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 Політика України
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Все про:Зеленський (2236) США (5212) Трамп (1892) Сондленд (4)

 Під час телефонної розмови Трамп запросив Зеленського в Білий дім, - посол США в ЄС Сондланд

Постійний представник США при Європейському Союзі Гордон Сондланд вважає, що президенти України і США знайшли спільну мову.

Американський дипломат сказав про це після зустрічі 26 липня в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Вчора президент Зеленський досить довго спілкувався (телефоном – ред.) із президентом Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови. Розмова пройшла дуже успішно, вони відразу знайшли спільну мову. Президент Трамп наприкінці розмови запросив Зеленського до Білого дому в термін, який підходить для обох сторін, у найближчому майбутньому", – сказав дипломат.

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Сондланд повідомив Радіо Свобода, що вони обговорювали, серед іншого, війну, питання енергетичної безпеки, становище в "Нафтогазі", верховенство права.

За його словами, зараз за ініціативи президента США Дональда Трампа працює команда за участі міністра енергетики Ріка Перрі, послів Курта Волкера і Вільяма Тейлора, інших представників Держдепартаменту США, яка зосереджена на різних аспектах відносин з Україною.

Нагадуємо, телефонна розмова Трампа із Зеленським відбувся 25 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139912
 
   
 Топ коментарі
 
Где-то под ГБР плачет один времени безработный
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Совсем оборзел клоун, вместо того, чтобы второй месяц стоять в кремле на коленях возле Хуйла, он в штаты собрался!
Да свиноферма?
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Очередной провал у сои.Верещали тут,что запад даже руку зеле не подаст.А вот как оно перевернулось Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд - Цензор.НЕТ 4986
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які люди Зебіли, повірили марівонетці обіжаного депутата, але в що повірили я теж зрозуміти не можу, напевне кожен повірив в якись свої мрії, но такого не буває.
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А сколько криков было, мы МВФ пошлём, запад нам ниуказ, долги диточкам отдавать! А по итогу пшик.
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Позитивная новость,
Рад, что с каждым днем - больше позитивных сигналов.
Есть конечно тень оставленная петей, В 2014 тоже были позитивные сигналы, но уже через пару месяцев полилось дермецо.
Сейчас уже 2 месяца прошло, позитив не прекращается а дерьмо льется только от приверженцев мальдивского патриота. И это радует , вселяя хоть и хрупкую но НАДЕЖДУ.
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что зедебилам тарифы не повысят на коммуналку. Но сколько визгу будет в ноябре, когда платежка придет, они сами будут кричать "ВОВОЧКА ЗАЩОООООО, ЗРАДА ТАРИФНЫЙ ХЕНОЦИД АЖ В ДУПИ ПЕЧЕ"
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Визит это просто позитивный сигнал, а постоянно появляющиеся такие позитивные сигналы, в своей сумме дают НАДЕЖДУ на Позитивное развитие Украины,.
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ты такие сложные конструкции не строй тут, уровень восприятия свиноботов "рояль-комуналка-торчок" , ну дебилов срузгих рошен понабирал по объявлению...
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Думаю що Коломойський забере Приватбанк, а бо щось друге на пару млрд і посадить Порошенка.
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ну если на такую же сумму конфискуют рошен, то я ЗА
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В ближайшем будущем, в срок который обоим подходит... Гениально! Так и женщинам, назойливых поклонников, и мужчинам, таких же поклонниц, отшивать можно)))
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Отшивать поклонниц??? Та не... лучше сначала таки попользоваться. Так- дешевле.
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Скажіть чому Свинарчук в ЗЕ команді????
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Трамп при этом действует в интересах США, а вот в чьих интересах действует Зеленский - это не совсем понятно.
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Не самый худший вариант. Но и не лучший для Украины.
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Самый лучший вариант действовать в интересах Панамы через юристов на Кипре.
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это не "Не самый худший вариант. Но и не лучший для Украины" , а единственно ВОЗМОЖНЫЙ, если мы хотим Украину, а не срузгую колонию
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нормальный вариант - хоть будет Зе под присмотром
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Найдите на ютубе канал "Говорить Великий Львів"
Это передача независимого тиви. Трансляция идет на "эспрессо" и в ютубе. У них есть такое небольшое ток-шоу. Которое так и называется как канал. Посмотрите три последних передачи. На первую и третью пригласили представителей зебобиков. На вторую - представительницу зажопа. Общаются львовяне. Особенно классно смотреть на журналиста Остапа Дроздова. Она так профессионально приземляет зебобиков и прочую шушару. Да, там есть фарион, да местами я не согласен с тезисами студии, но поверьте - шоу того стоит.
Несколько зарисовок из передач
Вопрос к представительнице зе - вы член партии?
Ответ - нет
Вопрос - а как же вы шли как зе-кандидат
Ответ - я не член партии, я просто шла от них
Вопрос - вы можете назвать первые десять фамилий в партии?
Ответ - я не знакомилась с ними еще (передача после выборов)
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Вот небольшая выжимка самых самых моментов из последней передачи

https://www.youtube.com/watch?v=GlB5mOUtxgo
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Да, мне пофиг член она или не член, мне достаточно знать, что ты - член.
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а чего тебя так члены волнуют? ты из альтернативно сношающихся?
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Вопрос к представительнице зе - вы член партии?

