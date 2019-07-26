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Все про:Головін (27) Стерненко (49) домашній арешт (41) запобіжний захід (49)

 Суд обрав ексглаві одеської поліції Головіну запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Солом'янський суд Києва відправив під нічний домашній арешт ексначальника поліції Одеської області, підозрюваного в розкраданні речових доказів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці блогер і активіст Сергій Стерненко.

Він зазначив: "У Головіна цілодобовий домашній арешт. Хоча прокурор просив СІЗО і 23 млн застави.

Але щось мені підказує, що це не остання його підозра ...

Епічність ситуації ще в тому, що основні свідчення проти Головіна дав його колишній підлеглий начальник слідства області Шайхет".

Дивіться також: Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139911
 
   
 Топ коментарі
 
минуточку - последние пять лет в Киеве сидел не портнов а порошенко петя!!!!!!
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и что характерно, тебя лайкает даун Лалала.. Вы, короче, достойны оба друг дружки.. подружки..
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так одесса в недоумении...повесить на него семь контейнеров сигарет,причем конфисковывала таможня,а не он.и подписи его вроде нету.короче ,туман,ктото место для кого то освобождает
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класс!. .Уголовно-Процессуальный Кодекс имени Портнова шлет вам лайки! .. дебилы!!!
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минуточку - последние пять лет в Киеве сидел не портнов а порошенко петя!!!!!!
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Забудьте за Петю, помните только о Зеленском, на счёт три вы забываете Порошенко
Раз, два...
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Венецианская комиссия.. слышал?!. не?! такое.. И насколько с ней связаны изменения в УПК..
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такое ощущение что это портнов был последние пять лет президентом Украины!
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ты удивишся, но последние 74 года россиянцы (и бывшие сссрцы) отмечают 9 мая.. и такое ощущение, что Сралин не умирал.. Хотя бы после этого, ты задумаешся о причинно-следственной связи..
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и что характерно, тебя лайкает даун Лалала.. Вы, короче, достойны оба друг дружки.. подружки..
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ну зачем же так не прикрыто сваливать вину порошенки на какого то портнова? мы ж не на марсе живем?!!!
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приемственность власти и права.. Не?! не слышал?!..
Порошенко принял УПК написанный Портновым при Януковоще..
Лично я хотел бы, что б в нем было все переписано, но нет.. увы... Мы живем по Портоновскому УПК
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А что мешало переписать? Чернил не было все 5 лет?
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пять лет(!) карл, порохнявым мудакам "что то " мешало! ЭТОМУ НЕТ НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ КРОМЕ КАК ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ!!!
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Портнов наверное все картриджи из принтеров стырил
Не на чем было распечатать 🤷‍♀️
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Гм, если я даун, а ты считаешь мои лайки, то кто тогда ты? 😁😁
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я мученик!.. я читаю твои тупые комменты!.. я попаду в Рай!
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"дебилы" ______ это те кто последние пять лет "реформировал" судебную систему!
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Разве не легче уже признать реальность и ввести гос награды и почетные звания за преступления и коррупцию?
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Просто есть хорошее правило, не можешь победить - возглавь.
Видно же, это непобедимо в цивилизованном варианте, не устраивать же нечто подобное войне с наркотиками на Филиппинах, где за дозу расстреливают на месте без суда и следствия.
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"Я буду брать взятки и платить с них налоги"
Голосуй За Лупана!"
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где-то я видел такой политический стеб..
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Такое було только при петре.слава атцу нации - полторак (5 складов),танюха шизовол,грицак вообще молчу,голубан и куча всякой мрази судейской и прокурорской.
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а оскільки дім в нього в Криму..... то сидіти він буде там
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видать нет ничего у следствия,кроме слов шайхета...ну,подождем...
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Не верится, почему-то. На кой хрен тогда такая волна в СМИ??? Чисто втупую, что ли?! Тогда... тогда я должен сказать, что я сам себе- не завидую. Тебе- тоже. Это нащывается беспредел. Даже- запредел. Тупизны.
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так одесса в недоумении...повесить на него семь контейнеров сигарет,причем конфисковывала таможня,а не он.и подписи его вроде нету.короче ,туман,ктото место для кого то освобождает
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Понятно. Что ни хрена не понятно... И так становится всё чаще...
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