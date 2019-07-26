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Все про:суддя (956) Вовк (26) Труба (108) ДБР (396)

 Готові сприяти розслідуванню НАБУ про можливе втручання суддів ОАСК у діяльність ДБР, - Труба

Керівництво Державного бюро розслідувань готове сприяти розслідуванню НАБУ про можливе втручання суддів Окружного адміністративного суду Києва в діяльність ДБР.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні представники НАБУ та ГПУ оприлюднили інформацію щодо можливого втручання суддів у діяльність ДБР: у досудове розслідування в рамках кримінального провадження, а також у проведення конкурсів, зокрема – ліквідації другої конкурсної комісії.

Ми готові надати нашим колегам необхідну інформацію та сприяти встановленню усіх обставин. Водночас, повідомляю, що наразі працівники ДБР на допити не викликалися", - написав Труба.

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Готові сприяти розслідуванню НАБУ про можливе втручання суддів ОАСК у діяльність ДБР, - Труба 01

Нагадуємо, 26 липня 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва та Суворовського районного суду Одеси. Слідство вважає, що голова і деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутилися в діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

В оприлюдненому НАБУ прослуховуванні глави ОАСК Вовка фігурує слідчий ДБР, якому мають дати команду викликати на допит члена ВККС.

Готові сприяти розслідуванню НАБУ про можливе втручання суддів ОАСК у діяльність ДБР, - Труба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139873
 
 
 Топ коментарі
 
О КАК ТРУБА ЗАПЕЛ А ГДЕ АНДРЮШЕНКА ПОРТНОВ.....
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щота тРуба перепуган... к чему бьі єто?
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О КАК ТРУБА ЗАПЕЛ А ГДЕ АНДРЮШЕНКА ПОРТНОВ.....
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генеральная прокуратура открыла уголовное производство о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком (Семенченко)

а при ПОПі такого не було ...
ха-ха-ха...
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То Генпрокурор Луценко тепер під Зєлєнскім? Тобто, він - хороший? ☺
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ваш хороший Луценко- у відпустці.
в цьому і пікантність.
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если читать между строк, то Труба по заданию Портнова готов подставить следствию своё плечо(подножку, палки в колеса) и сливать внутреннюю информацию заинтересованным сторонам..
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щота тРуба перепуган... к чему бьі єто?
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С горечью надо констатировать, что ВСЕ антикоррупционные и правоохранительные + значительное количество судебных органов (особенно первой и апелляционной инстанций и особенно с локацией в Киеве) себя дискредитировали.

После окончания квалифоценивания судей надо будет объявить этот квалиф регулярным.
Ну а правоохранительные органы надо будет вообще комплексно "перетрахивать", как оговорился батька Лукашенко.
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зашел на сайт гебеер, ржал как конь,,, долго.... . кто то может объяснить кому принадлежит эта частная кантора?
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