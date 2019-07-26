 Абсолютна безкарність і індульгенція на кривосуддя, - член гРД Маселко про суддів Окружного суду

Про це написав у Facebook член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"У сьогоднішніх плівках Вовка енд ко особисто мене найбільше зачіпила фраза судді Ігоря Погрібніченка, якого Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала "доброчесним" ще рік тому, попри негативний висновок ГРД та очевидні факти недоброчесності: :"Багато речей, ось ті, які для мене були неприйнятні до того, як я став "добропорядним", вони зараз абсолютно прийнятні"!", - написав Маселко.

На його думку, це - прямий наслідок фейкового очищення судової гілки влади.

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"Такі погрібніченки після отримання від ВККС статусу "доброчесного" і довічного статусу судді відчувають свою абсолютну безкарність та індульгенцію на будь-яке кривосуддя. Будь-які червоні лінії і для них просто перестають існувати, не кажучи вже про право чи справедливість", - вважає Маселко.

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Він нагадав, що саме Погрібніченко виніс ключове рішення у схемі Вовка, завдяки якій він планував ухилитись від оцінювання та взяти під контроль ВККС.

"Саме тому результати "фейкового оцінювання" однозначно треба переглядати. Наразі воно не має нічого спільного з справжнім очищенням і його успішно пройшло дуже багато таких погрібніченок", - підсумував Маселко.

Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.