Кому тут члени спокою не дають?
Ще раз повторюю - мне пофиг член она или не член.
Про "сношающихся" - це тобі треба на інший сайт.
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убивать свое время просмотром я не стану, мне достаточно что большинство этих людей НЕ профессиональные воры как ВСЕ их оппонеты
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у зеленского в одном из трех его офшоров лежит 40 млн долларов украденных из приватбанка.
он конечно сделал это не профессионально.
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есть решение суда ? про "украденные" ??? или сам придумал ? если таки есть, номер в студию, изучим
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кстати - есть заключение международного аудита - беня вывел деньги из привата незаконно используя мошеннические схемы. в том числе и через офшорку вазелина шестого. это УЖЕ доказано.
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нахера оно тебе? ну дам я тебе ссылки и скрины документов. ты начнешь ныть что это фигня а не доказательства. вы как и кацапы под одну платинку танцуете - ваши доказательства не доказательства. поэтому зачем я буду напрягаться? мне вообще насрать и на тебя и на твои желания. ты никто. перхоть
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Что ж ты так плыл, а возле самого берега так резво "обосрался"?
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а ты думал я с тобой спорить буду, что то доказывать? зачем? мозгов это тебе не добавит. на сайте масса интересных собеседников чтобы я тратил время на воспитанника школы для умственно отсталых
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Ты сначала разузнай у своих "интересных собеседников" где в предложении знаки препинания ставить, а потом уже о своей умственной отсталости расскажешь.
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еще одно... ты думаешь ты для меня чем то от майка отличаешься? готов - ищи. интернетом то пользоваться куратор научил?
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Ну, ты же не можешь найти то, чего не существует. Сразу начинаешь рассказы о том, как ты "обосрался" из-за перхоти в твоей голове, вместо мозгов.
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если я тебе не даю подаяние это не потому что у меня нет денег. я просто не хочу пачкаться об тебя. не доходит? иди ищи. у нищих слуг нет
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а по оппонентам есть решения? а то ты их так браво ворами называешь. ты небось про медведчука говоришь да?
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а причем тут прокурор? или ты такой же урист как и вазелин - никакой? про подследственность что нибудь слышал? или для тебя это матюк?
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Я юрист чуть похлеще чем ты. Вы все там ни при чем, во главе с эвропейским кондитером.
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Да, много непонятного. "Лахта" последними словами обзывает Зеленского, который ищет дружбу с Россией и тоскует по Порошенко - заклятом ее враге.
Ну, как все это понимать?
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есть, а вот мозгов у свиноботов не то что нет, даже не предвидится
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Трамп пригласил Зеленского в Белый дом... с концертами.
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дядя трамп хоче убідитись, шо не тільки в америкі дуркуваті прєзідєнти.
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Ты лучше молчи , умнее казаться будешь . Спробуй , й сам у цьому впевнишся .

+
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Він не хоче впевнитися, він хоче "убідитися".
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Нічим крити обкуреним дячком МП Петром-одні какашки.Забийте!
ЗЕлі варто було б просити в США Статус Союзника та допомогу у розробці подібних до американських Законів.Наприклад:
1)Конкретні юридичні і морально-етичні вимоги, що пред'являються до чиновників вищого рангу і рядових держслужбовців:
а)Державну службу розглядати як таку сферу діяльності, з якої виключені особисті чи інші фінансові інтереси, що перешкоджають сумлінному виконанню боргу.
б)Держслужбовці не повинні брати участь у фінансових операціях, при проведенні яких передбачається використання закритої урядової інформації або використовувати таку інформацію в особистих цілях.
в)Службовцям категорично забороняється в якій би то не було формі заохочувати підношення або приймати подарунки від будь-яких осіб або групи осіб, які домагаються від них здійснення будь-яких офіційних дій, що мають разом з ними будь-які спільні справи або здійснюють діяльність, регульовану органом, в якому працюють ці службовці.
г)В обов'язок службовцям поставлено доповідати "до відповідних інстанцій про всі помічені випадки корупції.
2)Традиційно обмежені можливості отримання додаткового доходу понад основну ( "кар'єрну") зарплату:
а)Чиновники, які призначаються Президентом США, взагалі не можуть отримувати "який би то не було дохід протягом всього терміну служби за послуги і діяльність, що виходить за рамки безпосередніх службових обов'язків.
б)Порядок подання фінансових декларацій американських чиновників регламентує Акт про етику поведінки державних службовців
в)Виконавчий наказ суворо наказує всім службовцям Білого Дому та інших виконавчих відомств не пізніше 90 днів з дня набрання чинності надати керівникам своїх відомств за формою, що додається наступну інформацію:
1) Список найменувань всіх корпорацій, компаній, фірм та інших форм організації бізнесу, організацій, а також загальноосвітніх та інших інститутів, з якими службовець безпосередньо або через дружину, неповнолітніх дітей або інших членів його сім'ї в даний момент має справу.
2) Згідно з формою, від чиновника вимагається надання списку всіх його особистих кредиторів, кредиторів його дружини, малолітніх дітей і інших, які проживають разом з ним членів сім'ї.
3) Інформація про наявність у всіх вищевказаних осіб нерухомої власності.
4) Комерційні, фінансові та інші інтереси.

Перевіркою займаються призначені особи або групи осіб, комісії, які проводять розслідування. Для чиновника наслідки можуть виразиться у вигляді застосування до нього таких заходів впливу:

1)часткова або повна дискваліфікація
2)переміщення на нижчу ступінь
3) припинення "конфліктних" фінансових зв'язків
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