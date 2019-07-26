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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Тейлор (21) Волкер Курт (432) Станиця Луганська (24)

 Делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення ООС і КПВВ "Станиця Луганська". ФОТО

Сьогодні, 26 липня, делегація США на чолі зі Спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення ООС і КПВВ Станиця Луганська 01

Під час візиту Волкер і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної ситуації безпеки в районі проведення ООС.

Делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення ООС і КПВВ Станиця Луганська 02

Читайте також: Зеленський обговорив з Волкером і Сондлендом поточну ситуацію в районі проведення ООС


Делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення ООС і КПВВ Станиця Луганська 03

Також, делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" і поспілкувалася з місцевими жителями.

Делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення ООС і КПВВ Станиця Луганська 04

Також читайте: Для досягнення миру на Донбасі Росія мусить визнати свою відповідальність і виконати зобов'язання в межах Мінських домовленостей, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139895
 
   
 Топ коментарі
 
Более 30 танков и столько же бронемашин Российской Федерации, которые Кремль бесплатно отправил в Сербию, оказались арестованы властями страны НАТО Румынии.

https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
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А-а-а-а-а! Волкер - в белой рубашке! Это - пиZдетТц, сливает Украину!!! Зрада! Верните нам мародёра!!!!
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А-а-а-а-а! Волкер - в белой рубашке! Это - ********, сливает Украину!!! Зрада! Верните нам мародёра!!!!
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Х**лоботы в истерике !
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Более 30 танков и столько же бронемашин Российской Федерации, которые Кремль бесплатно отправил в Сербию, оказались арестованы властями страны НАТО Румынии.

https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
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Кстати, чо по Свинарчукам? Уже как бы полгода прошло. А ничего нового по делу нет. Неужели назебали? А сколько визгу было. Поговаривают, Свинарчук даже засветился в зекоманде.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM
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Вам бы только "накинуть" на преЗе, порохоботы! А он между прочим занят важными делами. И пєршалєдя тоже.😎🏖️⛱️
*
ОБСЛУГА (?!) преЗе прилетела президентским самолетом, за счет бюджета.
Круто. Обслуга, бл&ть, у слуги. 🤦‍♀️
(C)
@takidaya
🤭
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Более 30 танков и столько же бронемашин Российской Федерации, которые Кремль бесплатно отправил в Сербию, оказались арестованы властями страны НАТО Румынии.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
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посилання не відкриває новину..... треба прибрати останні два знаки - тоді ОК
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шо значит сколько можно?на всю глубину,кацапа... Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 7108.ты помидоры хоть раз видел?вот,до них
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Кацап **..., сколько украинцев убили США?
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Кацику вже є вмс база, інтеграція з нато ссо вже, там зсу, закріплено в конституції, більше 10 тисяч ви вбили з 14 року, а кляті піндоси за всю історію жодного! Ідіть братайтесь з асадом, там ваші сокральні скрєпи
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давайте без культа личности..минимум одного забронзовелого самовлюблённого неадеквата уже имеем..
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Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ «Станица Луганская»
---------------
Ну что ж - молодцы........
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Обратите внимание на человека с белым нагрудником на котором написано "СЦКК". Тоже было и при посещении Зеленским этой Станицы Луганской. Там тоже был человек с белым нагрудной надписью "СЦКК" рядом с ЗЕ. Вот ссылка:
https://censor.net.ua/photo_news/3136150/zelenskiyi_i_tusk_v_stanitse_luganskoyi_otoshli_na_500_metrov_ot_pozitsiyi_vsu_fotoreportaj

Если я правильно понял, то это ЗЕ отсемафорил своим друзьям сепаратистам, чтобы те не стреляли.
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Ну, допустим. При своём визите- отсемафорил. А сейчас? Кто отсемафорил?
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І тут зради не вийшло кац, там де зеленський той нижчий президента, а цей гора!
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Видели, сколько пророссийских мажоритарщиков избраны в Донецкой и Луганской областях? Им помог Порошенко

Как Порошенко помогал пророссийским силам провести депутатов в Донецкой и Луганской областях.

Порохоботы могут сразу зажечься: мол, ну сколько же можно о Порошенко? Да и причем здесь Порошенко к тому, что победили пророссийские мажоритарщики в Донецкой и Луганской областях?

А вы, дамы и господа, анализировали, сколько депутатов от пророссийских сил были избраны в Донецкой и Луганской областях?

Внимание общественности приковано к округу №51, где избран депутатом человек, за которого проголосовали 220 избирателей. Не 22 тыс., не 12 тыс. А 220 человек. И уже депутат.

Но дело в том, что это не единственный округ с урезанным количеством избирателей. Округ №105 в Луганской области (а это город Счастье, бывал я там несколько раз уже после российской агрессии) - 9411 избирателей. Соответственно, победителю хватило 1852 голоса для победы.

Еще несколько округов вдвое, втрое или на треть меньше, чем округа в остальных областях страны. Вы посчитали, сколько дополнительных мажоритарщиков было проведено по Луганской и Донецкой областям?

Вы спросите: но при чем здесь Порошенко? А у кого было большинство в Верховной Раде эти пять лет? Изменения округов ЦИК не имел права проводить без того, чтобы Верховная Рада приняла изменения в закон. А теперь логичный вопрос - почему же за эти пять лет ВР не приняла таких изменений?

Вы еще не верите в тайные заговоры между группами Порошенко и "регионалами - Януковичами - Медведчуками"? Ну-ну, не верьте и дальше.

А тем временем в ВР будет сидеть депутат, за которого проголосовали всего 220 голосов, которого подозревали в помощи "черной роте" "Беркута", и к которому Генпрокуратура почему-то претензии со временем сняла.
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Ксиву ему выправили, надеюсь? Как положено: УБД. Будет гордиться и претендовать на повышенную украинскую пенсию.
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Мериканцы в месиво превратят сепаратистов, если с Тейлора или Волкера упадёт волосина.
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скорее всего..а кацы проглотят молча..
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а якщо б сепари грохнули Волкера---який рівень озабоченності був би?
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хорошо,что там той свиноматки не было,не то Курт на себе познал бы,каково это - быть быдлом,строящим мост для падымальщиков..
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