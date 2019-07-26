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 Рівне накрило зливою - ДСНС ліквідує наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вулиці, будинки і автомобілі в Рівному зазнали підтоплення в результаті сильної зливи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на другу половину дня 26 липня за допомогою спецтехніки з підтоплених вулиць витягли 43 автомобілі.

"Тривають роботи з відкачування води з підвалів адмінбудівель. Зокрема рятувальники в першу допомагають і працюють у пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музеї і бібліотеці", - повідомляє ДСНС

У Рівненському управлінні ДСНС Радіо Свобода повідомили, що роботи з ліквідації наслідків негоди можуть тривати всю ніч, поки воду відкачали з 38 будинків і 17 адміністративних будівель, в тому числі дитячих садків і лікарень.

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"(Роботи триватимуть - ред.) до 12 годин - це я вам гарантую, бо в підвальних приміщеннях житлових будинків багато води, людям треба допомагати", - сказав у коментарі представник місцевої ДСНС

Зараз у ліквідації залучено 52 людини з особового складу, 10 пожежних автоцистерн та 11 мотопомп.

Рівне накрило зливою - ДСНС ліквідує наслідки 01

Рівне накрило зливою - ДСНС ліквідує наслідки 02
Рівне накрило зливою - ДСНС ліквідує наслідки 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139910
 
 
 Топ коментарі
 
Это возмутительная погода! Я буду жаловаться.
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Журналюгам лишь бы писать. Не было ничего страшного. Перед обедом была гроза и ливень - минут на 15. То шо на фотках - канализация не успела все принять. Спустя час - только небольшие лужи на асфальте
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а де народний презедент?....в людей біда, а воно в Одесі регоче Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия - Цензор.НЕТ 4156
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а де народний презедент?....в людей біда, а воно в Одесі регоче
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ну при Пєті таких дощів точно не було Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия - Цензор.НЕТ 4190
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Это возмутительная погода! Я буду жаловаться.
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я не понял, пожарные решили водички подлить?
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и даже пришествие мессиии зели не помогло... видимо надо менять стратегию ставить галочку за нового правильного сцаря
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Видимо порохоботам нічим закусувати, шалену бджілку перестали видавати
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лоханулся, признай пока не поздно, дальше будет только больнее
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Ні, як і 50% виборців, які в наперсточки грати не побажали
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Ни хрена себе! Беда, однако. Не представляю себе- частный сектор. Это, кстати, одна из причин- почему я не обзавёлся домом. Бороться с водой, снегом, короче- с природой один-на один- занятие скучное и бесперспективное.
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і так, щоб не боротися з водою, ти вирішив стати моряком
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Ну, тут ведь паритет: 50 на 50. В борьбе с этой водой- я зарабатываю на свою жизнь.
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Відкрию "таємницю", м.Рівне отримало назву від низини в центрі, але вже давно більша його частина на горбистій місцевості та височині навкруги. Будуєшся в поганому місці, то краще думай про гідроізоляцію та відкачування води.
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Я бывал в Ровно, дважды. Помню, что центр действительно в низине... Впрочем, о чем мы??? Просто я глянул на фотку частного сектора... Этим людям сейчас- не позавидовать.
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Збитки, так, особливо якщо не застрахувались. Все ж не можна порівнювати від справді важких бід від повеней та зсувів, таке в Україні трапляється.
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Да нет сегодня никаких збыткив. Обычный ливень. коих десятки за год. Все дураки. подвалы которых затапливало - давно уже их засыпали. Обычный ливень. Канализация спустя час все переварила
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Центр не в низине. Центр возле реки Усти. Поэтому центр практически всегдп сухой. так как вся вода уходит в реку. Больше проблем возле озера - Басов Кут - там в частном секторе подвалы сырые практически каждый год. А так основная часть Ривного практически везде на возвышенностях
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всем не позавидуешь, а если еще вода скрывает дороги убитые то вообще жопа
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Журналюгам лишь бы писать. Не было ничего страшного. Перед обедом была гроза и ливень - минут на 15. То шо на фотках - канализация не успела все принять. Спустя час - только небольшие лужи на асфальте
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