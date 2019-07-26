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Все про:хабар (2690) СБУ (4558) суд (5342) Торецьк (69)

 Суд виправдав колишнього депутата міськради, якого підозрювали в спробі дати $20 тисяч хабаря, тепер йому повернуть ці гроші

Про те, що депутат нібито хотів дати йому хабар, заявив співробітник СБУ. Депутат стверджує, що з пакетом грошей їхав купувати автомобіль.

Виправдувальний вирок виніс Краматорський міський суд Донецької області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Судовий репортер".

У квітні 2016 СБУ проводила обшуки в торгових і офісних приміщеннях підприємця і депутата місцевої ради у справі про незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів. Були вилучені алкогольні вироби, 28 мішків бухгалтерської документації та кошти в сумі 176 тис. грн.

Далі співробітник СБУ подав рапорт про те, що депутат-підприємець нібито запропонував йому хабар в $ 20 тисяч за те, щоб той вплинув на прокурора, і депутату повернули все вилучене.

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На наступні зустрічі сбушник ходив зі спецапаратурою з метою викриття злочинної діяльності.

Депутата затримали, коли він сів у машину до працівника СБУ. На підлозі автомобіля лежав пакет з грошима. Обвинувачений вину не визнавав і пояснював, що гроші були на інші цілі, тому що він збирався купити автомобіль, а коли його затримували, то пакет випав на підлогу машини працівника СБУ.

Справа розвалилася в суді. Суддя вирішив, що на записах розмов немає чіткої пропозиції дати співробітнику СБУ хабар. Свідок - знайомий депутата - заявив, що в цей день вони дійсно їздили в салон дивитися авто. Співробітник автосалону підтвердив, що такі відвідувачі у нього були - правда, нічого не купили.

А співробітник СБУ, який заявив про спробу депутата дати йому хабар, покинув країну. Влітку 2017 року його вилетів до Стамбула і відтоді не повертався в Україну.

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Тому суд виніс виправдувальний вирок і скасував арешт $20 тис. Гроші, які зберігаються у слідчого військової прокуратури Донецького гарнізону, тепер повинні бути повернуті власнику.

У цій справі обвинуваченому за ч.1 ст. 369-2 КК міг загрожувати штраф до 8500 грн або максимально суворе покарання - до 2 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139861
 
 
 Топ коментарі
 
В салонах вже за долари машини продають?
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Реально - система ЗЕ рулит!, эпоха зубожинья заканчивается, даже "бабки" вертают в зад!
Ну ЗЕ!, ну маладес! Респект и уважуха - багатые никогда не должны стать бедными! будь как ЗЕ, делай как ЗЕ, ЗЕ ваш перзидент (пока Пу не приедет )!
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ЗЕ еще и премию ему выпишет.
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В салонах вже за долари машини продають?
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зеля гуманный
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Vadym Tsyrkalyuk
зеля гуманный

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причем тут Зеля то что СБУ "лепят горбатых" и не только СБУ ГБР НПУ ГПУ...также сорревнуются у кого больше палок... давно не новость.... да и сумма 20 тысяч долляров не сумма у иных секретулек судей и помощников судей можно наом и все 150 штук зщеленкой найти в косметичке...н а мелочевку иные депутаты чинуши и прокуроры в казино и ресторанах только чеками платят в 2-3 раза больше чем 20 штук зеленкой... это дурны для них деньги утром нуль к огбеду занос к вечеру 100 штук и опять проигрался в казино... у меня занкомый в однмо элитном неприметном домике у моры в Аркадии в охран служил там казино было начло 2000 годков он плевался говорил ля ля прихордят чувырдло сами тупе а карманах бабло за ночь спускали на проституток и игры от 30 и более штук и уходили смеялись....
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Реально - система ЗЕ рулит!, эпоха зубожинья заканчивается, даже "бабки" вертают в зад!
Ну ЗЕ!, ну маладес! Респект и уважуха - багатые никогда не должны стать бедными! будь как ЗЕ, делай как ЗЕ, ЗЕ ваш перзидент (пока Пу не приедет )!
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Статью "о незаконном обогащении чиновников" вам тоже Зе отменил? Или твоё дело прокукарекать, а там хоть не рассветай?
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а он не абагащался, он адалжил, или, а ты дакажи , что он абагащался
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"А сотрудник СБУ, заявивший о попытке депутата дать ему взятку, покинул страну. Летом 2017 года он вылетел в Стамбул и с тех пор не возвращался в Украину".Источник:https://censor.net.ua/n3139861


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Как вам реформированный УК ? :
В этом деле обвиняемому по ч.1 ст. 369-2 УК мог грозить штраф до 8500 грн Источник: https://censor.net.ua/n3139861

Как думаете сколько нам еще икаться будет столь лояльная статья?
Для внесения изменений, с соблюдением всех процедур - минимум 3 месяца, а таких "плюшек" для корупционеров - тысячи. Правда не все за последние 5 лет, часть еще от рыгов осталось.
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Когда-то,не так давно,один .удак на букву П сказал - мы вас,по беспределу,посадим.А вот вы,попробуйте нас посадить по закону.Недавно эта П вернулась в страну и всякие гбр штампуют уголовные дела как пельмени.Но кодексы принятые этой П,дают возможность уйти от наказания всем ублюдкам.
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Соя вже заявила, що у всьому винен Зєлєнский!))
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