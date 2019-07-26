 Абсолютна безкарність і індульгенція на кривосуддя, - член гРД Маселко про суддів Окружного суду

Про це написав у Facebook член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.
"У сьогоднішніх плівках Вовка енд ко особисто мене найбільше зачіпила фраза судді Ігоря Погрібніченка, якого Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала "доброчесним" ще рік тому, попри негативний висновок ГРД та очевидні факти недоброчесності: :"Багато речей, ось ті, які для мене були неприйнятні до того, як я став "добропорядним", вони зараз абсолютно прийнятні"!", - написав Маселко.
На його думку, це - прямий наслідок фейкового очищення судової гілки влади.
"Такі погрібніченки після отримання від ВККС статусу "доброчесного" і довічного статусу судді відчувають свою абсолютну безкарність та індульгенцію на будь-яке кривосуддя. Будь-які червоні лінії і для них просто перестають існувати, не кажучи вже про право чи справедливість", - вважає Маселко.
Він нагадав, що саме Погрібніченко виніс ключове рішення у схемі Вовка, завдяки якій він планував ухилитись від оцінювання та взяти під контроль ВККС.
"Саме тому результати "фейкового оцінювання" однозначно треба переглядати. Наразі воно не має нічого спільного з справжнім очищенням і його успішно пройшло дуже багато таких погрібніченок", - підсумував Маселко.
Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.
Только что , буквально сегодня !, апелляционный суд подтвердил решение суда 1-ой инстанции в пользу истца - МОЮ!
И судились, йео!!! - с гос органом, и апелляцию подавали не мы!!! Мы выиграли первую инстанцию.
Я поняла - успели реформировать Верховный Суд.. и опа !, как только даешь отсыл на решение Верховного суда - вся фигня на местах тупо " схлопывается"
Люди, это не реклама - мне сейчас не до того
Работает прецедентное право - ищите аналогичные решения или постановления Верх. суда или ЕСПЧ
РАБОТАЕТ!!!
Есть люди, проработавшие в юстиции пару лет.. и свалившие в ІТ
Не ждущие пенсий, просто не желающие прогибаться под..мир?
Это не разговор ни о чем - в личном очень близком круге общения таких людей - молодых ( 30 + -) уже просто немеряно.
Это не мое покорение - дети и чуть моложе)
Да, не все хотят халявы. Кто- то строит себя
Чес слово, я в самый последний момент вспомнил, что Вовк- это фамилия. Бо в башку немедленно пришло имя- Вовка.
і набрати нових, не упереджених, без зв"язків?!
за судову реформу!
А шо у Пети не фейк
Суд зупинив перехід ЗСУ на нову систему харчування