 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Кримського, поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

"26 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичною гранатомета. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - додали в штабі ОС.