.
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Вову в НАТО не взяли , кирдик Европі , зробить россію з неї.
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Что-то зачастили на цензоре страшилки в жанре "Не езжайте украинцы до Европы". Попахивает заказом сраного Бахматюка, который спонсирует хвалебные оды про себя и жалуется, что крепостных стало не хватать.
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в любом случае Чехия лучше чем Польша,в Польше много кто из поляков имеет ксенофобские настроения в отношении к украинцам
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рекет "клієнтів"(закарпутської національності) був завжди.

особисто стикався(але послав їх "лєсом")

зараз збільшення рекету у звязку зі збільшенням їх "кормової бази"..
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Всегда найдутся мародеры которые хотят денег и не хотят работать и не фиг им платить.
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у мене був вибір.. прирізати кількох на автовокзалі у Празі(рука вже була на ножі) і сісти,чи відкупитись...)
відкупився ,памятаю сотнею баксів..
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В Украине можно и пулю в голову схлопотать а в Чехии нет вот они и там
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Так посадите на строгач пару десятков на пожизненно и я вас уверяю рэкет исчезнет! А если и найдутся идиоты которые готовы будут разменять несколько тысяч долларов на пожизненное заключение, то туда им и дорога, пусть фуфайки шьют... А еще лучше договориться с государствами типа мексики или венесуэлой, или бразилией, тайланда, китая и туда их на пожизненно, хотя вряд и там они протянут всю жизнь))) зато мир станет лучше без этих особей!
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ну чехи скажем так не очень законопослушные граждане, например в небольших городах в кафе невозможно рассчитаться карточкой, только наличные, они так от налогов укрываются.
Соответственно и украинцы которые ведут бизнес в обход налогов работают, поэтому бандитам их легче нагнуть.
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В 90-е годы, здесь был полный беспредел. Выехать с деньгами в Украину была проблема. Услышат по речи шо ,,наш" то и в центре Праги окружат и отберут бабосы. Он министр транспорта Молдавии знает. Врывались бандюки в квартиры, в строительные вагончики, общаги, жестоко избивали, забирали деньги. Это дерьмо раскветало благодаря тому что большинство наших было здесь нелегально и не обращалось в полицию. Потом основная часть легализовалась и рэкет затих. А сейчас по безвизу приехала туча народу, которые не имеют права работать ну и шпана подтянулась.
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