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 Політика України, Суспільство
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Все про:Азовське море (1157) танкер (24)

 Якби мали інформацію, то не відпустили б в Ізмаїл, - власники затриманого танкера запевняють, що не знали про причетність судна до захоплення моряків

У компанії "Альтомар Шиппінг", якій належить затриманий в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, запевняють, що нічого не знали про те, що судно фігурує в українській кримінальній справі.

У компанії "Альтомар Шиппінг" запевнили DW, що до 24 липня просто не знали про те, що їхній танкер фігурує в українській  кримінальній справі, передає Цензор.НЕТ.

"Якби ми мали таку інформацію, то точно не відпустили б його в Ізмаїл і, можливо, навряд чи купили б", - пояснила співробітниця компанії.

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За її словами, директор компанії Сергій Шувалов наразі перебуває в Ізмаїлі, де вирішував, зокрема, і питання повернення екіпажу судна, що складається з громадян Росії і найнятого на роботу перед останнім рейсом танкера.

Видання зазначає, що донедавна танкер належав збанкрутілому російському ТОВ "Волго-Донське суднове агентство", а з лютого цього року його власником значиться компанія з Геленджика "Альтомар Шиппінг". Згідно з повідомленням про розпродаж майна, за судно компаія "Альтомар Шиппінг" заплатила 31 млн рублів (майже 500 тисяч доларів). На той час, коли у російському Краснодарі ще тривала організація торгів із продажу танкера, він вже перебував в українському розшуку.

Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139931
 
 
 Топ коментарі
 
типично кацапский уровень:как взяли за жопу включить дурака.
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Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
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тот кто сюбрасывал был полностью в курсе..а этих развели как лохов....ага а в какой суд подавать и на кого..на Путина????
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типично кацапский уровень:как взяли за жопу включить дурака.
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Кто хоть немного связан с флотом знает,что в РФ никто у владельцев судна не спрашивал,сказали капитану выйти и перекрыть,не фарватер и что он будет делать? Позвонит судовладельцам и пожалуется,а что судовладельцы могут сделать?Не послушают,судно отберут
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Шо серьезно?Огромные компании отлетают без проблем в РФ,а судно не отберут?Ещё и начальника посадят
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та якось пофіг, не забрали на кацапії, то забрали в Україні.
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Это Вы сейчас в бесплатные адвокаты к российским собственникам судна набиваетесь? Или в платные?
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конечно они не знали и ник то не знал, и фото нет блокировки наших кораблей в 2014 году.
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хрустально чистый (честный) гражданин-ру шувалов
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"Альтамар Шиппинг" заплатила 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов).

Спецом загнали под арест, после чего параша не будет отпускать 3 задержанных наших корабля за многие миллионы $.
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"параша не будет отпускать 3 задержанных наших корабля "

Судна під прапором Чехії? Если бы имели ​​информацию, то не отпустили бы в Измаил, - владельцы задержанного танкера уверяют, что не знали о причастности судна к захвату моряков - Цензор.НЕТ 6299
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Значит получается, что когда судно продавалось, то оно было уже в уголовном деле?. Так значит новый владелец может подать в суд, что его обманули и вернуть свои деньги обратно. Его нельзя было продавать. Вот ещё один иск будет к РФ, вернее к ООО "Волго-Донское судовое агентство"
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ООО "Волго-Донское судовое агентство" - банкрот, толку от того иска
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це була розвідка ,подивитись. що буде робити українчька сторона..і послали корито..моментально ********* підняла райвах
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*******, що вашого танкера в нас немає. "Их там нет?" Ну, на нет и вопросов нет.
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Вот если бы россияне ради блокировки прохода скинули с Крымского моста 100 000 тонн бетонных блоков, то украинские следователи их тоже арестовали бы и потребовали выдачи в Украину, как орудие преступления.
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Это откуда у наконечника такие словеса, как "лоботомия"?
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Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
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зараз зебіли прибіжать і скажуть, що це подстава від Пороха.
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А шо, Светка сегодня на роботу не вышла? Надеюсь ты её не съел чтоб завладеть её методичками?
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Мали б інформацію, то не відпустили б, які смішні кацапи, насрали, а потім, якби знали. А чому їм мав хтось говорити?
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ну да, типа как батон хлеба в магазине покупали....

Тут люди при покупке обычной квартиры, весь мозг выносят , выясняя ее историю и т.д. , а люди купили танкер и типа не знали что покупали )))
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Незнание законов не освобождает от ответственности.
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подавиться металлололомом на ровном месте це еще одна фишка святой руси-украины
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Команду отпустили потому что они не знали, теперь судовладелец тоже не причем, отдайте ему его имущество, он же никого не блокировал никого .
Ситуация напоминает про заблудившихся на блокпостах, и программу "тебя ждут дома", обнять и простить...
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