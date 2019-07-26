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Все про:обшук (751) суд (5342) Козьяков (69) ВККСУ (316) Щотка (37)

 Суддя Окружного суду Арсірій заявив, що обшуки проводяться за заявою адвокатів Козьякова і Щотки, у ВККС це заперечують

Суддя Окружного суду Руслан Арсірій стверджує, що СБУ і НАБУ прийшли в суд з обшуками за заявою адвокатів керівників ВККС С. Козьякова і С. Щотки. У ВККС заявили, що це неправда.

Слова судді Окружного суду Руслана Арсірія опублікувала "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Окружного адміністративного суду Руслан Арсірій повідомив, що процесуальним керівником у справі є начальник Управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк. Заяви, за його словами, подали на дії суддів адвокати керівників ВККС С. Козьякова і С. Щотки", - сказано в публікації.

Вища кваліфікаційна комісія суддів спростувала його слова.

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"Ця інформація не відповідає дійсності", - сказано на сторінці ВККС у Facebook.

Суддя Окружного суду Арсірій заявив, що обшуки проводяться за заявою адвокатів Козьякова і Щотки, у ВККС це заперечують 01

Раніше стало відомо, що НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139871
 
 
 Топ коментарі
 
Если новоизбранный посадит десяток этих ублюдков, проголосую за него на следующих выборах!
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Хотелось бы УБИТЬ ВСЕХ судей...... И в Украине РАЙ!!!!!!
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Ну и фамилие, прямо Осирис.
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Як не посадять, так хоча б налякають. Тай гаманці добряче потрясуть. Все таки якийсь позитив.
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Здається, всі троє - з беніного пулу...
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Хотелось бы УБИТЬ ВСЕХ судей...... И в Украине РАЙ!!!!!!
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Если новоизбранный посадит десяток этих ублюдков, проголосую за него на следующих выборах!
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арсирий-донецька падла,якій місце на гілляці
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