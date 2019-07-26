 "Укрзалізниця" не переплачуватиме безпідставно за скріплення компанії-монополіста і не припинить реконструкцію шляхів, - пресслужба

Наразі лише відкореговано плани реконструкції та посиленого капремонту на декілька десятків кілометрів. Цього обсягу модернізації колії буде достатньо для забезпечення безпеки руху та стабільної роботи залізниці. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Корегування планів дозволить Укрзалізниці не закуповувати анкери для рейкових скріплень КПП-5 за завищеними на 20% цінами. "На початку року, коли проводилися електронні торги, спостерігалося 4% зниження ціни на метал, із якого виготовляється анкер, що використовується для рейкового пружного скріплення КПП-5. У той час, як виробник збільшив вартість своєї продукції, разом з чим зростає і вартість шпал, адже на виготовлення однієї залізобетонної шпали використовуються чотири анкери", - зазначають фахівці колійного господарства АТ "Укрзалізниця".

Крім того, елементи скріплення типу КБ виготовляє низка вітчизних виробників, тож при їх закупівлі буде збережена конкуренція, а не буде залежності від монополіста. Тоді як скріплення КПП-5 та анкери для них виготовляє лише ТОВ НВП "Корпорація КРТ".

Наразі в Укрзалізниці в наявності скріплення іншого типу – КБ, які будуть використані для виготовлення шпал на заводах компанії і не потребують анкерів. Крім того, компанія планує закупити додаткову партію цього типу скріплень.Тожробота з реконструкції та посиленого ремонту колій не припиняється.

Так, навіть після корегування, компанія планує цьогоріч реконструювати понад 200 км колій та виконати посилений капітальний ремонт близько 70 км. Різниця між попередніми планами лише у десятках кілометрів. Тому розповсюджена у ЗМІ інформація, ніби Укрзалізниця не спроможна виконати колійні роботи, необ’єктивна. Для порівняння, у 2015 році через відсутність матеріалів для верхньої будови колії було реконструйовано лише близько 50 кілометрів.

В Укрзалізниці зауважують, що тип скріплення, який наразі використовується для ремонту колій, жодним чином не впливає і на вартість самої проектно-кошторисної документації. Проектну документацію на виконання робіт з реконструкції та капітального ремонтів колії готують спеціалісти філії "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту", що входить до складу АТ "Укрзалізниця". Тому її вартість не буде суттєвою.