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 Політика України, Економіка
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 Офіційної інформації від РФ про річний транзитний контракт немає, - Нафтогаз

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що поки не мають офіційної інформації від російського "Газпрому" про необхідність укладення короткострокового контракту на транзит газу по території України.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту у нас зараз немає. Ми розуміємо, що сьогоднішнє вкидання це, ймовірно, тестування боєм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела повідомив, що російська влада хоче укласти з Києвом короткострокову угоду про транзит газу в Європу, щоб виграти необхідний час для завершення будівництва газопроводів в обхід України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139876
 
 
 Топ коментарі
 
дивись, а то прийдуть зебобіки і цивільно конфіскують твою пічку Официальной информации от РФ о годовом транзитном контракте нет, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 4607
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Можу повірити. Медведчука РФ списала. Тепер діє проект Суркова ;Буратіно;.
І не забуваємо про Коломойського. . Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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Можу повірити. Медведчука РФ списала. Тепер діє проект Суркова ;Буратіно;.
І не забуваємо про Коломойського. . Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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Аллохол , мацква только принимала медведчука с почестями ))) На таблетки не налегай или это леденцы пэцины галюциногенный эффект дают ?)))
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дивись, а то прийдуть зебобіки і цивільно конфіскують твою пічку
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Боюсь вони її не витягнуть з будинку, вона повністю чавунна.
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А, це ж вам дозволили збирати ;вальожнік;?
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Ні нам дозволили топити корупціонерами, скоро почнеться заготівельна компанія.
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Та тихо! Маю підозру що це сам Гриценко і є.
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Гриценко не корупціонер і худий з нього ніякого палива для пічки. От Розенко чи Рева влізуть, по частинам.
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Ага, зараз. Вона 2 штуки зеленими коштує - це піч для понтів, звідки в нього такі гроші Официальной информации от РФ о годовом транзитном контракте нет, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 7477
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Більше на камін схожа, як нею будинок опалювати?
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Так вона і є камін, повітря для горіння забирає ззовні.
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Тіпа як конвектор - доступ до вогню герметично закритий? Чи просто наддув додатковий є?
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Доступу до вогню з кімнати немає, потрібно дверку відчиняти, дверка герметична з ущілнювачем, якийсь асбестовий шнур по периметру дверки! Гарна річ, рекомендую! А кажуть ще є F500 у яких дві дверки, є ще дверка збоку і можна збоку дрова засипати! Але після дров я ще буду класти шматки вугілля, бо пічка чавунна і витримує навіть вугілля.
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Ніяк - це і є камін, для одного приміщення. Понти.
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Зрозуміло, не підходить, бо тоді треба 6.
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можна однією камінною пічкою опалювати весь будинок(але не цією чугунною х..нею) - робиться система повітропроводів з примусовим надувом..... горить в одному місці і вентилятор розганяє тепле повітря по всіх кімнатах
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Нормально, пережити зиму вистачить, номінальна потужніть 7кВт, це десь приблизно на 70 квадратних метрів.
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тепер точно прийдуть бобіки конфісковувати.... здалеку видно, що якийсь олігарх живе
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