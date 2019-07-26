 "Чекаємо поштових голубів із Москви", - в "Нафтогазі" відповіли на пропозицію Росії продовжити на рік наявний контракт на транзит газу

Пропозицію Новака активно цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Новак зазначив, що чинний контракт на транзит газу закінчується 31 грудня 2019 року. Водночас, він прокоментував можливість продовження чинного контракту.

"Ми дочекаємося, коли почнуться тристоронні консультації, коли буде обрано новий уряд і контрагенти з'являться. В цілому ми за те, щоб Україна купувала безпосередньо газ. Ми запропонували нашим колегам продовжити чинний контракт на рік на існуючих умовах", - сказав Новак, додавши, що можливі коригування є предметом переговорів комерційних компаній.

В "Нафтогазі" на слова Новака відреагували з іронією.

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""Потримай моє пиво, поки я дістану рушницю, щоб вистрілити тобі в голову". Ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту у нас зараз немає. Ми розуміємо, що сьогоднішнє вкидання - це, ймовірно, тестування боєм", - повідомила пресслужба на сторінці компанії в Facebook.

"З цікавістю читаємо заголовки російських ЗМІ, що подають це як вирішений факт. Ну, бо аж цілих чотири джерела! А може, просто ще не доставили? Чекаємо поштових голубів з Москви. Впевнені, в Брюсселі їх теж чекають", - підсумували в "Нафтогазі".

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