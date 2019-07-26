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 Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - штаб ООС

Українські воїни заявляють, що 26 липня порушень режиму тиші не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Втрат з української сторони не зафіксовано".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139894
 
 
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тьху, тьху...чтоб не сглазить!
спасибо, что живые!
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Коли настане день,
Закінчиться війна,
Там загубив себе,
Побачив аж до дна

І от моя душа
Складає зброю вниз,
Невже таки вона
Так хоче теплих сліз?
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але ..розвідка повідомляла-що приїхала сброя,.приїхали снайпера та" гумконвой" приперся..
що для висавки народного господарства )(уйло відправив?
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Ещё бы ! ) Делегация США прибыла в зону ООС. Прикиньте, если б какой то колорадский наркоман с бодуна пальнул бы ! Вы.бали б всех колорадов, причём и свои и чужие ! )))
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