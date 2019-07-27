 Український лоукостер SkyUp анонсував нові внутрішні рейси з Києва до Львова, Харкова та Запоріжжя за ціною 500 грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці авіакомпанії.
Польоти почнуться в жовтні.
Авіарейси Київ - Харків і Харків - Київ будуть виконуватися з 25 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року по понеділках, середах і п'ятницях.
Авіарейси між Києвом і Запоріжжям - з 28 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях.
Між Києвом і Львовом - з 17 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року спочатку по четвергах і неділях, потім по понеділках, вівторках, п'ятницях і неділях.
На всі зазначені рейси вартість польоту в одну сторону становить від 498 грн.
На авіарейс Харків - Львів і Львів - Харків квитки оцінені в 639 грн. Перельоти будуть відбуватися з 17 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року четвергах і неділях.
Новый иск в суде. Омелян идет скоро в отставку.
Они бы минимум в 10 раз выше цену загнули.