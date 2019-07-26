 "Запаси корисних копалин у нас - це приблизно $12-15 трлн. Усе це лежить у землі, як у сейфі", - Буткевич

Про це Буткевич заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Згідно з даними геологорозвідки, в Україні підтверджені запаси урану - 270 тисяч тонн, а ресурсна база - близько 560 тисяч тонн. Україна неймовірно багата, наші надра не освоєні і навіть не розвідані. За розрахунковими оцінками вчених, запаси корисних копалин у нас - це приблизно $12-15 трлн. Все це лежить у землі, як у сейфі", - сказав Буткевич.

"На жаль, всі ці роки наша геологорозвідка повільно вмирає, ми працюємо по картах запасів, розвіданих ще за часів СРСР. Держава цю роботу налагодити не в змозі", - додав підприємець.

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Буткевич хоче залучити для видобутку корисних копалин і виробництва уранового палива $2 млрд іноземних інвестицій.

"Є кілька стратегій, $300 млн ми можемо завести вже зараз дуже швидко. $1 млрд, думаю, заведемо протягом трьох років. $2 млрд - до п'яти років", - сказав він.

Перешкодити залученню інвестицій, на думку Буткевича, можуть псевдоактивісти, які вимагають у підприємців гроші.

"Припустімо, купив інвестор ліцензію на аукціоні. Приїжджає на місце - а там якийсь "активіст" збирає людей, лякає місцевих жителів екологічною катастрофою. "Активіст" приходить і вимагає гроші. Вимагає, щоб з ним домовлялися. Багатих у нас ненавидять. Не-на-ви-дять. Але знаєте, мене це не дивує, це закономірно. Тому що, на жаль, це відбувається і в будівництві доріг, магазинів, елеваторів", - розповів Буткевич.

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