 З допомогою протоколів НАЗК можна "тримати за я@ця" будь-якого чиновника для тиску на нього. Так з корупційної системи вимиваються неугодні фахівці, - Загребельська

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Загребельського зазначила: "Протоколи НАЗК, як спосіб тримати за "я@ця" чиновника з метою тиску на нього задля прийняття потрібних рішень. Або помсти, за прийняття не потрібних. Або звільнення тих, хто не готовий діяти в інтересах "колективу".
І головне, що це не таке коштовне задоволення. А знайти в декларації будь у кого можна будь що, адже система побудована таким чином, що декларацію не можна заповнити без помилок.
За кілька тисяч доларів бенефіціари створюють декларанту проблеми в НАЗК. Потім, ти потрапляєш в "справедливий суд". Після цього - в реєстр корупціонерів. Цей сценарій реалізовувався вже не один раз щодо багатьох службовців різного рівня.
Суспільство в своїй левовій частині не стає на захист. Навіть доброчесних. Бо корупційна частина державного апарату підтримує популістичну позицію "всі чиновники хабарники та ледарі".
І саме так, за допомогою НАЗК, інструмента, який було запроваджено для боротьби з корупцією, вона захищається. НАЗК забезпечує вимивання з системи інородних елементів, які не хочуть працювати за правилами системи. А ми продовжуємо утримувати це угруповання зі своїх податків.
Перезапуск НАЗК - не тема для обговорення. Кожен день продовження роботи НАЗК - це лічильник вимитих фахівців, незаконно отриманих тисяч доларів, жертв помсти системи. Поки ми говоримо про перезапуск НАЗК, вони беруть чергового чиновника за "я@ця" та укріплюються в своєму впливі".
Прокурор штата молит бога, чтобы выписавший ей дорожный штраф полицейский не узнал в ней прокурора, иначе не отмоется от подозрений в давлении.
Президент страны уходит в отставку за то, что его друг-банкир дал ему ипотечный кредит, нет, не бесплатно, а на пару процентов дешевле рыночного.
Это во всём мире.
А когда любой антикоррупционный орган изначально становится средством конкурентной борьбы и только приумножает коррупцию в пользу свою и текущей власти, это не «во всём мире», это Украина.
Господин Баканов, Сытник, Холодницкий, Луценко! .. Нахер Вы нужны Украине???!!!
И тут вылазит ФОП, и останавливает регулярное питание более 100 000 военнослужащих..
Вот я и спрашиваю тебя, Махно, как у тебя с адекватностью?!.. Здоров ли ты?!
100 000 военных это как маленький Чернобыль, и если они "взорвутся" от того, что какой-то ФОП остановил реформу питания в Армии, то этот взрыв "прочувствуют все без исключения"
Ты вообще нормальный, махно?!. ты пальцы в розетку продолжаешь сувать?!
https://lb.ua/news/2019/07/26/433214_nabu_holodnyuk_denisova_naznachali.html
ок, без твоего разрешения, а то клинит тебя.
чтобы ты ещё постарался разобраться кому претензии предъявлять по этому поводу в первую очередь перед "взрывом"
скажи, Махно!. у тебя справка есть, или ты без справки обдолбаным в интернет выходишь?!
Ты понимаешь ,насколько велика разница, о том что пишу я и о том, что пишешь ты?!
Ну я предположила что она скажет тогда что ей подкинули
Декларацию заполнять сложно, налогового консультанта себе нанять позволить не может, а с монополиями разбираться - одной левой!
А до этого никак
Рада могла снять Авакова. Но не стала.
Вопросов к ним у тебя нет?
Представление ОП необязательное условие для снятия министра.
Для державної служби - berufsverboten.