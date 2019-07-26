EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, Фоторепортаж
  683  7
Все про:конкурс (479) наука (150) школа (675) Міносвіти (485)

 Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї. ФОТО

Учасники української команди виграли одну срібну і дві бронзові медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC 2019 в Китаї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї 01

Конкурс тривав з 20 до 26 липня 2019 року на півострові Макао (КНР).

Цього року до змагань долучилися учасники з більш як 50 країн світу. На конкурсі Україну представляли троє учнів Малої академії наук.

Наші школярі здобули такі нагороди:

  • срібна медаль - Олександра Лукіна (Київ);
  • бронзова медаль - Даніїл Осташев (Харків);
  • бронзова медаль - Анастасія Стаханська (Тернопіль).

Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї 02

Також дивіться: Українські школярі вибороли 4 медалі на міжнародній олімпіаді з фізики в Ізраїлі. ФОТО

Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї 03

Конкурс наукових проєктів CASTIC проходить уже 34 роки поспіль. Цьогоріч Україна вперше представила свою делегацію.

Довідково:

CASTIC - це конкурс наукових та інноваційних проєктів, у якому беруть участь школярі та студенти віком від 12 до 20 років. Вони представляють проєкти в 13 категоріях. Серед них - математика, біомедицина, хімія, фізика та астрономія, інформаційні технології та комп’ютерні науки, екологія, ботаніка, мікробілогія, зоологія тощо. Крім того, учасники конкурсу беруть участь в тематичних семінарах та виставках, мають можливість поспілкуватися з авторитетними закордонними дослідниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Школяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139903
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Долго.Подсказка.Был бы президентом вместо Порошенко Зеленский, школьники были бы нобелевскими лауреатами.
 показати весь коментар
 
 
За поребриком другое, - готовят смену пропагандонам
Украинские школьники завоевали 3 медали на Международном научном конкурсе CASTIC - 2019 в Китае - Цензор.НЕТ 6087
 показати весь коментар
 
 
вот это молодцы!
жаль будет...если выберут обучение за кордоном (но они заслужили этот выбор)
вітаємо!
 показати весь коментар
 
 
Головне,щоб попи в школи не приходили.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору