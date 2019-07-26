 Суд обрав ексглаві одеської поліції Головіну запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці блогер і активіст Сергій Стерненко.

Він зазначив: "У Головіна цілодобовий домашній арешт. Хоча прокурор просив СІЗО і 23 млн застави.

Але щось мені підказує, що це не остання його підозра ...

Епічність ситуації ще в тому, що основні свідчення проти Головіна дав його колишній підлеглий начальник слідства області Шайхет".

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Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.