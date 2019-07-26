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Все про:НАЗК (601) Загребельська (42)

 З допомогою протоколів НАЗК можна "тримати за я@ця" будь-якого чиновника для тиску на нього. Так з корупційної системи вимиваються неугодні фахівці, - Загребельська

Ексдержуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська стверджує, що НАЗК використовує своє становище для впливу на неугодних чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Загребельського зазначила: "Протоколи НАЗК, як спосіб тримати за "я@ця" чиновника з метою тиску на нього задля прийняття потрібних рішень. Або помсти, за прийняття не потрібних. Або звільнення тих, хто не готовий діяти в інтересах "колективу".

І головне, що це не таке коштовне задоволення. А знайти в декларації будь у кого можна будь що, адже система побудована таким чином, що декларацію не можна заповнити без помилок.

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За кілька тисяч доларів бенефіціари створюють декларанту проблеми в НАЗК. Потім, ти потрапляєш в "справедливий суд". Після цього - в реєстр корупціонерів. Цей сценарій реалізовувався вже не один раз щодо багатьох службовців різного рівня.

Суспільство в своїй левовій частині не стає на захист. Навіть доброчесних. Бо корупційна частина державного апарату підтримує популістичну позицію "всі чиновники хабарники та ледарі".

І саме так, за допомогою НАЗК, інструмента, який було запроваджено для боротьби з корупцією, вона захищається. НАЗК забезпечує вимивання з системи інородних елементів, які не хочуть працювати за правилами системи. А ми продовжуємо утримувати це угруповання зі своїх податків.

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Перезапуск НАЗК - не тема для обговорення. Кожен день продовження роботи НАЗК - це лічильник вимитих фахівців, незаконно отриманих тисяч доларів, жертв помсти системи. Поки ми говоримо про перезапуск НАЗК, вони беруть чергового чиновника за "я@ця" та укріплюються в своєму впливі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139904
 
   
 Топ коментарі
 
Я так зрозумів що в Україні немає жодного чесного чиновника))Дякую Петро))
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иди работать, тебя ждут заводы.
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Чиновников в Украине не нужно держать за яйца.Просто выезжаем в поселки котеджные возле обласных центров,подьзжаем и начинаем смотреть,прокурор ,мент чинуша,судейка,дворцы ,что то еще С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 7687
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То о чем говорит Агия это не коррупция. Это мафия.
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Во всём мире?
Прокурор штата молит бога, чтобы выписавший ей дорожный штраф полицейский не узнал в ней прокурора, иначе не отмоется от подозрений в давлении.
Президент страны уходит в отставку за то, что его друг-банкир дал ему ипотечный кредит, нет, не бесплатно, а на пару процентов дешевле рыночного.
Это во всём мире.
А когда любой антикоррупционный орган изначально становится средством конкурентной борьбы и только приумножает коррупцию в пользу свою и текущей власти, это не «во всём мире», это Украина.
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Окружной админсуд приостановил Приказ Министра обороны про переход на новую систему питания!!!.. Офигевайте, господа!.. У нас суд, занимается диверсионной деятельностью!

Господин Баканов, Сытник, Холодницкий, Луценко! .. Нахер Вы нужны Украине???!!!
С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 863
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ты что, маньяк на детском майданчике?!.. здоров ли ты?!
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я тебе задал сверхъестественный или какой-то порочный вопрос, что ты в такую истерику впадаешь? скрин по теме твоего комментария подразумевается
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как у тебя с адекватностью, человек Махно?!.. у нас в стране более 65% Армии перешло на новую форму питания, и все реально довольны.. потому что ломают голову: заказывать бананы или киви, окорочка или свинину и на какой конкретно день..
И тут вылазит ФОП, и останавливает регулярное питание более 100 000 военнослужащих..
Вот я и спрашиваю тебя, Махно, как у тебя с адекватностью?!.. Здоров ли ты?!
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ты же не знаешь что я хотел тебе показать, но что-то утверждаешь уже... мне нужно беспокоится об адекватности или тебе? как считаешь?
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я повторяю свой вопрос: адекватен ли ты, Махно?!
100 000 военных это как маленький Чернобыль, и если они "взорвутся" от того, что какой-то ФОП остановил реформу питания в Армии, то этот взрыв "прочувствуют все без исключения"
Ты вообще нормальный, махно?!. ты пальцы в розетку продолжаешь сувать?!
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https://lb.ua/news/2019/07/26/433214_nabu_holodnyuk_denisova_naznachali.html

ок, без твоего разрешения, а то клинит тебя.
чтобы ты ещё постарался разобраться кому претензии предъявлять по этому поводу в первую очередь перед "взрывом"
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ключевые слова: #"Армия", #"питание", #"Новая система питания ВСУ"...
скажи, Махно!. у тебя справка есть, или ты без справки обдолбаным в интернет выходишь?!
Ты понимаешь ,насколько велика разница, о том что пишу я и о том, что пишешь ты?!
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на твоём скрине решение этого суда, постарайся уловить взаимосвязь между всем этим.
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не хочешь понять суть проблемы, дело твоё, грубить не обязательно при этом.
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Скоро окружний адмінсуд Києва визнає Декларацію про незалежність України незаконною. Або цих суддів закриють.
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ну і показники роботи робляться за рахунок ІТ-шників, в якомусь пенсійному чи депутата сільської ради.
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Это сейчас модно выражаться как зек с тремя ходками за плечами?
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И попрошу заметить так литературно выражается девушка, которая занимала в недалеком прошлом далеко не самую последнюю должность в государстве
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Я так зрозумів що в Україні немає жодного чесного чиновника))Дякую Петро))
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Ви не справедливі. Чиновницький корпус переважною мірою складають чесні люди. Єдине, що вони рідко пробиваються нагору. Такий є порядок, бо чесною людиною дуже важко маніпулювати.
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Чиновников в Украине не нужно держать за яйца.Просто выезжаем в поселки котеджные возле обласных центров,подьзжаем и начинаем смотреть,прокурор ,мент чинуша,судейка,дворцы ,что то еще
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Ну да мешок с деньгами. Не нужно быть наивным, в Украине уже давно и прибыльно торгуют должности. Других там просто нет
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Я знаю. Просто она там сказала, что это ошибка в декларации. А Костя предложил поехать посмотреть на маетки.

