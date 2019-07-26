 З допомогою протоколів НАЗК можна "тримати за я@ця" будь-якого чиновника для тиску на нього. Так з корупційної системи вимиваються неугодні фахівці, - Загребельська

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Загребельського зазначила: "Протоколи НАЗК, як спосіб тримати за "я@ця" чиновника з метою тиску на нього задля прийняття потрібних рішень. Або помсти, за прийняття не потрібних. Або звільнення тих, хто не готовий діяти в інтересах "колективу".

І головне, що це не таке коштовне задоволення. А знайти в декларації будь у кого можна будь що, адже система побудована таким чином, що декларацію не можна заповнити без помилок.

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За кілька тисяч доларів бенефіціари створюють декларанту проблеми в НАЗК. Потім, ти потрапляєш в "справедливий суд". Після цього - в реєстр корупціонерів. Цей сценарій реалізовувався вже не один раз щодо багатьох службовців різного рівня.

Суспільство в своїй левовій частині не стає на захист. Навіть доброчесних. Бо корупційна частина державного апарату підтримує популістичну позицію "всі чиновники хабарники та ледарі".

І саме так, за допомогою НАЗК, інструмента, який було запроваджено для боротьби з корупцією, вона захищається. НАЗК забезпечує вимивання з системи інородних елементів, які не хочуть працювати за правилами системи. А ми продовжуємо утримувати це угруповання зі своїх податків.

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Перезапуск НАЗК - не тема для обговорення. Кожен день продовження роботи НАЗК - це лічильник вимитих фахівців, незаконно отриманих тисяч доларів, жертв помсти системи. Поки ми говоримо про перезапуск НАЗК, вони беруть чергового чиновника за "я@ця" та укріплюються в своєму впливі".