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Все про:НАБУ (2034) Денісова (326) Ситник (492) Вовк Павло (12)

 Денісова призначила члена ВККС на вимогу судді Вовка, - НАБУ

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк втрутився в призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою Державної судової адміністрації та офісу омбудсмена.

Про це на брифінгу в п'ятницю заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

За його словами, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Водночас у розмові з суддею Миколою Сирошем, якого Денісова призначила членом ВККС, Вовк зазначає, що "яйця цього уповноваженого у нас". Аудіозапис телефонних розмов було оприлюднено НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво Окружного адмінсуду змушувало суддів КСУ скасувати закони про незаконне збагачення і про люстрацію, - Горбатюк

"Є уповноважена з прав людини, яка делегує члена до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Щодо уповноваженої складено три протоколи НАЗК, пишуться відповідні позови до Адміністративного суду міста Києва. У ході зафіксованих розмов ми бачимо, що в обмін на позитивне рішення, тобто скасування цих протоколів, на уповноважену з прав людини чиниться тиск - послуга за послугу. Скасовуються протоколи, і відповідно, підконтрольна Вовку особа делегується у ВККС", - заявив Ситник.

Директор НАБУ додав, що у випадку з Державною судовою адміністрацією голова Зіновій Холоднюк делегував до складу ВККС людину, підконтрольну Вовку, в обмін на те, щоб залишитися на посаді після закінчення терміну повноважень.

"Там повноваження керівника (Зіновія Холоднюка. - Ред.) закінчилися, пройшов конкурс, є переможець. Але використовується Окружний адміністративний суд, зупиняється проведення конкурсу, забороняється його проведення в подальшому. Це дає керівникові можливість залишатися на посаді", - розповів Ситник.

Читайте також: НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС. ВIДЕО

Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139877
 
   
 Топ коментарі
 
Суды должны быть разогнаны под ноль.Это давно коммерческие конторки под вывеской государства.
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Я уже писал что Денисова зашкварилась с этим назначением!
И нах... нам дура языката, которая еще и "учитывает пожелания"!
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я так понимаю это точка в порохоботской сказке про "ЗеБенин" суд
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ну а сама Денисова что впала в кому невменяемость застрелиться или повеситсья ОЙ ли.... Прыговская дамочка.... ни совести ни чести... что то не везет с Уполномоченными... Раде..
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Судова адміністрація взагалі має бути ліквідована, це незрозумілий орган який не має існувати! Всі суди незалежні та самостійні, що таке судова адміністрація ніхто з суддів не розуміє. Судова адміністрація витрачає шалені гроші але ніяких функції не виконує! В неї немає ролі в судовій владі!
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Судова администрация САУ распределяет финансовые средства бюджета...по судам, начисляет зарплату доплаты и так далее ведет контроль автоматической системы распределения в судах дел..между судьями и то как вищдим вмешиваются... а ВККСУ и ВСП отвечают за кадры суде, квалификацию, экзамены, повышение классного чина и ОТЕСТВЕННОСТЬ вплоть до увольнения и (или) согласие на дачу ареста судьи... а САУ за кадры помощников и секретарей технический персонал и так далее.. раньше все было в руках Головы суда представьте себе Вовка и все в его руках.. во во.. нет САУ нужна как ни крути..
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Я Вам відкрию секрет, не потрібно нічого розпреділяти, зарплати суддів та апарату суду визначені законом і Судова адміністрація просто паразитує на судах, отримуючи шалену зарплату! Судової адміністрації спочатку не було і всі суди прекрасно працювали, а потім вона з'явилась і досі незрозуміло що вона робить! Судова адміністрація просто імітує діяльність і нічого не робить! Звіти які суди направляють в судову адміністрацію це абсолютна безглуздість, без них можна обійтись.
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Я уже писал что Денисова зашкварилась с этим назначением!
И нах... нам дура языката, которая еще и "учитывает пожелания"!
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я так понимаю это точка в порохоботской сказке про "ЗеБенин" суд
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Суды должны быть разогнаны под ноль.Это давно коммерческие конторки под вывеской государства.
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тре назначити вас двох. бiльше не треба.
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щоб був судійський кворум підтримую ще й вас до нас, щоб був судійський кворум...а ще добре було б , коли б Ви були жінкою... то для гендерності)
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Насчет коммерческой конторки в точку! А что может быть если судьи как другие чинушки покупали места-дальше они только отмолачивают бабло .Причем здесь законы.?
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А потом судьи говорят : "Политики и журналисты не должны себе позволять огульных обвинений. Воздерживайтесь от публичных комментариев до вынесения приговора, потому что вы дискредитируете судебную власть, создаёте негативное общественное мнение . . ."