Ну я предположила что она скажет тогда что ей подкинули
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Ты эл. декларации этой политической жертвы видела? Видела, сколько ей наподкидывали?
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Она же объяснила что декларацию сложно заполнять, вот и получились ошибки!

Декларацию заполнять сложно, налогового консультанта себе нанять позволить не может, а с монополиями разбираться - одной левой!
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Пусть булгактером пойдёт поработает, отчёты посдаёт. Узнает шо по чём в этой жизни. З допомогою протоколів НАЗК можна "тримати за я@ця" будь-якого чиновника для тиску на нього. Так з корупційної системи вимиваються неугодні фахівці, - Загребельська - Цензор.НЕТ 9473
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Где должен был быть зе!!!! Сегодня! *****! Не в Одессе, а там где не комфортноС помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 2277
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Скажите, а как коррупционЭр, марААдер и жулик Рюкзакян "вдрух" стал всеми уважаемым лучшим министром МВД Аваковым? У Вас лично к Рюкзакяну больше нет вопросов?
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Тавышо? Шо-то все зективисты "вдрух" заткнулись за Рюкзакяна, как по команде. З допомогою протоколів НАЗК можна "тримати за я@ця" будь-якого чиновника для тиску на нього. Так з корупційної системи вимиваються неугодні фахівці, - Загребельська - Цензор.НЕТ 2757
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Вообще правительство не трогают пока, потому что все понимают, что это только Рада новая назначит новое.
А до этого никак

Рада могла снять Авакова. Но не стала.

Вопросов к ним у тебя нет?
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Я с Вами над шуточками про германскую порноактрису вместе не ржал, так шо извольте соблюдать приличия. А шо, в Раду было представление от Богдана на увольнение Рюкзакяна?
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Не нравится моя манера общения с тобой - не общайся.

Представление ОП необязательное условие для снятия министра.
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Я делаю скидку на Ваше происхождение. Некоторые категории людей невозможно обучить манерам. А Аваков никуда не денется, он клоуну нужен, а другого нет.
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Спасибо за мнение, оно очень ценно для меня 😁😁
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Поц богдан постит фото кошевого и подписывает, что это новый премьер... Просто интересно -он под коксом сегодня или это правда?
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Ну все чинуш и как то давно привыкли жить далеко не на зарплату, поэтому нарыть на любого компромат, не составляет труда. А то, что создавал гибридный кондитер в такой способ, чтобы и Запад был доволен и он типа сём рулит, давно известно и понятно. Не зря же он жопой к народу повернулся....
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За всіх не кажіть. В адміністраціях, міністерствах звичайні спеціалісти переважно чесні люди.
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Да это уже не важно. Бесформенная слуга "народа" - полный аналог карманной единой россии. Все силовые структуры будут бесконтрольно работать на одну группу.
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По работе много общаюсь с чехами, немцами, австрийцами, американцами... Когда за бокалом пивка общаемся о политике, они реально в адском шоке от того, что "73%" выбрали клоуна президентом страны. Я конечно еще им не рассказывал, что презедентская коалиция в парламенте состоит из шутов, свадебных фотографов, безработных птушников и кумовей поскольку боюсь в их глазах полностью растоптать имидж мой родины
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Не берите в голову. Всех этих чехов, австрийцев и американцев вполне устраивал Янукович с его бандой. Охи и вздохи всех этих заезжих нам мало чем помогли и вряд ли помогут в дальнейшем.
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А ось у депутата козака-Гаврилюка чогось в дЄкларації повний порядок. І ніхто на ньго ніяких протоколів не здійсьнював, бо в ньго як кажуть, як у латиша х** та душа С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 9375 А ці прямо таки забувають що в них та де... С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 9375
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Гаврилюк - молодець. Хоч як політик та законодавець - абсолютний нуль, зато чесна людина.
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Все равно Ни чЯго не Понял??? А пристрелить Чяновника Можно?
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Агия говорит что НАПК используется для оптимизирования воровства, а не чтобы разбить цепочку воров.
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Начиная от президента .... ворьё. всё это мусарьё начиная от сбу и кончая мусаров. ответственно заявляю по поводу открытия уголовного дела по 108 ок 2014г
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Прихожу в СБУ .... и держу его за яйца??? мне легче ето дерьмо пристрелить.
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НАПК ваша работа? ????? На свалку , и не забудьте вернуть ворованные вами деньги.
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В нас 90% людей не зможуть пояснити звідки в них майно, офіційно в них все життя була мінімальна заробітна плата,або зовсім були безробітні,а будуються будинки, купують машини, їздять відпочивати за кордон
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Загребельская.... Не нужно яйца совать куда попало. Хотя кому я это говорю?))) Это не только яиц касается а пелоток тоже. Поход по жизни с широко раздвинутыми ногами заканчивается шпагатом с разрывом пелотки. Что мы и наблюдаем на примере этой жертвы деклараций)))
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Якщо на чиновника є компромат, то це вже не чиновник. Бо його можуть взяти за статеві придатки не тільки "влада", але й кримінал, чи навіть іноземні розвідки. На заході Загребельська таксувала би на своєму кориті, або збирала би бички під тротуарами.
Для державної служби - berufsverboten.
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