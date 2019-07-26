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 Київські новини
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 Через православний хресний хід у Києві змінять графік руху громадського транспорту 27-28 липня, - КМДА

У Києві на вихідні, 27 і 28 липня, через хресний хід зміниться маршрут громадського транспорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, в суботу, 27 липня з початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Трьохсвятительській, вул. Хрещатик, Володимирському узвозі, вул. Грушевського, вул. Івана Мазепи, вул. Лаврській роботу автобусів маршруту № 114 буде організовано на ділянках:

- від вул. Милославської до Поштової площі за постійною схемою, далі Боричів узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – далі за постійним маршрутом (схема додається);

- від залізничного вокзалу "Центральний" – вул. С. Петлюри – б-р Т. Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Б. Хмельницького – вул. Володимирська – Софійська пл.

Роботу автобусного маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі, а автобусний маршрут № 62 курсуватиме від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

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Також робота автобусів маршруту № 55 буде організовано від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі Українки – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – ст. м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – б-р Лесі Українки – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом.

Роботу тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

Крім того, 28 липня з початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. В. Житомирської до вул. Ірининської), Володимирському проїзді, вул. Софійській, вул. Алли Тарасової, вул. Малій Житомирській, Рильському пров., Михайлівському пров., вул. Михайлівській, вул. Костьольній, вул. Трьохсвятительській, вул. В. Житомирській (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської) рух громадського транспорту буде організовано:

- тролейбусів маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

- тролейбусів маршруту №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

 - автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської пл.

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Робота автобусів маршруту № 114 буде організовано на ділянках: від вулиці Милославської до Європейської площі; від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ру Тараса Шевченка за власною схемою, далі вул. Велика Васильківська – ст. м. "Площа Льва Толстого" – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – у зворотному напрямку за власною схемою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139884
 
 
 Топ коментарі
 
Юля тут каким боком, соевый? Пора восьмипроцентовым выходить с портретами божства...
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Вот смысл ходить по центру города
Едьте за город, ходите тропинками, карабкайтесь в горы

Христос по асфальту не ходил
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Портрети Сраліна та Юлі знову нестимуть?
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Юля тут каким боком, соевый? Пора восьмипроцентовым выходить с портретами божства...
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тормоз,ты уже фотошоп не можешь отличить.Едь уже на шляхту яблукобаксы зароблять."Джанатан" скоро пойдёт,опаздаешь
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А какая конфессия заявила проведение крестного хода? Ведь не может быть такого, что совместно пойдут УПЦ МП и ПЦУ.
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А може і пройдуть. Зеленський же мирив ветерана УПА і червоноармійку. Десь тут і сюжет був на Цензорі.
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Какая связь между церковными делами и псевдозамирением ветеранов?
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Для пастухов главное чтобы паства блеяла Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА - Цензор.НЕТ 8827 . А какая церковь и конфессия правильная баранам попы расскажут
Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА - Цензор.НЕТ 6799
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А можно этот ход направить прямиком в Рашку без возврата?
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Не хотят сцуки. У них тут понимаешь скрепа зарыта - Киев. Без Киева вся московия это улус Джучи
Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА - Цензор.НЕТ 535
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нє, не княжество мацковське, а сєвєрний улус
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Вот смысл ходить по центру города
Едьте за город, ходите тропинками, карабкайтесь в горы

Христос по асфальту не ходил
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Мляяя! Представил крёстный сплав на байдарках....
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Такого я не видела, а вот паломничество групп на велосипедах - да.
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Тут, например
Видео в середине статьи
https://caminoways.com/camino-de-santiago-bike
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Какими тропинками и горами ? Крестный ход это не спортивная ходьба, он всегда имеет определённую цель : люди идут ко храмам, монастырям, святым источникам и т.д. Если дорога к пункту назначения пролегает через леса, то идут тропинками, а если через горы, то карабкаюся вверх. Бывают и кольцевые маршруты : в праздничные дни люди шествуют вокруг храмов и монастырей.
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А почему крестные ходы идут через город!!!!
Нельзя им где нибудь за городом походить!!!
Или вокруг города! Можно подключить марафонцев, бегунов по пересеч местности и желающих похудеть!
Выжившим - грамота и скидка в спорт баре!
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Вот и я про то же

Не, надо перекрыть центр, шоп тебя все материли, выпереться на середину, а то вдруг кто не увидит, какой ты верующий

Скромнее надо быть.
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на Кийов двігаюца чєтирє колони: ПЦУ, УПЦ-КП, УАПЦ і УГКЦ, а в городє іх встрєчаєт "пятая" колона УПЦ(МП)
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хай обєднують їх з голубими . один х.р всі піда.аси. тьху на вас. ше людям їздити мішають
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