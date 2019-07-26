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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Кривий Ріг (256) обшук (751)

 Поліція проводить слідчі дії в приміщенні окружкому 37 округу в Кривому Розі

У Кривому Розі в приміщенні окружної виборчої комісії №37 після позачергових парламентських виборів поліція проводить слідчі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, поліція проводить обшуки в межах розслідування кримінального провадження.

"26 липня працівники поліції в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 158 Кримінального кодексу України отримали ухвалу Центрально-Міського суду м. Кривий Ріг про тимчасовий доступ до комп’ютерної техніки окружної виборчої комісії №37", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати

Як нагадали в пресслужбі, поліцією Дніпропетровської області за період виборчого процесу відкрито 26 кримінальних проваджень.

Зазначимо, за результатами підрахунків на виборчому окрузі №27 самовисуванець Дмитро Шпенов обійшов кандидата від партії "Слуга народу" Ігоря Фартушного на 200 голосів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139891
 
 
 Топ коментарі
 
все кто обошел слугу народа будут посажены, верной дорогой идет овощ-2
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так проверют 37 а слуга народа шел по 27 му
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Опечатка как всегда на цензоре. Фартушный подал в суд. На этом округе были два Фартушных.
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все кто обошел слугу народа будут посажены, верной дорогой идет овощ-2
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так проверют 37 а слуга народа шел по 27 му
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Цитата из статьи выше...
====Отметим, по результатам подсчетов на избирательном округе №27 самовыдвиженец Дмитрий Шпенов обошел кандидата от партии "Слуга народа" Игоря Фартушного на 200 голосов.===
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Опечатка как всегда на цензоре. Фартушный подал в суд. На этом округе были два Фартушных.
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Схоже що члени виборчої дільниці не виконали поставленого завдання. У нас так і бюлетні вкидати, кажуть, тренувалися.
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та тут така справа... цей Шпенов, ватник-сепаратист, мав би давно сидіти... Але, звісно, не за вибори... Портновський кадр... Ну, хоча би тут: https://www.chesno.org/politician/434/
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ЦН маніпулює, обшук проходить в 37, до чого поруч 27 округ?
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То же мне цензор Полиция проводит следственные действия в помещении окружкома 37 округа в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 5661. А ты в своей жизни никогда не ошибалсчя, вмето одной буквы жругую не рисовал. ? А 27 или 37 для гугл правописания без разницы
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В пресухі поліції жодного слова про 27 округ, але більшість зараз пов'яже перевірку з програшем СН на 27.
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В инете нашла.. "Лишь один из 13 народных депутатов на Днепропетровщине прошел в Раду"
===Самовыдвиженец депутат Дмитрий Шпенов победил в округе №37 набрал 36,78% процентов голосов избирателей и обошел Игоря Фартушного ("Слуга народа") - 33,0%.==

Здесь в статье ложная информация....====Отметим, по результатам подсчетов на избирательном округе №27 ===
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Всі хто випередить бодай якимсь чинов когось із слуг народа тепер сядуть?
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Собаки Авакова отрабатывают министерский портфель пахана. Хороши "слуги народа" , которые прикрываются шестерками Арсена Рюкзакова Зелебени еще боком вылезет гешефты с этим ....
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Что,прахоботы,слово "клоун" уже вышло из вашего словаря?
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Что предпочитаешь в это время суток: скоморох, шут, тот же клоун? Что тебе по душе?
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