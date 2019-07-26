 Делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення ООС і КПВВ "Станиця Луганська". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час візиту Волкер і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної ситуації безпеки в районі проведення ООС.

Читайте також: Зеленський обговорив з Волкером і Сондлендом поточну ситуацію в районі проведення ООС





Також, делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" і поспілкувалася з місцевими жителями.

Також читайте: Для досягнення миру на Донбасі Росія мусить визнати свою відповідальність і виконати зобов'язання в межах Мінських домовленостей, - Волкер