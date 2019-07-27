 Окупанти вирішили побудувати в Криму нове СІЗО на півтори тисячі місць

Інформація про це з'явилася на російському сайті держзакупівель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Згідно з даними, СІЗО будуватимуть у Сімферопольському районі в два етапи. Спочатку - об'єкт на 1 тисячу місць площею близько 40,8 тис. кв. м., а потім - на 500 місць орієнтовною площею близько 13,6 тис. кв. м. метрів.
На новий ізолятор планують витратити 3 млрд рублів. Кошти виділятимуть із федерального бюджету.
Як зазначає видання, проблема переповнення СІЗО виникла в Криму після його російської окупації.
Или то что называют тюрьмами приспособлено для людей?
Почему туда никого из проворовавшихся не сажают?
Жалко?
На СІЗО в кацапні гроші Є
После возврата Крыма Украине,коллабарантов надоже шдето размещать!
СИЗО и ГУЛАГи это один из скрепов российских.
Отака собі заручниця тупорилої крисчанської вати.
Вот аж удивительно. Что ни начнут строить так получается сизо