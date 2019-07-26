 Делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення ООС і КПВВ "Станиця Луганська". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Під час візиту Волкер і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної ситуації безпеки в районі проведення ООС.
Також, делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" і поспілкувалася з місцевими жителями.
https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM
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ОБСЛУГА (?!) преЗе прилетела президентским самолетом, за счет бюджета.
Круто. Обслуга, бл&ть, у слуги. 🤦♀️
(C)
@takidaya
🤭
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
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Ну что ж - молодцы........
https://censor.net.ua/photo_news/3136150/zelenskiyi_i_tusk_v_stanitse_luganskoyi_otoshli_na_500_metrov_ot_pozitsiyi_vsu_fotoreportaj
Если я правильно понял, то это ЗЕ отсемафорил своим друзьям сепаратистам, чтобы те не стреляли.
Как Порошенко помогал пророссийским силам провести депутатов в Донецкой и Луганской областях.
Порохоботы могут сразу зажечься: мол, ну сколько же можно о Порошенко? Да и причем здесь Порошенко к тому, что победили пророссийские мажоритарщики в Донецкой и Луганской областях?
А вы, дамы и господа, анализировали, сколько депутатов от пророссийских сил были избраны в Донецкой и Луганской областях?
Внимание общественности приковано к округу №51, где избран депутатом человек, за которого проголосовали 220 избирателей. Не 22 тыс., не 12 тыс. А 220 человек. И уже депутат.
Но дело в том, что это не единственный округ с урезанным количеством избирателей. Округ №105 в Луганской области (а это город Счастье, бывал я там несколько раз уже после российской агрессии) - 9411 избирателей. Соответственно, победителю хватило 1852 голоса для победы.
Еще несколько округов вдвое, втрое или на треть меньше, чем округа в остальных областях страны. Вы посчитали, сколько дополнительных мажоритарщиков было проведено по Луганской и Донецкой областям?
Вы спросите: но при чем здесь Порошенко? А у кого было большинство в Верховной Раде эти пять лет? Изменения округов ЦИК не имел права проводить без того, чтобы Верховная Рада приняла изменения в закон. А теперь логичный вопрос - почему же за эти пять лет ВР не приняла таких изменений?
Вы еще не верите в тайные заговоры между группами Порошенко и "регионалами - Януковичами - Медведчуками"? Ну-ну, не верьте и дальше.
А тем временем в ВР будет сидеть депутат, за которого проголосовали всего 220 голосов, которого подозревали в помощи "черной роте" "Беркута", и к которому Генпрокуратура почему-то претензии со временем сняла.