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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Офіс президента вирішив проблему з відбором кандидатів на посаду судді від України в ЄСПЛ, - Кулеба

Україна довго не могла визначитися з кандидатами на посаду судді від нашої країни в Європейський суд з прав людини. Офіс Президента перезапустив конкурс, його провели швидко і спокійно.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України в ПАРЄ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, процес відбору кандидатів відбувався із труднощами.

"Довкола відбору постійно були якісь мутки, зволікання та оскарження в суді. Ми пропустили всі дедлайни, до процедури відбору в РЄ були серйозні претензії і почали ми там виглядати ось так 🤦", - написав Кулеба.

Але після перемоги Володимира Зеленського сталося, за оцінкою дипломата, "щось несподіване".

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"Офіс президента перезапустив конкурс, його провели швидко і спокійно відповідно до вимог РЄ, перемогли три дуже гідних кандидати - Олена Бойченко, Микола Гнатовський, Павло Пушкар, яких ми тепер передамо в РЄ з таким видом 😇", - розповів дипломат.

"Хоч одним дипломатичним головняком менше", - підсумував він.

Офіс президента вирішив проблему з відбором кандидатів на посаду судді від України в ЄСПЛ, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139893
 
   
 Топ коментарі
 
Говорят жена президента в Одессу мотнулась двумя бортами. Одним ее привезли, вторым охрану и технарей. Пляж для девочки отгородили, чтоб не сглазил никто. Водолазы, оцепление. Эпоха жадібності скінчилась. Гуляй рванина от рубля и выше за державный кошт.
(C)
@romandonik
Достали уже эти порохоботы. Сколько можно над людьми издеваться
🤪
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Сподіваюся, прибиральниці з Кварталу-95 уже всі на хлібних посадах?
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то есть богдан шепнул и просто назначили, вот такой конкурс...
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то есть богдан шепнул и просто назначили, вот такой конкурс...
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Сподіваюся, прибиральниці з Кварталу-95 уже всі на хлібних посадах?
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что значит "перезапустили" и почему тот кто подавал в суд вдруг отказался от своих требований... лапаша в росе какая-то
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Я конечно понимаю.... имидж... престиж и все такое....
Но нам самим хороших судей в обрез!
А можно наших молодых судей в ЕСПЧ не судьями, а на практику?!!!! Обучаться!
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Говорят жена президента в Одессу мотнулась двумя бортами. Одним ее привезли, вторым охрану и технарей. Пляж для девочки отгородили, чтоб не сглазил никто. Водолазы, оцепление. Эпоха жадібності скінчилась. Гуляй рванина от рубля и выше за державный кошт.
(C)
@romandonik
Достали уже эти порохоботы. Сколько можно над людьми издеваться
🤪
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И таки боевые водолазы проверили дно......
А я , ...ой!, почему-то без водолазов ежедневно.рискую?..или нет?
Я , что - хуже, дешевле? ..или нет?
Кому бить ... наводить порядок на интерфейсе - мужу или презу?
ТАКОГО в Одессе я вообще не помню
Дожили. Наслаждаюсь реакцией отдыхающих в Одессе)))
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Да было. Скромно так. Отгородили пляж, водолазы проверяли морское дно, пока скромница плескалась. Охраны больше, чем отдыхающих вокруг. Надеюсь офис преЗЕдента оплатил свой отдых? По таксе как в буфете у депутатов. По 3 копейки в час. Не пострадали материально?
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сам признался что оп вмешался в конкурс
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Вы про их биографию, образования да трудовые достижения расскажите. На хрена мне их имена и фамилии Офис Президента решил проблему с отбором кандидатов на должность судьи от Украины в ЕСПЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6105 ? В одном фейсе - Ленок Бойченко пяток Офис Президента решил проблему с отбором кандидатов на должность судьи от Украины в ЕСПЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6978
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Понятно...тихо...без шуму и пыли...без конкурса назначили своих людей....
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а шо за конкурс? басня, анекдот и импровизация?
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Кто еще принимал участие в конкурсе кроме этих троих..??
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Хана Юдковской
Логвинский с Пэтрэнко на выход
http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=44&page=1

кто бы ни был новые судьи
но Юдковская с Логвинским полностью сделали в ЕСПЧ Украину
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Какое то слово поганое офис. Как будто Украина какое то Общество с ограниченной ответственностью, а не страна.
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Офіс президента вирішив проблему з відбором кандидатів на посаду судді від України в ЄСПЛ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5458
Знайомтеся.
Типовий депутат Верховної Ради від правлячої партії - Тетяна Грищенко.
Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила.
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