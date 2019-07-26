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 Економіка
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Все про:інвестиції (220) уран (9) копалини (15)

 "Запаси корисних копалин у нас - це приблизно $12-15 трлн. Усе це лежить у землі, як у сейфі", - Буткевич

Вартість запасів корисних копалин в українських надрах можна оцінити приблизно в $ 12-15 трлн. Співвласник мережі "АТБ" Геннадій Буткевич збирається найближчим часом залучити на їхній видобуток і виробництво ядерного палива $2 млрд іноземних інвестицій.

Про це Буткевич заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Згідно з даними геологорозвідки, в Україні підтверджені запаси урану - 270 тисяч тонн, а ресурсна база - близько 560 тисяч тонн. Україна неймовірно багата, наші надра не освоєні і навіть не розвідані. За розрахунковими оцінками вчених, запаси корисних копалин у нас - це приблизно $12-15 трлн. Все це лежить у землі, як у сейфі", - сказав Буткевич.

"На жаль, всі ці роки наша геологорозвідка повільно вмирає, ми працюємо по картах запасів, розвіданих ще за часів СРСР. Держава цю роботу налагодити не в змозі", - додав підприємець.

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Буткевич хоче залучити для видобутку корисних копалин і виробництва уранового палива $2 млрд іноземних інвестицій.

"Є кілька стратегій, $300 млн ми можемо завести вже зараз дуже швидко. $1 млрд, думаю, заведемо протягом трьох років. $2 млрд - до п'яти років", - сказав він.

Перешкодити залученню інвестицій, на думку Буткевича, можуть псевдоактивісти, які вимагають у підприємців гроші.

"Припустімо, купив інвестор ліцензію на аукціоні. Приїжджає на місце - а там якийсь "активіст" збирає людей, лякає місцевих жителів екологічною катастрофою. "Активіст" приходить і вимагає гроші. Вимагає, щоб з ним домовлялися. Багатих у нас ненавидять. Не-на-ви-дять. Але знаєте, мене це не дивує, це закономірно. Тому що, на жаль, це відбувається і в будівництві доріг, магазинів, елеваторів", - розповів Буткевич.

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Повний текст інтерв'ю можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139896
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что ахметка и беня не любят долгосрочные проекты с длительной окупаемостью.
За 15 лет им Гораздо проще намутить схем , отжать по дешевке оьлэнерго и облгазы, иивикупе с предприятиями на экспорт вагонами вывозить сырье.
Бене спасибо что хоть Приват за это время построил. По инновациям и IT отличный банк был, даже по меркам Европы
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"Запасов много, отдайте их мне". Такая мысль?
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По-моему, мужик с Кривого Рога, как и ЗЕ. Не, чистое совпадение, конечно. Интересно другое: "Украина владеет 5% минерально-сырьевых ресурсов мира" - это не мои слова, ВРУ выдала лет 15 назад. Так что про триллионы в сейфе парень прав. Ждали хозяев-распорядителей. Вот, пришли. Вопрос, что получит с этого народ Украины? Опыт янтаря показывает - народу только лунный ландшафт и крохи с барского стола копателям. Тем более, если там мелькает Рюкзаов.
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ну да, плюс контрибуции после развала Рашки. эх, запануем!!!
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такую же шнягу вещали листовки перед референдумом в 91-м. мы вырабатываем больше всех сахара в мире на душу населения - сахарок забрал себе свын. мы вырабатываем до *** металла и электричества - ******* Ринат Леонидович. ета музыка будет вечной......
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Багато конрибуцій отримали після розвалу РІ?
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контрибуции тока после пэрэмоги. а с пэрэмогой совсем не очень
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хаха лежить в земле. счас маладая команда землю распродаст и сейф будет спи%%ен
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Непонятно почему Ахметов с Бенй до сих пор до этого сейфа не добрались?
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Потому что ахметка и беня не любят долгосрочные проекты с длительной окупаемостью.
За 15 лет им Гораздо проще намутить схем , отжать по дешевке оьлэнерго и облгазы, иивикупе с предприятиями на экспорт вагонами вывозить сырье.
Бене спасибо что хоть Приват за это время построил. По инновациям и IT отличный банк был, даже по меркам Европы
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По-моему, мужик с Кривого Рога, как и ЗЕ. Не, чистое совпадение, конечно. Интересно другое: "Украина владеет 5% минерально-сырьевых ресурсов мира" - это не мои слова, ВРУ выдала лет 15 назад. Так что про триллионы в сейфе парень прав. Ждали хозяев-распорядителей. Вот, пришли. Вопрос, что получит с этого народ Украины? Опыт янтаря показывает - народу только лунный ландшафт и крохи с барского стола копателям. Тем более, если там мелькает Рюкзаов.
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А який стосунок має цей Буткевич до геології чи геофізики? Бо знав би, що терріторія України як раз дуже добре розвідана. Інша справа, що те, що було не дуже глибоко, вже забрано ще за часів совка. А добувати більш глибокі поклади дуже дорого, дешевше сировину купити за кордоном.
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Точно знаешь??? Поэтому "ракушка" приехала юзовское месторождение копать? Согласен, своих средств нет и, похоже, не будет... но казахстанский тенгизшевройл действует, например, на основании договора о разделе прибыли... а шо робить? В космос, в космос, как кацапы, а в свои недра забуриться не можем...
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В Казахстані одна геологічна будова і рівень розвіданості, в Україні інша. Я - геофізик у другому поколінні. Мати якісь поклади і рентабельно добувати їх - зовсім різні речі. Майже все, що було легко дістати, вже добули.
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Тамара, я ведь тоже не вчерашний... я не сомневаюсь в твоей компетентности ни на йоту, но мой вопрос остался без ответа: что здесь делали Shell и Chevron? Во что вкладывались? Почему свернулись недовольными? Что здесь делала **************? Для справки: я работал в каждой из этих компаний, а так же с mobil в сибири в 90-х и в agip kko в казахстане...
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Это ты на премьере 95 квартала в анадыре посмешишь...
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Это мое- не трогать. Разбогатею открою рудник. Рабов потихоньку скупаю.
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Там царь Кощей над златом чахнет... впрочем, как и с трубой. Хотели себе и еще четочку людям. Получилось ни себе, ни людям... как в Кегичевке аваковские скважины запечатанные торчат... за это можно было Харьков отстоять силами Полтарака и винницких ягуаров... но запечатагные... потому шо читай сначала...
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А давайте-ка инвестируем... ну и успокой меня...когда ты как народ распродавать будешь, мою дольку пришлешь? Или как с акциями приватизации... ууу, паря, да ты и не жил тогда, поди...
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запасы на триллионы это конечно хорошо, но почему в сети "АТБ" в Украине, в разгар лета, за помидоры с грецкий орех, просят 28 гривен( больше 1$)???????????????????
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Закупаем в этом году помидорчики, закупаем.

