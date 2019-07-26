 ЦВК прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування у 183 окружних виборчих комісій

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
На засіданні в п'ятницю ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування 67 окружкомів.
"Таким чином, за станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів", - йдеться в повідомленні.
(С)
@donikroman
😱
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
- ЗП вчителям в 4000$ - не буде
- Страхової медицини - не буде
- Тарифи на холодну воду - піднімуть
Ну, ой.
(C)
@sofnesk
🤔
/---\ОГО....нАВІТЬ ТАК...
ЯК ВИДНО АХМЄТОВ ВЖЕ СКУПОВУЄ ЗЕЛЕНЬ "ПАЧКАМИ"..