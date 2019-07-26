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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Одеса (1997) Нацполіція (7923) реорганізація (16) патрульна поліція (900)

 Представлено нового заступника начальника управління патрульної поліції Одеської області - Кисличенка. ФОТОрепортаж

Сьогодні в управлінні патрульної поліції в Одеській області відбулася робоча нарада під головуванням заступника Голови Національної поліції Олександра Фацевича, за участю першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, начальника Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Ярослава Крисанова та заступника начальника ГУНП в Одеській області Сергія Махотіна.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час наради були розглянуті питання роботи підрозділу та оголошено наказ Національної поліції України щодо проведення реорганізації стройових підрозділів управління патрульної поліції в Одеській області та командирування командирів батальйонів й рот з метою надання їм кваліфікаційної оцінки з подальшою атестацією кожного. Наразі весь особовий склад управління патрульної поліції в Одеській області виведений поза штат. Командири підрозділів, які раніше обіймали посади в управлінні, відряджені для проходження служби до відділу патрульної поліції в АР Крим та м. Севастополі", - йдеться в повідомленні.

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Олександр Фацевич наголосив, що на два місяці до підрозділу відрядженні кращі командири з інших управлінь, які будуть нести службу на території Одеси та області. Головне завдання, яке поставлене перед новими командирами — зміцнити й об'єднати колектив, побороти негативні явища, які раніше виникали у роботі підрозділу, не знівельовуючи позитив.

Також особовому складу управління представили нового заступника начальника управління патрульної поліції в Одеській області Дмитра Кисличенка, який донедавна обіймав посаду командира батальйону управління патрульної поліції Вінницької області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139862
 
 
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Юзик? Ленка? Или тот чувак что кокс зеле приносит?
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«Сейчас весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области выведен за штат. Командиры подразделений, которые ранее занимали должности в управлении, командированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе...»
Забористая травка в Одессе🤔
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Там потрібно пересаджати а не знімати..Рибак, Архангельський..таке саме лайно в Києві, Зозуля Євдокімов, Кропивницький Цюцюра це все подонки і мразоти які покрвають злочини підлеглих. Що там казати патрульна поліція перетворилась в ОЗУ.
А це видео де патрульна поліція підкидає наркоту
https://www.youtube.com/watch?v=44XKqKQvB0U&t=13s
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Одесские мусора - сплошной отстой и коррупция.
Тут не кровати переставлять надо, а лядей менять...
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А начальником поставьте Стерненка ,хоть один патриот будет в мвд .
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