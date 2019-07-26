 Через православний хресний хід у Києві змінять графік руху громадського транспорту 27-28 липня, - КМДА

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, в суботу, 27 липня з початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Трьохсвятительській, вул. Хрещатик, Володимирському узвозі, вул. Грушевського, вул. Івана Мазепи, вул. Лаврській роботу автобусів маршруту № 114 буде організовано на ділянках:

- від вул. Милославської до Поштової площі за постійною схемою, далі Боричів узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – далі за постійним маршрутом (схема додається);

- від залізничного вокзалу "Центральний" – вул. С. Петлюри – б-р Т. Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Б. Хмельницького – вул. Володимирська – Софійська пл.

Роботу автобусного маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі, а автобусний маршрут № 62 курсуватиме від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

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Також робота автобусів маршруту № 55 буде організовано від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі Українки – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – ст. м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – б-р Лесі Українки – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом.

Роботу тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

Крім того, 28 липня з початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. В. Житомирської до вул. Ірининської), Володимирському проїзді, вул. Софійській, вул. Алли Тарасової, вул. Малій Житомирській, Рильському пров., Михайлівському пров., вул. Михайлівській, вул. Костьольній, вул. Трьохсвятительській, вул. В. Житомирській (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської) рух громадського транспорту буде організовано:

- тролейбусів маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

- тролейбусів маршруту №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської пл.

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Робота автобусів маршруту № 114 буде організовано на ділянках: від вулиці Милославської до Європейської площі; від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ру Тараса Шевченка за власною схемою, далі вул. Велика Васильківська – ст. м. "Площа Льва Толстого" – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – у зворотному напрямку за власною схемою.

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