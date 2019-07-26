 Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Втрат з української сторони не зафіксовано".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Втрат з української сторони не зафіксовано".
спасибо, что живые!
Закінчиться війна,
Там загубив себе,
Побачив аж до дна
І от моя душа
Складає зброю вниз,
Невже таки вона
Так хоче теплих сліз?
що для висавки народного господарства )(уйло відправив?