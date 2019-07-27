 Якби мали інформацію, то не відпустили б в Ізмаїл, - власники затриманого танкера запевняють, що не знали про причетність судна до захоплення моряків

У компанії "Альтомар Шиппінг" запевнили DW, що до 24 липня просто не знали про те, що їхній танкер фігурує в українській кримінальній справі, передає Цензор.НЕТ.
"Якби ми мали таку інформацію, то точно не відпустили б його в Ізмаїл і, можливо, навряд чи купили б", - пояснила співробітниця компанії.
За її словами, директор компанії Сергій Шувалов наразі перебуває в Ізмаїлі, де вирішував, зокрема, і питання повернення екіпажу судна, що складається з громадян Росії і найнятого на роботу перед останнім рейсом танкера.
Видання зазначає, що донедавна танкер належав збанкрутілому російському ТОВ "Волго-Донське суднове агентство", а з лютого цього року його власником значиться компанія з Геленджика "Альтомар Шиппінг". Згідно з повідомленням про розпродаж майна, за судно компаія "Альтомар Шиппінг" заплатила 31 млн рублів (майже 500 тисяч доларів). На той час, коли у російському Краснодарі ще тривала організація торгів із продажу танкера, він вже перебував в українському розшуку.
Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.
Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.
В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.
Не хочется постить убогое руссо-щоу, но навеяло.
Спецом загнали под арест, после чего параша не будет отпускать 3 задержанных наших корабля за многие миллионы $.
Судна під прапором Чехії?
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
Тут люди при покупке обычной квартиры, весь мозг выносят , выясняя ее историю и т.д. , а люди купили танкер и типа не знали что покупали )))
Ситуация напоминает про заблудившихся на блокпостах, и программу "тебя ждут дома", обнять и простить...