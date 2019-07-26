 Офіс президента вирішив проблему з відбором кандидатів на посаду судді від України в ЄСПЛ, - Кулеба

Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України в ПАРЄ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, процес відбору кандидатів відбувався із труднощами.
"Довкола відбору постійно були якісь мутки, зволікання та оскарження в суді. Ми пропустили всі дедлайни, до процедури відбору в РЄ були серйозні претензії і почали ми там виглядати ось так 🤦", - написав Кулеба.
Але після перемоги Володимира Зеленського сталося, за оцінкою дипломата, "щось несподіване".
"Офіс президента перезапустив конкурс, його провели швидко і спокійно відповідно до вимог РЄ, перемогли три дуже гідних кандидати - Олена Бойченко, Микола Гнатовський, Павло Пушкар, яких ми тепер передамо в РЄ з таким видом 😇", - розповів дипломат.
"Хоч одним дипломатичним головняком менше", - підсумував він.
Но нам самим хороших судей в обрез!
А можно наших молодых судей в ЕСПЧ не судьями, а на практику?!!!! Обучаться!
(C)
@romandonik
Достали уже эти порохоботы. Сколько можно над людьми издеваться
🤪
А я , ...ой!, почему-то без водолазов ежедневно.рискую?..или нет?
Я , что - хуже, дешевле? ..или нет?
Кому бить ... наводить порядок на интерфейсе - мужу или презу?
ТАКОГО в Одессе я вообще не помню
Дожили. Наслаждаюсь реакцией отдыхающих в Одессе)))
Логвинский с Пэтрэнко на выход
http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=44&page=1
кто бы ни был новые судьи
но Юдковская с Логвинским полностью сделали в ЕСПЧ Украину
Знайомтеся.
Типовий депутат Верховної Ради від правлячої партії - Тетяна Грищенко.
Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила.