 Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуу ДБР.
За попередньою інформацією, державний інспектор відділу митного оформлення митного поста "Херсон-Центральний" вимагав 500 доларів за сприяння в проходженні конкурсу на посаду інспектора в Державну фіскальну службу; в подальшому переможця конкурсу повинні були призначити на вакантну посаду.
Чиновника затримали під час отримання ним хабара в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Попередня кваліфікація: одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Б - борьба с коррупцией по-зеленски