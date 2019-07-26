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Все про:Вінницька область (361) інспекція (23) ТЕС (36) екологія (445)

 Адміністрація Ладижинської ТЕС не дозволила екоінспекторам провести перевірку

Планова перевірка мала розпочатися 22 липня 2019 року, але співробітників Державної екологічної інспекції не допустили на підприємство.

Ладижинська ТЕС не допустила Держекоінспекцію до проведення планової перевірки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

Планова перевірка мала розпочатися 22 липня 2019, але екоінспекторам не дозволили її провести.

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За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" включено до "Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря" та до "Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля по утворенню відходів".

Минулої зими в Ладижині почорнів сніг. Місцеві ЗМІ припускають, що це сталося через роботу ТЕС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139865
 
 
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Так СБУ чомусь кошмарить не Ладижин, а якраз тих, хто завжди пускав еко-інспекторів...
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да ладна!
http://o.kr.ua/ru/pochemu-na-arselor-ne-pustili-ekologicheskuyu-inspekciyu-versiya-rukovodstva.html
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специально для тебя процитирую
"на территорию комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» 23 марта в седьмой раз подряд не допустили экологическую инспекцию «Обозреватель Криворожский» уже сообщал."
новость 2018 года

айяйяй, как же так то!
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И не надо, что они там забыли, да и могут найти ненароком то, что им не понравится.
А нервы беречь надо - жизнь все же одна.
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А ведь могли их пустить в дверь...а выпустить через трубу.
И сказать мол вообще никого сдесь не видели)))
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, смешно, какой вы затейник или работаете в месте где процесс связан с отоплением?
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Да уж...Ринату не легко сейчас
Еще и Скотыняка пролете как фанера над ВРУ...
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Экоинспекторы это первые на верёвочку на столбик.
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Это не СБУ кошмарит бизнес,а бизнес кошмарит людей.
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