 Суд обрав ексглаві одеської поліції Головіну запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці блогер і активіст Сергій Стерненко.
Він зазначив: "У Головіна цілодобовий домашній арешт. Хоча прокурор просив СІЗО і 23 млн застави.
Але щось мені підказує, що це не остання його підозра ...
Епічність ситуації ще в тому, що основні свідчення проти Головіна дав його колишній підлеглий начальник слідства області Шайхет".
Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.
Раз, два...
Порошенко принял УПК написанный Портновым при Януковоще..
Лично я хотел бы, что б в нем было все переписано, но нет.. увы... Мы живем по Портоновскому УПК
Не на чем было распечатать 🤷♀️
Видно же, это непобедимо в цивилизованном варианте, не устраивать же нечто подобное войне с наркотиками на Филиппинах, где за дозу расстреливают на месте без суда и следствия.
Голосуй За Лупана!"
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где-то я видел такой политический стеб..