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 ЦВК прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування у 183 окружних виборчих комісій

Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради у 183 окружних виборчих комісій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

На засіданні в п'ятницю ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування 67 окружкомів.

"Таким чином, за станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139900
 
 
 Топ коментарі
 
Там тоже полная победа зели.Даже дупа геповская в Харькове проиграл и уже по Украински пытается говорить)))
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зебилы по соцсетям носятся с "новостью", что 24го на Параде Порох убьет зебобу... У меня один вопрос, зебобики :-А зеля уже точно на Парад пойдет?
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А Ленка то, Ленка то. Сама двумя ВИП бортами, а своего мужика эконом классом. Поди и поколачивает его по ночам. Кремень баба
(С)
@donikroman
😱
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Ну, всё... Выборы закончились, вроде как, если местные не подсуетят, что более чем вероятно. Теперь нарисовалась вот такая проблема, у Зеленского. Меня она заинтересовала...
ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования у 183 окружных избирательных комиссий - Цензор.НЕТ 1504
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Читати всім!!! Інсайдерська інформація з Зе-офісу
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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А если вот так будет начинаться утро, на Цензоре, то я охренею:
ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования у 183 окружных избирательных комиссий - Цензор.НЕТ 2034
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21 век, в каждом доме интернет, а мы еще бумажки считаем и перекладываем.
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Реальність, така реаальність:
- ЗП вчителям в 4000$ - не буде
- Страхової медицини - не буде
- Тарифи на холодну воду - піднімуть

Ну, ой.
(C)
@sofnesk
🤔
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Будущее потом посмотрим,а при пете уже было)))
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Там тоже полная победа зели.Даже дупа геповская в Харькове проиграл и уже по Украински пытается говорить)))
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зебилы по соцсетям носятся с "новостью", что 24го на Параде Порох убьет зебобу... У меня один вопрос, зебобики :-А зеля уже точно на Парад пойдет?
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Ей слуги каломойши, когда уже там эпоха бедности закончится?! Хочу из чехии с ее €1000 вернутся в Украину и работать простым учителем за $4000.
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