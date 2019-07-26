EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  2769  28
Все про:Онищенко Олександр (427) Антикорупційна прокуратура (936)

 У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали фігурантку злочинних схем із розкрадання газу - матір нардепа-втікача Олександра Онищенка - Інесу Кадирову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі САП.

Зазначимо, що САП не вказує ім'я затриманої.

"25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року", - говориться в повідомленні.

Як наголошується, вона є підозрюваною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України Кримінального кодексу України.

Зараз детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подали клопотання до суду про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу.

Читайте також: Верховний суд остаточно заборонив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися на виборах у Раду

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Дивіться: Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір. ВIДЕО

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон і зараз перебуває в розшуку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139859
 
   
 Топ коментарі
 
только хотел написать что его настоящая фамилия Кадыров - а тут уже в тексте новости
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
только хотел написать что его настоящая фамилия Кадыров - а тут уже в тексте новости
 показати весь коментар
 
 
привязать её к коню.. и пустить вскачь от Борисполя до Киева.. а то что доедет до Киева, запечатать в конверт и отправить Онищенко "НовойПоштой"
 показати весь коментар
 
 
чудова новина, а ******* маму коли плануєте затримати?
 показати весь коментар
 
 
21.07.2019 г

Мы уже неоднократно освещали вопрос встречи Зеленского и Трампа. Мы уже не раз говорили что этого никогда не будет. Сегодня уходящий Чалый сказал то же, но дипломатическим языком. Первое - визит в США готовит не МИД, а ОПУ. Второе - "Есть вопросы, которые нужно решать уже сейчас". Мы называли этот вопрос - дело в суде Делавэра. Мы рассказывали, как г-н Баканов пытался решить этот вопрос и что ему за это будет

Потому повторяем еще раз - никогда Президент США не сядет за один стол с человеком по которому в его стране проводится уголовное расследование.
Разъяснилась позиция Хомчака по вопросу т.н. "заседания РНБО". Хомчак все время был в ГШ. Спрашивал у своих приходило ли официальное приглашение на заседание РНБО. Получил отрицательный ответ, выдержал два звонка "оттуда", но не поехал.
15-30 Богдан и Данилюк в ОПУ. Где остальные "члены РНБО" мы не знаем.
Заседание "РНБО" состоится не на Банковой. Не приглашены Данилюк, Маркарова, Черкасский, Богдан.


На 15-00 Зеленский собирает экстренное заседание РНБО. Бумагу врученную Лукашиком носит с собой.

Лукашик пробыл около получаса и убыл. Вова поехал голосовать.
В результате обстрелов погибло два и ранено три человека.
Приказано списать на противо
 показати весь коментар
 
 
Борются с детьми ,и с престарелыми стариками, только для того чтобы достать оппонента что их интересует - только ублюдки и твари.. а попросту 314дарасы !!! проХффисиАналы епт..
 показати весь коментар
 
да-а...а ничо не хочешь про сынка рассказать,который маманьку в такие дела впутал? У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу, - САП - Цензор.НЕТ 4035
 показати весь коментар
 
 
сынок сынком , а своих мам по моему впутал в темные дела мимо их воли весь политактив Украины... давай задерживать уже ВСЕХ стариков высокопосадовцев чем покажем свой профессионализм ..доказуйте и вызывайте в суд а не так...по тупому - взять в заложники мать чтобы сын дал показания..
 показати весь коментар
 
ты чё, насадка набутылочная, забыла на украинском сайте?

ты уже все чеченские уи пересосал?
 показати весь коментар
 
Ви дійсно вважаєте, що Інесса Кадирова - божа кульбаба, а лихі сміття затримали бідолашну бабцю, приставили до голови дмухала стовбурів та повезли на страшні борошна, щоб чавити на її сина?
І вона не вкрала жодної запальнички газу, зуб даю.
 показати весь коментар
 
 
Welt, « божа кульбаба « - це навіть краще, ніж « паркан сечі «.
 показати весь коментар
 
На эту "божью коровку" переписан почти весь бизнес и недвижимость Кадырова. Когда он все переписывал - прекрасно понимал, что он делает.
 показати весь коментар
 
 
это понятно и это вопрос к ее сыну а не к ней - и я уверен она вообще никуя не знает а просто ставила подписи по просьбе своего сына ..
 показати весь коментар
 
и ё баря, на России так принято - снохачество называется
 показати весь коментар
 
"яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3139859

Это о "престарелых стариках" .
 показати весь коментар
 
 
да отпустят эту ************, потом, конечно У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу - Цензор.НЕТ 9462 просто Зеля таким образом показал, что на ую вертел он и Рамзана Кадырова и кадыровскую Чечню

чем раньше Рамзанчик извинится перед Зелей - тем раньше отпустят, время пошло!
 показати весь коментар
 
Мама теж не проста цяця, дружина замміністра МВС Узбекістана.
 показати весь коментар
 
 
мля,вот всегда интересовало...как эти домохозяйки умудряются до таких газовых и нефтяных схем присосаться?
 показати весь коментар
 
 
Да запросто, точно так же, как мертвечуковская Марченко завела себе нефтебизнес в Рашке. Дурное дело не хитрое, главное, чтобы нужные люди были в друзяшках.
 показати весь коментар
 
Если уж свою мать впутал в схему, а сам свалил - просто идеал мерзавца.
 показати весь коментар
 
 
Старая бандарша, воровка, таки будешь сидеть. Сыначке спасибо скажи.
 показати весь коментар
 
 
Щось нічого не розумію. Виклики Пєці в ДБР виявились фейковими, попили чайку і розійшлись, а ворогів Пєціних гоняють по країні, як зайців. Може Пєця і Вова - одне ціле? А нам тільки локшину вішали, що вони ворогують?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору