 Суд виправдав колишнього депутата міськради, якого підозрювали в спробі дати $20 тисяч хабаря, тепер йому повернуть ці гроші

Виправдувальний вирок виніс Краматорський міський суд Донецької області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Судовий репортер".

У квітні 2016 СБУ проводила обшуки в торгових і офісних приміщеннях підприємця і депутата місцевої ради у справі про незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів. Були вилучені алкогольні вироби, 28 мішків бухгалтерської документації та кошти в сумі 176 тис. грн.

Далі співробітник СБУ подав рапорт про те, що депутат-підприємець нібито запропонував йому хабар в $ 20 тисяч за те, щоб той вплинув на прокурора, і депутату повернули все вилучене.

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На наступні зустрічі сбушник ходив зі спецапаратурою з метою викриття злочинної діяльності.

Депутата затримали, коли він сів у машину до працівника СБУ. На підлозі автомобіля лежав пакет з грошима. Обвинувачений вину не визнавав і пояснював, що гроші були на інші цілі, тому що він збирався купити автомобіль, а коли його затримували, то пакет випав на підлогу машини працівника СБУ.

Справа розвалилася в суді. Суддя вирішив, що на записах розмов немає чіткої пропозиції дати співробітнику СБУ хабар. Свідок - знайомий депутата - заявив, що в цей день вони дійсно їздили в салон дивитися авто. Співробітник автосалону підтвердив, що такі відвідувачі у нього були - правда, нічого не купили.

А співробітник СБУ, який заявив про спробу депутата дати йому хабар, покинув країну. Влітку 2017 року його вилетів до Стамбула і відтоді не повертався в Україну.

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Тому суд виніс виправдувальний вирок і скасував арешт $20 тис. Гроші, які зберігаються у слідчого військової прокуратури Донецького гарнізону, тепер повинні бути повернуті власнику.

У цій справі обвинуваченому за ч.1 ст. 369-2 КК міг загрожувати штраф до 8500 грн або максимально суворе покарання - до 2 років позбавлення волі.