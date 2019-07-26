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Все про:НАБУ (2039) Рада доброчесності (19) ВККСУ (316) Маселко (22)

 Абсолютна безкарність і індульгенція на кривосуддя, - член гРД Маселко про суддів Окружного суду

Багато безпринципних суддів пройшли перевірку на добропорядність і тепер почуваються комфортно. Результати перевірки не мають нічого спільного зі справжнім очищенням судової гілки влади.

Про це написав у Facebook член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"У сьогоднішніх плівках Вовка енд ко особисто мене найбільше зачіпила фраза судді Ігоря Погрібніченка, якого Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала "доброчесним" ще рік тому, попри негативний висновок ГРД та очевидні факти недоброчесності: :"Багато речей, ось ті, які для мене були неприйнятні до того, як я став "добропорядним", вони зараз абсолютно прийнятні"!", - написав Маселко.

На його думку, це - прямий наслідок фейкового очищення судової гілки влади.

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"Такі погрібніченки після отримання від ВККС статусу "доброчесного" і довічного статусу судді відчувають свою абсолютну безкарність та індульгенцію на будь-яке кривосуддя. Будь-які червоні лінії і для них просто перестають існувати, не кажучи вже про право чи справедливість", - вважає Маселко.

Абсолютна безкарність і індульгенція на кривосуддя, - член гРД Маселко про суддів Окружного суду 01

Абсолютна безкарність і індульгенція на кривосуддя, - член гРД Маселко про суддів Окружного суду 02

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Він нагадав, що саме Погрібніченко виніс ключове рішення у схемі Вовка, завдяки якій він планував ухилитись від оцінювання та взяти під контроль ВККС.

"Саме тому результати "фейкового оцінювання" однозначно треба переглядати. Наразі воно не має нічого спільного з справжнім очищенням і його успішно пройшло дуже багато таких погрібніченок", - підсумував Маселко.

Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139901
 
   
 Топ коментарі
 
...пересмотреть и вместе с фейковым пэтей в "долгосрочный отпуск" с конфискатом
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Судов Украине нет,есть комерческие конторки под вывесками государства.Один выход,их нужно формировать начинать с нуля,с просмотром предыдущих "подвигов""судей".
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...пересмотреть и вместе с фейковым пэтей в "долгосрочный отпуск" с конфискатом
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Судов Украине нет,есть комерческие конторки под вывесками государства.Один выход,их нужно формировать начинать с нуля,с просмотром предыдущих "подвигов""судей".
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Извините, это неправда!
Только что , буквально сегодня !, апелляционный суд подтвердил решение суда 1-ой инстанции в пользу истца - МОЮ!
И судились, йео!!! - с гос органом, и апелляцию подавали не мы!!! Мы выиграли первую инстанцию.
Я поняла - успели реформировать Верховный Суд.. и опа !, как только даешь отсыл на решение Верховного суда - вся фигня на местах тупо " схлопывается"
Люди, это не реклама - мне сейчас не до того
Работает прецедентное право - ищите аналогичные решения или постановления Верх. суда или ЕСПЧ
РАБОТАЕТ!!!


