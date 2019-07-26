 Рівне накрило зливою - ДСНС ліквідує наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на другу половину дня 26 липня за допомогою спецтехніки з підтоплених вулиць витягли 43 автомобілі.

"Тривають роботи з відкачування води з підвалів адмінбудівель. Зокрема рятувальники в першу допомагають і працюють у пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музеї і бібліотеці", - повідомляє ДСНС

У Рівненському управлінні ДСНС Радіо Свобода повідомили, що роботи з ліквідації наслідків негоди можуть тривати всю ніч, поки воду відкачали з 38 будинків і 17 адміністративних будівель, в тому числі дитячих садків і лікарень.

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"(Роботи триватимуть - ред.) до 12 годин - це я вам гарантую, бо в підвальних приміщеннях житлових будинків багато води, людям треба допомагати", - сказав у коментарі представник місцевої ДСНС

Зараз у ліквідації залучено 52 людини з особового складу, 10 пожежних автоцистерн та 11 мотопомп.



