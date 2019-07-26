 Денісова призначила члена ВККС на вимогу судді Вовка, - НАБУ

Про це на брифінгу в п'ятницю заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

За його словами, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Водночас у розмові з суддею Миколою Сирошем, якого Денісова призначила членом ВККС, Вовк зазначає, що "яйця цього уповноваженого у нас". Аудіозапис телефонних розмов було оприлюднено НАБУ.

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"Є уповноважена з прав людини, яка делегує члена до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Щодо уповноваженої складено три протоколи НАЗК, пишуться відповідні позови до Адміністративного суду міста Києва. У ході зафіксованих розмов ми бачимо, що в обмін на позитивне рішення, тобто скасування цих протоколів, на уповноважену з прав людини чиниться тиск - послуга за послугу. Скасовуються протоколи, і відповідно, підконтрольна Вовку особа делегується у ВККС", - заявив Ситник.

Директор НАБУ додав, що у випадку з Державною судовою адміністрацією голова Зіновій Холоднюк делегував до складу ВККС людину, підконтрольну Вовку, в обмін на те, щоб залишитися на посаді після закінчення терміну повноважень.

"Там повноваження керівника (Зіновія Холоднюка. - Ред.) закінчилися, пройшов конкурс, є переможець. Але використовується Окружний адміністративний суд, зупиняється проведення конкурсу, забороняється його проведення в подальшому. Це дає керівникові можливість залишатися на посаді", - розповів Ситник.

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Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.