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Согласен. Против постановления или решения Верховного суда судьи не идут.
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Я сумніваюся, що в Україні знайдеться хоча б один добропорядочний суддя
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а то среди популярных профессий у абитуриентов 2019 года!!! ИЗ трех..это ПРАВОВЕДЕНИЕ ПОПУЛЯРНОЕ ля- ля все хотят стать "юристами бандуристами" Результаты фейкового оценивания добропорядочности судей необходимо пересмотреть, - член Общественного совета добропорядочности Маселко - Цензор.НЕТ 97 для чего.... так бабло само плывет в руки и никаких нервов сидишь и простополучаешь о@уительное бабло тысячи гривен миллионы гривен десятки тысяч баксов сотни тысяч баксов потом раз и суддя миллионер прокурор миллионер полицай зенерал НАБУИН САПОВЕЦ ГБРОВЕЦ Сббушник и пенсия от 28 тысяч не хухры мухры можно и до 44 тысяч дотянуть...
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як би ти знав, скільки таких сраних юристів зараз в Польщі малину збирають Результати фейкового оцінювання доброчесності суддів необхідно переглянути, - член Громадської ради доброчесності Маселко - Цензор.НЕТ 4167
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Периодически выделяю Ваши комменты, но здесь не соглашусь(
Есть люди, проработавшие в юстиции пару лет.. и свалившие в ІТ
Не ждущие пенсий, просто не желающие прогибаться под..мир?
Это не разговор ни о чем - в личном очень близком круге общения таких людей - молодых ( 30 + -) уже просто немеряно.
Это не мое покорение - дети и чуть моложе)
Да, не все хотят халявы. Кто- то строит себя
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Не сумнївайся. Знайдеться . Одного я знаю особисто.
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Не просто пересмотреть, а посадить всех фейковых судей вместе с Петей.
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"В сегодняшних пленках Вовка энд ко" Источник: https://censor.net.ua/n3139901
Чес слово, я в самый последний момент вспомнил, что Вовк- это фамилия. Бо в башку немедленно пришло имя- Вовка. Результаты фейкового оценивания добропорядочности судей необходимо пересмотреть, - член Общественного совета добропорядочности Маселко - Цензор.НЕТ 690
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може треба віх "судів" відправити на покій) без утримання,
і набрати нових, не упереджених, без зв"язків?! Результаты фейкового оценивания добропорядочности судей необходимо пересмотреть, - член Общественного совета добропорядочности Маселко - Цензор.НЕТ 3636
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Суддів треба обирати Народом,а не призначати десь у кабінетах за грощі.
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тільки мирових суддів. Є же ж світовий досвід! Для чого видумувати велосипед?
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Буєвих))Найкраща система у США.Мирові,це на паРащі.
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Лариса Цокол-отказалась жертвовать своей репутацией ради петиных гнусных хотелок.Результат известен.
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от, зебіли, нафіга брехати? Так вже ж давно все встановлено, Порошенко в тій ситуації жодним чином не причетний.
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Что встановлено?Что в ситуации с Корбаном и Саакашвили порося жодним чином не причетний?Корбан,кстати,отымел его в ЕСПЧ.Все петины обвинения-незаконны.Но заплатим правда мы.
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у твоей овощной кодлы был толко великий пкформатор судов на букву порт-, который опять щас вылез
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По его мнению, это - прямой следствие фейковой очистки судебной ветви власти. Источник: https://censor.net.ua/n3139901

А шо у Пети не фейк
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Зебіли! Ще раз! Судова реформа не робиться за пару років! Ніде, в жодній країні такого не було! І сулова реформа. згідно всіх канонів - має проводитися силами власне судової системи та громадськості! Ніколи це гладко не відбувається. В будь якій справі, яку роблять люди - є помилки. І навіть є злочини: бо люди - різні! Це все треба просто виправляти!
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А за сколько лет она проводится?5 мало?петьки,вы даже не смешны-убоги.
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Якби П.О.Порошенко мав би вплив,як сьогодні *****..ть його вороги, то жодним чином ніяке лайно не змогло б навіть ротом перднуть десь поряд з його особою. Бриті мізки,подивіться, прибув в Украіну вражина нашоі державності Портнов і всі срані низові судді Киіва, Харлкова,Одеси,Херсона почали приймати не то, що нелогічні, а навіть антидерджавні рішення. Склалось таке враження, що ці так звані "наші" судді начеб-то судять в якомусь іншому правовому просторі,на інший правовий контент, використовуючи міжвиборне безвластя. А тут все чорнороті на Пороха "сруть і сруть". Без доказів, без нічого. Аби пердну..ть. Ну одне діло ворожі боти,а тут все політчесотка не дає заспокоітись.... Гидота!
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Лучше б вообще эту демократию взять и отменить.Уже есть национальный лидер,а его враги оклеветали. А у нас не народ,а быдло.(мнение элиты)
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Многие судьи, особенно кто вышел из прокуратуры и СБУ, терпеть не могут всякую "дерьмократию". Для них кумир Путин и "управляемая демократия". Ну, и мания величия присутствует.
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каждый считает что он истина в последней инстанции
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вот о снятии недоторканости со слуг народа (имею ввиду депутатов рады) я все понял. об это и богдан и разумков мозги украинцам не раз уже парили. а вот с прокуроров и судей ее (недоторканость) будут снимать или это во всем мире не положено? кто в курсах а юристы? кто нибудь может рядовому украинцу этот момент объяснить?
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А Маселке этому прям сразу нужно верить, что он в Facebook про других пишет?
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