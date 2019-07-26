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Все про:Луганщина (1790) перевезення (178) СБУ (4558)

 СБУ заблокувала незаконні пасажирські перевезення між ОРЛО та Одесою. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконних пасажирських перевезень у тимчасово окуповані райони Луганської області та в зворотному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ заблокувала незаконні пасажирські перевезення між ОРЛО та Одесою 01

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Транспортний маршрут пролягав через територію РФ до тимчасово окупованої території Луганської області. Перетин державного кордону здійснювався у тимчасово непідконтрольних українською владою пунктах пропуску.

До протиправної діяльності ділки залучили двох жителів Харкова як "диспетчерів" автобусних рейсів.

СБУ заблокувала незаконні пасажирські перевезення між ОРЛО та Одесою 02

Під час санкціонованих слідчих дій у житлових приміщеннях фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчими СБУ двом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Дивіться також: На півдні України викрили схему незаконного перевезення українців у Росію через окупований Крим. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139897
 
   
 Топ коментарі
 
а при потужном эти перевозки были законными?
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Автобусы конфисковать, передать армии.
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Их крышевал прежде всего Омелян, та как на все международные маршрутные рейсы дает Мининфраструктуры. Вот вам и гиперлуп.
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а при потужном эти перевозки были законными?
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а що Собаков перестав бути патужним?
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нк конечно это же было свиномыролюбно. тем более свинята считали что дамбасня из навуходоносии с соевыми братьянавек.
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Автобусы конфисковать, передать армии.
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Их крышевал прежде всего Омелян, та как на все международные маршрутные рейсы дает Мининфраструктуры. Вот вам и гиперлуп.
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так, дурню, його двоюрідний брат Василь Сліпак, загинув від рук цих потвор, а він їм перевозки організував?.....як задрочують от такі прикацаплені писаки СБУ заблокировала незаконные пассажирские перевозки между ОРЛО и Одессой - Цензор.НЕТ 2046
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Ну може не особисто, але дійсно, ліцензію на міжнародні перевезення без команди Омеляна не отримаєш.
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Липовский ти просто брешеш троляка кремлядська!! СБУ заблокувала незаконні пасажирські перевезення між ОРЛО та Одесою - Цензор.НЕТ 3614
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Извиняюсь, но , блин, меня зацепило, по-этому повторюсь
И таки боевые водолазы проверили дно......
А я , ...ой!, почему-то без водолазов ежедневно.рискую?..или нет?
Я , что - хуже, дешевле? ..или нет?
Кому бить ... наводить порядок на интерфейсе - мужу или презу?
ТАКОГО в Одессе я вообще не помню
Дожили. Наслаждаюсь реакцией отдыхающих в Одессе)))
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Да ну!? Не могут же жители ОРДЛО ездить к фашистам. Получается в автобусе одни шпионы. Поэтому - всех расстрелять!!!
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А куда смотрит СБУ в Бердянске?! Вот фото с пляжа, только вчера вернулся. Это третий пляж Бердянска. Лично фоткал.

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Бачив би ти що діється на так званних КПВВ,там сєпарня руле в купі з прикордонниками та військовими,за грощі і чорта перевезуть,хоть до Донецька,хоть звідти.
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И самое главное, что это не плакат одноразовый, а нарисовано краской на века, млять!
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