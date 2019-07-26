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Все про:хабар (2690) митниця (538) Херсон (251) ДБР (396)

 Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали інспектора митного поста "Херсон-Центральний" під час одержання ним хабара за сприяння в проходженні конкурсу на посаду в Державну фіскальну службу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуу ДБР.

Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР 01

За попередньою інформацією, державний інспектор відділу митного оформлення митного поста "Херсон-Центральний" вимагав 500 доларів за сприяння в проходженні конкурсу на посаду інспектора в Державну фіскальну службу; в подальшому переможця конкурсу повинні були призначити на вакантну посаду.

Чиновника затримали під час отримання ним хабара в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР 02
Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР 03

Попередня кваліфікація: одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139881
 
   
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Че.... цены так упали? Раньше вроде поболее брали за место у таможенного корыта!
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Люди изначально настроены на криминал.Как это ужасно
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Вот это взятка так взятка. Учитесь ФБРовцы американские, как с коррупцией бороться надо. Это вам не олигархов украинских по всему миру ловить.
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як так дальше піде--то за 500 грн. садити будуть Сотрудник таможни задержан в Херсоне на взятке 500 долл. за содействие в трудоустройстве, - ГБР - Цензор.НЕТ 2930...людоньки-що ж це коїться Сотрудник таможни задержан в Херсоне на взятке 500 долл. за содействие в трудоустройстве, - ГБР - Цензор.НЕТ 2930.зубожіння
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Так вот оно шо... Нет бы Трухановскую мразь прихлопнуть за попил бюджета в особо крупном размере, скоро будут универских взяточников за закрытие сессии брать.
Б - борьба с коррупцией по-зеленски

Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР - Цензор.НЕТ 9913
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Бред какой то. Сам факт требования взятки за такую должность - конечно не бред. Но СУММА !!!! - чушь. Что то здесь не так. Или его просто разводили на бабло, а устраивать не собирались.
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