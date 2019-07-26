 ЦВК прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування у 183 окружних виборчих комісій

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

На засіданні в п'ятницю ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування 67 окружкомів.

"Таким чином, за станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ІНФОГРАФІКА