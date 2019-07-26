 Під час телефонної розмови Трамп запросив Зеленського в Білий дім, - посол США в ЄС Сондланд

Американський дипломат сказав про це після зустрічі 26 липня в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Вчора президент Зеленський досить довго спілкувався (телефоном – ред.) із президентом Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови. Розмова пройшла дуже успішно, вони відразу знайшли спільну мову. Президент Трамп наприкінці розмови запросив Зеленського до Білого дому в термін, який підходить для обох сторін, у найближчому майбутньому", – сказав дипломат.
Сондланд повідомив Радіо Свобода, що вони обговорювали, серед іншого, війну, питання енергетичної безпеки, становище в "Нафтогазі", верховенство права.
За його словами, зараз за ініціативи президента США Дональда Трампа працює команда за участі міністра енергетики Ріка Перрі, послів Курта Волкера і Вільяма Тейлора, інших представників Держдепартаменту США, яка зосереджена на різних аспектах відносин з Україною.
Нагадуємо, телефонна розмова Трампа із Зеленським відбувся 25 липня.
Рад, что с каждым днем - больше позитивных сигналов.
Есть конечно тень оставленная петей, В 2014 тоже были позитивные сигналы, но уже через пару месяцев полилось дермецо.
Сейчас уже 2 месяца прошло, позитив не прекращается а дерьмо льется только от приверженцев мальдивского патриота. И это радует , вселяя хоть и хрупкую но НАДЕЖДУ.
Это передача независимого тиви. Трансляция идет на "эспрессо" и в ютубе. У них есть такое небольшое ток-шоу. Которое так и называется как канал. Посмотрите три последних передачи. На первую и третью пригласили представителей зебобиков. На вторую - представительницу зажопа. Общаются львовяне. Особенно классно смотреть на журналиста Остапа Дроздова. Она так профессионально приземляет зебобиков и прочую шушару. Да, там есть фарион, да местами я не согласен с тезисами студии, но поверьте - шоу того стоит.
Несколько зарисовок из передач
Вопрос к представительнице зе - вы член партии?
Ответ - нет
Вопрос - а как же вы шли как зе-кандидат
Ответ - я не член партии, я просто шла от них
Вопрос - вы можете назвать первые десять фамилий в партии?
Ответ - я не знакомилась с ними еще (передача после выборов)
https://www.youtube.com/watch?v=GlB5mOUtxgo
Кому тут члени спокою не дають?
Ще раз повторюю - мне пофиг член она или не член.
Про "сношающихся" - це тобі треба на інший сайт.
он конечно сделал это не профессионально.
Ну, как все это понимать?
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ЗЕлі варто було б просити в США Статус Союзника та допомогу у розробці подібних до американських Законів.Наприклад:
1)Конкретні юридичні і морально-етичні вимоги, що пред'являються до чиновників вищого рангу і рядових держслужбовців:
а)Державну службу розглядати як таку сферу діяльності, з якої виключені особисті чи інші фінансові інтереси, що перешкоджають сумлінному виконанню боргу.
б)Держслужбовці не повинні брати участь у фінансових операціях, при проведенні яких передбачається використання закритої урядової інформації або використовувати таку інформацію в особистих цілях.
в)Службовцям категорично забороняється в якій би то не було формі заохочувати підношення або приймати подарунки від будь-яких осіб або групи осіб, які домагаються від них здійснення будь-яких офіційних дій, що мають разом з ними будь-які спільні справи або здійснюють діяльність, регульовану органом, в якому працюють ці службовці.
г)В обов'язок службовцям поставлено доповідати "до відповідних інстанцій про всі помічені випадки корупції.
2)Традиційно обмежені можливості отримання додаткового доходу понад основну ( "кар'єрну") зарплату:
а)Чиновники, які призначаються Президентом США, взагалі не можуть отримувати "який би то не було дохід протягом всього терміну служби за послуги і діяльність, що виходить за рамки безпосередніх службових обов'язків.
б)Порядок подання фінансових декларацій американських чиновників регламентує Акт про етику поведінки державних службовців
в)Виконавчий наказ суворо наказує всім службовцям Білого Дому та інших виконавчих відомств не пізніше 90 днів з дня набрання чинності надати керівникам своїх відомств за формою, що додається наступну інформацію:
1) Список найменувань всіх корпорацій, компаній, фірм та інших форм організації бізнесу, організацій, а також загальноосвітніх та інших інститутів, з якими службовець безпосередньо або через дружину, неповнолітніх дітей або інших членів його сім'ї в даний момент має справу.
2) Згідно з формою, від чиновника вимагається надання списку всіх його особистих кредиторів, кредиторів його дружини, малолітніх дітей і інших, які проживають разом з ним членів сім'ї.
3) Інформація про наявність у всіх вищевказаних осіб нерухомої власності.
4) Комерційні, фінансові та інші інтереси.
Перевіркою займаються призначені особи або групи осіб, комісії, які проводять розслідування. Для чиновника наслідки можуть виразиться у вигляді застосування до нього таких заходів впливу:
1)часткова або повна дискваліфікація
2)переміщення на нижчу ступінь
3) припинення "конфліктних" фінансових зв'язків