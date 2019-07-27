 Окупанти вирішили побудувати в Криму нове СІЗО на півтори тисячі місць

Інформація про це з'явилася на російському сайті держзакупівель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Згідно з даними, СІЗО будуватимуть у Сімферопольському районі в два етапи. Спочатку - об'єкт на 1 тисячу місць площею близько 40,8 тис. кв. м., а потім - на 500 місць орієнтовною площею близько 13,6 тис. кв. м. метрів.

Читайте також: В окупованому Криму трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в психлікарню, - адвокат Семедляєв

На новий ізолятор планують витратити 3 млрд рублів. Кошти виділятимуть із федерального бюджету.

Як зазначає видання, проблема переповнення СІЗО виникла в Криму після його російської окупації.