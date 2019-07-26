 Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Втрат з української сторони не зафіксовано".

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