Свои, ****, сами не ростут.
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Помідори дозрівають вночі при плюс 20, а зараз не більше 17.
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Так-так... Терминология: "псевдоактивист"(с). И шо с такими делать? У нас их сотни тысяч, если не более. И все- хотят бабла! Буткевич как проблему решать собирается???
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Нет не в сейфе!!! Или этот сейф уже давно протекает...
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Можно Аршавина привлечь к геологоразведке,тот жук быстро найдёт,что плохо лежит и что можно продать.
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Навряд хтось зрадіє коли в нього під носом почнуть добувати уран, Буткевич ж не буде сидіти біля рудніка, він подалі переїде.
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Вот! Быстро ты определил- откуда Буткевич рабочую силу черпать станет. Псевдоактивисты, по приговору суда, например.
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Так хлопчик порахував доходи, про розходи, методі і наслідки такого видобутку ні слова.
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Если Буткевич из Желтых Вод, то смею его успокоить.
Уран будут добывать не в центре города.
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Если в поисках конца очереди тебя не убьют/посадят, тогда можно!
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А дефолт, зебилята, это точно хорошо? И кому?
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Лукавите - господин эксперт... То что ископаемые лежат в земле, не значит что их рационально доставать от туда. Их там может лежать хоть на 100 триллионов, но достать их с выгодой будет нельзя.

Компании занимающиеся добычей - отнюдь не дураки. Если где то можно что то с выгодой добыть - они горло друг другу будут грызть за это право. Если что то где то лежит, а они это игнорирую - там явно что то не так. "Запасы полезных ископаемых у нас - это примерно $12-15 трлн. Все это лежит в земле, как в сейфе", - Буткевич - Цензор.НЕТ 5695
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Все верно, не так.
Все люди, как люди, а наш эстеблишмент 28 лет был очарован только газовой трубой.
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А ещё у нас в стране чуть ли не десятая часть от мировой площади чернозёмов...
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Если посмотреть достижения Украины при СССР,то Украина кормила 200 миллионов населения Союза,плюс экспорт.Технологическое развитие Украины было в двадцатке мира.
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Уровень жизни в СССР и Украине был самый низкий в Европе как сегодня.
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15 трлн / 40 млн человек = 375 тыс долларов на одного!
Интересно если бы спросить на референдуме вариант вообще все продать с территорией, выплатить по 500 тыс долларов с условием что вы получаете деньги и уезжаете в любую другую страну мира с территории Украины навсегда. Думаю большинство бы согласилось.
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А что Буткевич специалист по геологии? Может и есть запасы, а способы их добычи какие он хоть знает? И есть ли экономическая целесообразность их добычи?
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Вот тут спрашивают, а что получит народ кроме лунного ландшафта и повышенной радиации? Ну во первых рабочие места с хорошими заработками, отчисление в пенсионный фонд и налоги с бюджет. Во вторых разработчика нужно обязать делать рекультивацию почвы, что бы не было загрязнения и проводить контроль как это делают в Европе. Ну и самое главное, может вернем себе ЯО, которое Кучма отдал.
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Знаючи про ваші руки загрибущі, може і накраще, що геологія здохла,
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Знаем мы в каком сейфе ископаемые лежат. Месторождения лития тому пример. Вся п..дота под себя все расхватала за бесценок.
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Геологоразведка умирает...
Конечно, если геолог Азаров вместо собирания камешков в поле, пошёл в премьер-министры.
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І не слід забувати що надра належать народу України, а не олігархам!
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