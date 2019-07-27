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 Економіка, Суспільство
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Все про:лоукост (109) SkyUp (12)

 Український лоукостер SkyUp анонсував нові внутрішні рейси з Києва до Львова, Харкова та Запоріжжя за ціною 500 грн

Український лоукостер SkyUp оголосив 26 липня про відкриття нових внутрішніх рейсів, які зв'яжуть Київ з Харковом, Запоріжжям і Львовом, а також Харків і Львів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці авіакомпанії.

Польоти почнуться в жовтні.

Авіарейси Київ - Харків і Харків - Київ будуть виконуватися з 25 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року по понеділках, середах і п'ятницях.

Авіарейси між Києвом і Запоріжжям - з 28 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях.

Між Києвом і Львовом - з 17 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року спочатку по четвергах і неділях, потім по понеділках, вівторках, п'ятницях і неділях.

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На всі зазначені рейси вартість польоту в одну сторону становить від 498 грн.

На авіарейс Харків - Львів і Львів - Харків квитки оцінені в 639 грн. Перельоти будуть відбуватися з 17 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року четвергах і неділях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139913
 
   
 Топ коментарі
 
Мау в Одесу з Києва всього лише 3500 грн, навіщо ці лоукости? Тим паче, президент прорекламував, отже марка якості "зе" проставлена. А "зе"- це гарантія споживання.
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Подивимось. Беня навряд чи допустить. Знайдеться нова тітонька з судовим позовом.
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Хозяин клоуна не допустит такого произвола. Зря что ли коломойский вкладывал в полшестого, чтобы потом какие то лоукосты забирали заказы у мау?
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Та ладно, разогнались.
Новый иск в суде. Омелян идет скоро в отставку.
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Мау в Одесу з Києва всього лише 3500 грн, навіщо ці лоукости? Тим паче, президент прорекламував, отже марка якості "зе" проставлена. А "зе"- це гарантія споживання.
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Ну, якщо на МАУ стоїть марка ;ЗЕ;, тут за можливість покататися таким літаком ціна має бути разів у десять вищою. Тим більше тепер, коли епоха бідності нарешті скінчилася.
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Настав час підправити назву МАУ на ЗЄМАУ , або ж на МАУЗЄ .
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Так что-ли подать? Эй, зелебобики! Дайте куратора от Каломойши, берёг заработаю
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Хозяин клоуна не допустит такого произвола. Зря что ли коломойский вкладывал в полшестого, чтобы потом какие то лоукосты забирали заказы у мау?
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Новость хорошая, а минстецьков и дальше тэлипае, как от белой горячки. Больные люди однако.
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Маразм крепчал, квитки укрподлизныци в европу и к мышебратьям стоят дороже авиабилетов в несколько раз раза.
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В европе поезд в какой нибудь германи стоит дороже, чем заранее взять лоукост перелет.
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Демпингуют пацаны. Только долго работать себе в убыток и не вылететь в трубу им не удастся, а МАУ за такое короткое время точно не загнётся. А ответка от Игоря Валерьевича не заставит себя ждать
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Админресурсом задавит через кабмин ручной. И это будет хорошо. Потому что если эти пройдохи демпингуют и работают себе в убыток, чтобы удержаться на рынке, то вероятность 99.9%, что они экономят буквально на всём, в том числе и на техобслуживании своего авиапарка. А, значит, вероятность того, что их пепелацы будут валиться и прихлопывать паксов на борту сильно выше, чем вероятность этого у МАУ.
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Lа ты что? Ирланский и венгерский лоукосты, в виде ryanair и wizzair тоже экономят? Чего на низ в Европе в суд не подают? А, там такие как коломойский порешать не могут...
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А вот и зебилы подтянулись защищать своего хозяина. Коломойского естественно, клоун же не тянет на хозяина. Как это еще wizzair и ryanair не загнулись, хотя у них на внутренние рейсы по европе первые билеты продают и дешевле 10 евро.
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Райан и Визз -- старые и авторитетные лоукостеры с безупречной репутацией и гигантской клинетской базой, они могут себе позволить ставить смешные цены и при этом не быть заподозренными в том, что низкие цены их билетов компенсируются низким качеством техобслуживания. А эта мутная фирма с восемью 20-летними лизинговыми пепелацами и без какой бы то ни было репутации вообще, такого себе позволить не может. А если позволяет, то это смотрится именно так, что она экономит на спичках, что называется.
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Да ты что? Хотя понимаю, пишешь для зебилов, которые ничего не проверяют. У ***** вообщето новые самолеты. Далее - тоесть все же признаешь, что экономически вполне возможно иметь такие цены? И просто безосновательно трепишься, что а вдруг у них техобслуживание не то, защищая своего хозяина коломойского.
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Подивимось. Беня навряд чи допустить. Знайдеться нова тітонька з судовим позовом.
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За такую цену лоукостер через месяц обанкротится
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Интересно, эти дятлы реально верят, что от такого нещадного демпинга МАУ обанкротится раньше, чем их шарашкина контора?
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Это только зебилы думают, что это специально, чтобы мау обанкротить. В реальности они не единственный лоукостер у нас в стране.
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надо же как порохоботы болеют за "стратегических партнеров группы компаний СКМ и ФК Шахтер") почти как за Петю)
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Тоесть зеблюдки болеют за коломойского? Причем нормальные люди болеют за честную конкуренцию, зеблюдки за монополию мау.
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да мне всё равно, монополия мау или скайап, честной конкуренцией там и не пахнет даже Український лоукостер SkyUp анонсував нові внутрішні рейси з Києва до Львова, Харкова та Запоріжжя за ціною 500 грн - Цензор.НЕТ 78
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И чем же у ***** не честная конкуренция? Они покупают решение судов, давят административно? В чем там нечестность? Или еще не придумали?
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не могу тебе ничем помочь с тем, что ты идиот
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Коломойский со своим МАУ локти кусает от этой новости)
Они бы минимум в 10 раз выше цену загнули.
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Навіть такі прості речі до зазєлів не доходять . Бо "мизазє" .
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