 Поліція Чехії вперше за довгі роки зіткнулася зі зростанням рекету, жертвами переважно стають громадяни української національності

Про це йдеться в доповіді Національного центру з боротьби з організованою злочинністю за підсумками 2018 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ця злочинна діяльність домінує, насамперед, серед громадян української національності. Жертвами стають їхні ж співвітчизники, котрі займаються підприємництвом на території Чехії. Бізнесменів змушують платити за так званий "захист", погрожуючи насильством і розправою як над ними самими, так і над їхніми родичами в Україні", - йдеться в документі.
Зазначається, що в 2018 році подібні випадки було зареєстровано в десяти з 13 регіонів країни.
Повернення "кришування" в доповіді пояснюють здебльшого тим, що поліція кинула серйозні сили на боротьбу з податковими шахрайством, яке "українська мафія" вподобала останніми роками. Тепер зловмисникам доводиться переорієнтуватися на інші види криміналу, резюмують правоохоронці.
https://www.youtube.com/watch?v=YUNR0rHUGZ8&t=4513s&app=desktop
Наши соотечественники в свое время кричали "путен введи", наши же соотечественники кидались под украинские танки, ехавшие на укрепление границы. Теперь вот эти наши соотечественники рекетирствуют в Чехии.
И эти твари нашим украинцам, скорее всего, и там покоя не дают.
Вы, русские, постоянно так делаете - когда вам удобно, называете одних и тех же своих русскоязычных - русскими, а когда ситуация требует иного - те же самые люди становятся украинцами.
в Карловых Варах россиян меньше одного процента... другой вопрос что они там одно взвинтили цены на недвижимость... а теперь когда чехи начали стучать на них в налоговые органы Мокшандии они не могут избавиться от этой недвижимости потому что резко упали цени...)
.. Дали собі слово ніколи більше в ті Карлові Вари не заїжджати якби не архітектура у центрi з природою то реально Тамбов або Брянськ ...
особисто стикався(але послав їх "лєсом")
зараз збільшення рекету у звязку зі збільшенням їх "кормової бази"..
відкупився ,памятаю сотнею баксів..
Соответственно и украинцы которые ведут бизнес в обход налогов работают, поэтому бандитам их легче нагнуть.