НУ КАК ТУТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ???
Чтобы авторитет правосудия после такого не "уронить" Высший совет правосудия должен после таких обвинений рвать и метать. В Окружном админсуде Киева должна быть проверка за проверкой - Государственная судебная администрация, дисциплинарные инспектора, ВККС должна дожать квалификационное оценивание и так далее.
ЧТО ЭТО ЗА БАРДАК В СТРАНЕ ???
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шо там с пленками разговора за рюкзаки
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Похороны уже были. Рюкзаков отстегнул Суслику и дело положили под сукно.
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уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Источник: https://censor.net.ua/n3139877

ООО «Суды»
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ООО "Суды ЛТД" ну чтоб подчеркнуть суть жлобства (мягко говоря)
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Мне вот интересно, это уже коррупция или все ещё «верховенство права»?
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то, наверное, одна из "реформ", которую не видят только идиоты, как говорил когда-то "великий" Мингарелли)
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А ведь ни Вовку ни этой Денисовой за это ничего не будет
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Я не про потом. Я про сейчас.
Вот то, какая сейчас все ещё система, привело к тому, что ни Вовку, ни Денисовой ничего за это не будет.
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сейчас идёт "расследование возможного совершения криминальных преступлений" официальное заявление НАБУ, я бы не сказал, что это совсем ничего
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Сегодня Министр обороны Молдовы Войку,из правительства Санду,встречался в россии с Шойгу,и поблагодарил рфию за помощь в установлении во власть "Алианса Козака",и за то,что рфия первой признала правительство "Козака"! Ты этого добивалась,когда ставила лайки,тем людям которые работали на установление этой власти в Молдове?
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"Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ" - начиная с зэка-шапкокрада (а возможно и с Кучмана), находится в руках криминалитета, глядя на всё это, не знаю, справится ли обыкновенный, не амбал, Зэ со всей мафией, не уверен, если только один раз он пойдёт на сделку, ему, а значит и Украине, капец.
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Этот Вовк прям какой-то оборзевший злодей всеукраинского масштаба...главный открытый борец против реформ и за коррупцию в стране. И как с таким мерзавцем законным способом бороться?
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так он же судья, а не олигарх-коррупционер. значит - свой зелёный пацан.
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Он таким же "своим пацаном" был все 5 лет при Порошке, так что харе везде зеленку лепить, у тебя уже мозг позеленел, без упоминания о Зеленском никак.
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чувак! шо за наездьі? он в хорошем пониманиии о зеленьіх пацанах...
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Весь прикол в том, что Денисова назначила, а шишки все летят в Вовка!
Может, Денисовой повысить зарплату и выписать орден, чтобы думала только своей головою? Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1992
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Да ладно - Вы, наверное, не в курсе о прочих делишках этого Вовка, да и статью плохо читали - тут уже указывается о как минимум 2-х кандидатах от Вовка, которые были направлены коррупционным способом в ВККС.
Там мерзавец всеукраинского масштаба.
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А хрен его знает - может быть он сам себя небожителем возомнил - судейская мафия в Украине очень сильна, тем более, что он из известного мафиозного клана Вовков - у них там и судьи, и прокуроры и кого только нет.
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А при Порошенку такого не було!! Верніть Порошенку!!!
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Скоро будет ему и Рада, и Мальдивы и маленькая церковь в тюремной камере три на три! Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ - Цензор.НЕТ 220
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ти розмірковуєш, як оНищенко... і де він тепер з мамою?
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Да все они из одного теста и результат получится один...
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Не воспринимаю зелебеню, но судейский беспредел это работа шоколадного барыги.. Пока не будет ограничен срок судейства и не будут эти мрази лишены неприкосновенности, мы еще не то услышим и увидим...
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Тут философский вопрос напрашивается. Как умело чиновники в Украине научились использовать любые инструменты для вершения своих вопросов. Т.е. так называемые активисты и международные организации рекомендовали завести декларирование чиновниками и политиками своих достатков. Благородная цель..... и супер инструмент для коррупции, как выяснилось. Ну кто бы из пересичных так быстро сообразил, что декларации можно так выгодно использовать для шантажа коллег по террариуму?. Браво!
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прямо совпадение какое то, стоили убрать Петю, как начали проясняться все махинации в судах.
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То-то мне её рожа никогда никогда не нравилась
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Короче, держите зонтик открытым...ближайшее время столько лайна польется
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Что то не видно порохоботов с их методичками. Неужели их не интересует Петина реформа в судах?
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Какое неописуемое удовольствие видеть эти вороватые, коррупционные морды - в отчаянии, в панике, с плохо скрываемой безнадегой! Как же хочется увидеть их в судах, выглядывающих из под клетчатых пледов, во время оглашения приговоров (тюремного срока с конфискацией)! Денісова призначила члена ВККС на вимогу судді Вовка, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7614 Давай, Зеля, жги!!! Покажешь нам это- значит, не зря мы пхались на избирательные участки ставить галочку напротив твоей фамилии! Денісова призначила члена ВККС на вимогу судді Вовка, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7614
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