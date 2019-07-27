 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Кримського, поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.
"26 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичною гранатомета. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - додали в штабі ОС.
И не забываем благодарить за обстрелы вот это существо
но пинчук принимает (грося и аваков уже отметились) "страждущих" до высоких кресел...
знать зараза має вплив на кой-кого (не будем говорить кого, хотя это был слоненок(с)))) ...)
пораненому найскорішого одужання!
нехай ні чорна смерть, ні бруд... політичний... вас не торкнеться! блакитного неба вам... і нам!!!
Героям СЛАВА!!!