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 Суспільство
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Все про:Вища рада правосуддя (247) ВККСУ (316)

 "Це не один ізольований суд. Це дзеркало всієї судової системи", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя складаються з корупціонерів. Їх потрібно не просто міняти, а повністю перезавантажувати за участю громадськості та міжнародних експертів.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК (Окружний Адміністративний суд Києва. - Ред.) - це не один ізольований суд. Це дзеркало всієї судової системи.

Кожен день в цій системі хтось бере бабло, "погоджує" з міністрами і президентами, тисне на незалежних суддів і "зістрибує на лікарню", коли запахло смаженим", - пише Жернаков.

На думку експерта, причина цього - в тому, що судді-корупціонери почуваються абсолютно безкарними.

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"Бо ті, хто мав би їх давно звільнити за невідповідність посаді - Вища кваліфкомісія суддів і Вища рада правосуддя - складаються з таких самих корумпованих суддів і їхніх посіпак", - вважає Жернаков.

"Бо ВККС мала почати (і закінчити заільненням) перевірку суддів з ОАСК ще в 2105 році, а не після цьогорічного істеричного засідання РНБО щодо Приватбанку. Бо вона ж мала давно позвільняти тих суддів, чиї доходи не відповідають видаткам і тиї, хто зухвало порушував права людини. Бо ВРП мала звільнити, а не амністувати переважну більшість суддів Майдану", - продовжує експерт.

На думку Жернакова, варто не просто довести до завершення справу щодо суддів Окружного суду і ліквідувати сам суд.

"Змінювати, як кажуть, треба всю систему. А найперше міняти ВККС і ВРП - тих, хто відповідальний за суддівське кар'єру. І не просто міняти, а повністю перезавантажувати за безпосередньої участі громадськості і міжнародних експертів із правом вето. Так, як це було з Антикорупцінйим судом", - пропонує Жернаков.

Ідею зміни складу ВККС і ВСП підтримали, за його словами, Президент і три найбільші проукраїнські фракції нового парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Окружного суду Арсірій заявив, що обшуки проводяться за заявою адвокатів Козьякова і Щотки, у ВККС це заперечують

"І саме від них зараз залежить чи ми матимемо нарешті чесні суди, чи далі борсатимемося в багні корупції, схем і тем. Чи ми збагачуватимемо власну країну чи окремо взятих суддів, які мали цю країну і нас із вами на увазі", - підсумував експерт.

Це не один ізольований суд. Це дзеркало всієї судової системи, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 01

Це не один ізольований суд. Це дзеркало всієї судової системи, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 02

Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139905
 
   
 Топ коментарі
 
Судьи в Украине ,должны быть уволены все без исключения.Пока фарс под названием "суды" в Украине будет существовать в том виде,в котором есть,мы не на шаг не приблизимся к справедливости.
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порохнявые! это вам "зе" такие суды сделал???????
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Запрос на справедливость,на закон,на те ценности,которые вот они-рядом.Об этом был последний Майдан.Но мы за 5 лет так к ним и не приблизились.Просто фактически.
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Судьи в Украине ,должны быть уволены все без исключения.Пока фарс под названием "суды" в Украине будет существовать в том виде,в котором есть,мы не на шаг не приблизимся к справедливости.
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всех! а завтра ты придешь судиться с соседом за обрыганный коридор, и тебя обслужит уборщица?
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Никто в этой стране не судиться,а идут к решалам.Мимо.Мент?
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Ща пороХОБОТЫ пррротрррубят-при ПетрРылло такого не было!
🤣🤣
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Не пррротрррубят, они заняты, "обсуждают" поездку Зеленского в Одессу на "Лигу смеха"...)
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Угу, что то странно, что говновозка с хрякоботами проехала мимо.
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порохнявые! это вам "зе" такие суды сделал???????
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зебіл, ці суди створив ще портнов.
мля, які ви всі тупі... зебіли... Хоч би сприймали те, що для вас пишуть ті ж самі блогери; а не видумували...
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аха! порохнявый! портнов эти суды из москвы делал???
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зебіл, йди трохи почитай історію, як то воно все було, як ще за овоча "реформувалась" суддівська система; мені влом тобі, дебілу, нагадувати. На жаль. ти не один, і далеко не перший сереш на цю тему. Набридло повторювати одне і те ж.
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мудило! овощ давно в москве, а Украиной последние пять(!) лет "рулили" порохнявые гондоны - "результаты" мы сейчас наблюдаем!
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в свое время Яценюк сказал так- сколько там тех судей примерно 11-12 тысяч -а сколько мы выпускает юристов в год примерно 38-42 тысччи и что спрашивал Яценюк слабо в один момент на 3-6 месяцев оставив страну без суда вообще уволить ВСЕХ СУДЕЙ ОДНИМ МАХОМ НА КИСЛОРОД а набрать молодых и набирать до техпор уволяня попутно тех кто на старте уже проявит коррупионность пока в суде не останется молодежь которая будет судит по закону и получать и жить на достойную зарплату ведь по сути ничего государству не стоит нпример строить в каждом городе областном и районом по дому многоквратирному седейские дома причем буквально в 10 метрах от здания суда как првило они все рядом суд прокурор полиция... ДЕШЕВЛЕ ЕСЛИ СОСЧИТАТЬ СКОЛЬКО ВОРУЕТСЯ МИМО БЮДЖЕТА И ИЗ БЮДЖЕТА ПОД ПАТРОНАТОМ СУДОВс соручастием судей, отсегиванием судьям % и отката... ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ПРОДАЖНЫХ... А ТО И СФАЛЬЦИФИЦИРОВАННЫХ СУДАМИ РЕШЕНИЙ.... "Это не один изолированный суд. Это зеркало всей судебной системы", - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков - Цензор.НЕТ 3656
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Розумієш, молоді (та й нові, не з системи), якщо ними лише замінити старих - також будуть красти і займатися корупцією... От така наша ментальність...

