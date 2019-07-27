 Якби мали інформацію, то не відпустили б в Ізмаїл, - власники затриманого танкера запевняють, що не знали про причетність судна до захоплення моряків

У компанії "Альтомар Шиппінг" запевнили DW, що до 24 липня просто не знали про те, що їхній танкер фігурує в українській кримінальній справі, передає Цензор.НЕТ.

"Якби ми мали таку інформацію, то точно не відпустили б його в Ізмаїл і, можливо, навряд чи купили б", - пояснила співробітниця компанії.

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За її словами, директор компанії Сергій Шувалов наразі перебуває в Ізмаїлі, де вирішував, зокрема, і питання повернення екіпажу судна, що складається з громадян Росії і найнятого на роботу перед останнім рейсом танкера.

Видання зазначає, що донедавна танкер належав збанкрутілому російському ТОВ "Волго-Донське суднове агентство", а з лютого цього року його власником значиться компанія з Геленджика "Альтомар Шиппінг". Згідно з повідомленням про розпродаж майна, за судно компаія "Альтомар Шиппінг" заплатила 31 млн рублів (майже 500 тисяч доларів). На той час, коли у російському Краснодарі ще тривала організація торгів із продажу танкера, він вже перебував в українському розшуку.

Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.