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Все про:Румунія (223) Сербія (88) техніка (247)

 Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії

Румунія не дозволила транзит через Дунай російської військової техніки для Сербії, оскільки це забороняють європейські санкції, введені за агресію РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський сайт Mediafax, це підтвердили в міністерстві закордонних справ Румунії.

Раніше сербські ЗМІ повідомили, що румунська влада заблокувала транзит російського транспорту з озброєнням через Дунай, не видавши на це ліцензію.

В румунському міністерстві пояснили, що для видачі транзитної ліцензії на перевезення військової продукції, яка за законом може видаватися тільки румунському оператору, необхідне дотримання кількох умов.

Одна з умов полягає в тому, що послуги румунського оператора не повинні прямо або побічно відповідати інтересам фізичних або юридичних осіб з Росії відповідно до рішення 2014/512/PESC Ради ЄС про обмежувальні заходи у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

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"Ця умова не була виконана в цій ситуації, тому компетентна румунська влада не могла видати відповідну ліцензію", - заявили в МЗС Румунії.

За даними сербських ЗМІ, мова йде про відправлення 30 танків та 30 БРДМ, які Белград повинен отримати на основі контракту між Сербією та Росією.

Сербія підтримує міцні політичні зв'язки з Росією і відмовляється приєднатися до західних економічних санкцій проти Москви. Белград почав переговори про вступ до ЄС, але, на відміну від інших балканських держав, не хоче вступати в НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139902
 
   
 Топ коментарі
 
Румыны красавчики.Один вопрос ,как при потужном "патриоте" пете 5 лет смогла существовать в приднестровье кацапская армия?Там всего две границы?
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Так как и при "сверхпатриоте" зеле?
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Зеля уже 1,5 месяца президент, что мешает ему подписать указ о блокировании ПМР, кроме рынок в его партии?
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цікава річ виходить, все обговорення- це перевід стрілок в напрямку так званого "Придністров'я". Подумав провокатори? Так ні, ідіоти ті ж самі, як на перекличці ще й парашути позаду висять. Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 7314
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На карлика положили известный орган... Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 8587 как так могло произойти.
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зараз Вас заблокують, бо це якесь вже збочення ***** під органом... Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 3633
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Одно из обязательных условий - правильный ответ на вопрос: "Чей Крым?".
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Сербія - це сРашка на Балканах. РФ є раковую пухлиною, а Сербія одна з її метастаз. Треба видалити нахер.
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Зачем им танки? Косово обратно не вернут полюбасу, поезд ушёл. Хорваты им уже набили морду ранее, уступая в численности и в вооружении, мадьяр, румынов, болгар, черногорцев вроде штурмовать не собираются... Купили бы китайские - всяко дешевле. или леопарды, или меркавы. Снова надеются "на русского царя". 100 лет назад подзуживание сербских братушек из Держимордора закончилось позорным разгромом сербской армии и ее драпом на остров Корфу. Несмотря на тупость австрийских генералов и героизм простых сербских рядовых.Дуракам урок не в прок.
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Завжди хотів в один тур почути від наших петріотів, яким чином росіянські військові, а також військове спорядження та техніка потрапляють до Придністров'я... Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 1242
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Румуни молодці, санкції ще краще Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 8746 Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 6152
Кацапи - сидіть удома у Сибіру, кедрові шишки збирайте ))
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вистачить і мокшанських боліт, а в Сибіру їх не треба, бо це майбутня БелаукроказазузияБирь. Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 5170 https://www.youtube.com/watch?v=IJpR8ufagR8
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Румуни молодці. Рашка-лайно,путінХуйло.
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