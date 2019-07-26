 Адміністрація Ладижинської ТЕС не дозволила екоінспекторам провести перевірку

Ладижинська ТЕС не допустила Держекоінспекцію до проведення планової перевірки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.
Планова перевірка мала розпочатися 22 липня 2019, але екоінспекторам не дозволили її провести.
За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" включено до "Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря" та до "Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля по утворенню відходів".
Минулої зими в Ладижині почорнів сніг. Місцеві ЗМІ припускають, що це сталося через роботу ТЕС.
http://o.kr.ua/ru/pochemu-na-arselor-ne-pustili-ekologicheskuyu-inspekciyu-versiya-rukovodstva.html
"на территорию комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» 23 марта в седьмой раз подряд не допустили экологическую инспекцию «Обозреватель Криворожский» уже сообщал."
новость 2018 года
айяйяй, как же так то!
А нервы беречь надо - жизнь все же одна.
И сказать мол вообще никого сдесь не видели)))
Еще и Скотыняка пролете как фанера над ВРУ...