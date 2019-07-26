 Офіційної інформації від РФ про річний транзитний контракт немає, - Нафтогаз

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту у нас зараз немає. Ми розуміємо, що сьогоднішнє вкидання це, ймовірно, тестування боєм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела повідомив, що російська влада хоче укласти з Києвом короткострокову угоду про транзит газу в Європу, щоб виграти необхідний час для завершення будівництва газопроводів в обхід України.
І не забуваємо про Коломойського. . Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.