Тут не лише зміною облич потрібно лікувати суддівську систему (в т.ч. контрольні органи системи, ВККС і ВРП); а й удосконалювати діяльність самої всієї правоохороної системи. На жаль, ця справа - нешвидка, судячи з досвіду інших країн (які пройшли цей шлях, на якому зараз знаходиться Україна).
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так согласен если учесть что деточки это деточки и внучата и плмяши те самых ссученных судей полицаев прокуроров чинуш нардепов адвокатов да еще за бабки "покупают диплом бандуриста на кодексе" вот нет у на жесткой системы ответствнности.. напрмиер попался судья на взятках мало что ему Приговор и камеру у параше довести до реальности и чтобы отсидел от и до так еще по выходу аннуляция диплома вобще... вннесение во все черные списки чтоб дворником е мог работать полная кофискация у него и его семьи до 12 колена.. и лишение права на пенсии пособия и медицинсие услуги... не нравиться не воруй и не бери взяток такой бы механизм ПОРАЖЕНИЕ В ПРАВАХ в том числе вбыорных правоо воолбще в любом виде принимать участие в выборах иреферендумах.. на лбу бы еще тавро бы ставил особый знак VOR чтобы в кажлдом магазине знали с кем имеют дело... и не надо ныть о свободечеловека правах все то понос словесный ....А ТЫ НЕ ВОРУЙ-- а то посодют-- такой ответ был дан давно...
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ну. ти пропонуєш середньовічними засобами... так не пройде...
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так будет только еще хуже поверьте или суд Линча иои Анархия мать порядка или террор против таких судей прокуров если начнут убивать уседй прокуров и следаков продажных люди возьмут правосудие в свои руки и у каждого будет свое понмиание закона и справедливости и возмездия... стоит такому случитсья пару раз и все всех сметет лавина..у народа столько оружия сейчас полно и было а сейчас просто валяется под каждым кустиком... рано или поздно но бабахнет так что мало не покажется и никакая охрана не поможет.. когда человеку нечего терять кроме жизни у него все отбрали он будет просто смертником.. такиепопытки уже проскакивают...
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Всё верно. В общих чертах максимализма. Потому как никогда станет ещё более популярным изречение: бывают настолько дорогие адвокаты, что дешевле купить судью! "Це не один ізольований суд. Це дзеркало всієї судової системи", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 5458
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с адвкоатами кстати также надо уж поверьте мне в этом говне пардон и болоте я кувыркался 25 лет..пока не попросили в 2012 году по просьбе зам Министра МВД.. все мои "друзья" мечтавшие меня закопать все эти 25 лет прокурорпы следаки судьи..мусора-- прыгали до Луны от радости... ну скажите мне какая была справедливость... если я честный адвокат без смеха месяцами без клиентов.... а клиенты все шли косяком по записке от следака к судье-прокуору и так по цепочке... в контору залетали случаные люди...и если удавалось 2 года 1992-1993 год сособенно заработать горбом 10-20 баксов в месяц- а то и в полтора месяца на семью, я, жена и дочка маленькая, а наш руководитель штамповал с головой суда решения евреям тикавшим в Германии и Америки... а наш еще выше голова в адвокатуре за конусльтацию 2000 баксов брал и на тебя даже голову не поднимет..пока ты не положишь веером 20 соток баксов .. во такое было в Одсесе.... адвокаты бывают разные..честных уже нет.... умерли... вытраивли.... выдавили.... посадили...убили..... да да и есть и такое....
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У меня тоже есть похожий опыт из более чем 500 судебных заседаний за всего пяток лет.
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голова в адвокатуре за конусльтацию 2000 баксов брал
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Это был период под названием "Период накопления первоначального капитала"!
Правда он продолжился "Вторым периодом накопления капитала"... и ... я уже со счёта сбился какой сейчас. "Це не один ізольований суд. Це дзеркало всієї судової системи", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 5000
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Сказал Яценюк, который настоял на назначении мафиози авакова министром внутренних дел.
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Запрос на справедливость,на закон,на те ценности,которые вот они-рядом.Об этом был последний Майдан.Но мы за 5 лет так к ним и не приблизились.Просто фактически.
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Кто-нибудь думает, что новое шапито вас приблизит к справедливости?
Бабломойский уже вам показал, что он клал на Украину и вашу справедливость. С помошью всё того же Окружного суда.
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еще раз для особо мнительных:
перезагрузка, перестройка, перестановка ничего не дадут
пока народ безбожный - всегда найдется дырочка, а искус велик
точка
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Нажаль це справда. Судова реформа в Україні проведена в інтересах суддів-корупціонерів, яким реформа надала нечувані до цього права. Крім цього, процесуальне законодавство ( так звані зміни до процесуальних кодексів, прийняті Верховною Ралою України 03.10.17 р.) було підігнане під адвокатів-рішал. Судовою реформою , прийнятою 03.10.17 р., в порушення ст.22 Конституції України було ліквідовано Інститут представництва громадян в суді, а фактично законодавець позбавив громадян нашої держави права на доступ до правосуддя.
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