EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  2476  27
Все про:військово-промисловий комплекс (44) контрабанда (961) Росія (19110) СБУ (4558) Харківщина (752)

 На Харківщині запобігли спробі вивезення в РФ комплектуючих для ремонту військових вертольотів, - СБУ. ФОТО

На Харківщині співробітники контррозвідки СБУ зупинили незаконне вивезення в Росію комплектуючих для ремонту військових вертольотів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Харківщині запобігли спробі вивезення в РФ комплектуючих для ремонту військових вертольотів, - СБУ 01

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що житель Харківської області незаконно придбав комплектуючі до авіаційної техніки. Військове обладнання чоловік планував вивезти за кордон без оформлення відповідних дозвільних документів.

Правоохоронці затримали зловмисника на харківському залізничному вокзалі під час митного контролю. Серед особистих речей чоловіка виявлені запчастини до паливно-регулюючого обладнання авіаприладів. За висновками фахівців, вказані пристрої призначені для ремонту військових і військово-транспортних вертольотів Мі-8, Мі-24 і відносяться до категорії товарів військового призначення, міжнародна передача яких може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України.

На Харківщині запобігли спробі вивезення в РФ комплектуючих для ремонту військових вертольотів, - СБУ 02

Водночас нагадаємо, що військово-технічне співробітництво з Росією припинено ще з серпня 2014 року згідно з Указом Президента України та Рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Дивіться також: Чоловіка, який намагався вивезти в Росію радіостанцію військового літака, затримали на Харківщині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На Харківщині запобігли спробі вивезення в РФ комплектуючих для ремонту військових вертольотів, - СБУ 03

Розпочато кримінальне за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю). Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139857
 
   
 Топ коментарі
 
Слуцкий говорит что все уже чики-пики На Харьковщине предотвращена попытка вывоза в РФ комплектующих для ремонта военных вертолетов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3432
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
це сьогодні...а завтра? торгувати будуть
 показати весь коментар
 
 
Слуцкий говорит что все уже чики-пики На Харьковщине предотвращена попытка вывоза в РФ комплектующих для ремонта военных вертолетов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3432
 показати весь коментар
 
 
Мало того, он подчеркнул, что на связь с паРашей вышла *********.
Пасаны начинают отрабатывать вложенное в них пуйлом бабло.
Это только цветочки, ягодицы впереди.
 показати весь коментар
 
Это диверсия. Интересно сколько получат эти предатели от нашего гуманного к преступникам суда.
 показати весь коментар
 
Это не диверсия. Совсем разные понятия. Максимум получит штраф официальный/неофициальный.
 показати весь коментар
 
Законы нужно менять, война на дворе, а не в демократию играться. Вывозил врагу запчасти -это что? Госизмена, диверсия, 25 лет тюрьмы должно быть. А те депутаты кто лезут в паРашу - всем по 25 лет и клеймо на лоб - изменник Родины.
 показати весь коментар
 
 
Пишет шо "не ударять".... На Харьковщине предотвращена попытка вывоза в РФ комплектующих для ремонта военных вертолетов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3207
Да эти рукожопы даже в ракетах-носителях мощей и ыконок делают лишние дыры и залепляют их материалом якутского "митця", чем серьезно пугают американов. А на вертолеты они не только "ударят" по запчасти, но и скрепят тем же "материалом"..... А если упадет(когда упадет) - так это мало капель поп брызнул, или мощи, которыми "облагораживали" "святую воду" протухли. А, еще аккумуляторов мы не продали парашникам На Харьковщине предотвращена попытка вывоза в РФ комплектующих для ремонта военных вертолетов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3207 А у них свои - "не то системы"

 показати весь коментар
 
 
Ясно что я уважаю совок, что вы.
А знаешь за что? А за то что идиоты могут построить ракету за, условно шо быдло будет жить в два раза бедней, а амеры такую же и лучше ракету построят силами одной частной фирмы.
А слово "лучше" - значит - на порядок лучше, дешевле, эффективней.
А вы, как соревнуетесь с самими собой по постройке петухов из говна, так и в 2050-м году будете визжать что ваши петухи - самые говнистые в мире.
.....
В мире просто нету таких же кретинов как вы На Харьковщине предотвращена попытка вывоза в РФ комплектующих для ремонта военных вертолетов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1251
вот как ты - отрежь себе язык бензопилой и высри мне: бле-бфле-вле, а тфы так ны мозись, ла-лы-лололо.
И я скажу: да, ты выиграл....

 показати весь коментар
 
 
Это все замечательно, но...Кто знает, откуда берутся запчасти для поддержания летной годности наших самолетов Су-27,к примеру?
 показати весь коментар
 
а не-не...то свинарчуки.то преступника парашенки
 показати весь коментар
 
я говрю,это те свинарчуки контрабасом запчастей для наших самолетов занимались,которых вся зрада ,все 73% уже месяца так три чмырят.

а этот наоборот,он спец по экспорту .
 показати весь коментар
 
 
Ага! Поднимает экономику Украины, подрывает экономику РФ.
 показати весь коментар
 
 
с каких пор российский су-27 стал "вашим"? если в эстонии ездят мерседесы, то они все же не "наши", а немецкие. "Кто знает, откуда берутся запчасти" ответ: у производителя.
 показати весь коментар
 
Тебе скрепу защемило? Для слабоумных: Су-27 разработан и построен в СССР.
 показати весь коментар
 
такі да!! а фєдєрастія це не сере сер.. це ну же ІНША країна
 показати весь коментар
 
1. где взяло?
2. кто в доле... помогал?
3. кому везло?
4. как вышел на покупателя?
 показати весь коментар
 
 
Блін! Оце облом! Пять років вивозив і все було "ок"! Силовики "цинічного бариги" ще й і ручкою махали і щасливої дороги бажали, а тепер... Барижні шавки в ступорі, щось там пробують тявкнуть на захист свого "кармільця", та щось так примітивно, не щиро, просто жуть.
 показати весь коментар
 
Надеюсь, теперь расиянцы поставят на свои вертолеты в керосиновые трубопроводы "точно такие же" резиночки для сантехники...
 показати весь коментар
 
 
Деталі дріб'язкові, невже на них є попит? Що це за складальна одиниця "нє ударять"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору