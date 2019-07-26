 На Харківщині запобігли спробі вивезення в РФ комплектуючих для ремонту військових вертольотів, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби отримали інформацію, що житель Харківської області незаконно придбав комплектуючі до авіаційної техніки. Військове обладнання чоловік планував вивезти за кордон без оформлення відповідних дозвільних документів.
Правоохоронці затримали зловмисника на харківському залізничному вокзалі під час митного контролю. Серед особистих речей чоловіка виявлені запчастини до паливно-регулюючого обладнання авіаприладів. За висновками фахівців, вказані пристрої призначені для ремонту військових і військово-транспортних вертольотів Мі-8, Мі-24 і відносяться до категорії товарів військового призначення, міжнародна передача яких може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України.
Водночас нагадаємо, що військово-технічне співробітництво з Росією припинено ще з серпня 2014 року згідно з Указом Президента України та Рішенням Ради національної безпеки і оборони України.
Розпочато кримінальне за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю). Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.
Пасаны начинают отрабатывать вложенное в них пуйлом бабло.
Это только цветочки, ягодицы впереди.
Да эти рукожопы даже в ракетах-носителях мощей и ыконок делают лишние дыры и залепляют их материалом якутского "митця", чем серьезно пугают американов. А на вертолеты они не только "ударят" по запчасти, но и скрепят тем же "материалом"..... А если упадет(когда упадет) - так это мало капель поп брызнул, или мощи, которыми "облагораживали" "святую воду" протухли. А, еще аккумуляторов мы не продали парашникам А у них свои - "не то системы"
А знаешь за что? А за то что идиоты могут построить ракету за, условно шо быдло будет жить в два раза бедней, а амеры такую же и лучше ракету построят силами одной частной фирмы.
А слово "лучше" - значит - на порядок лучше, дешевле, эффективней.
А вы, как соревнуетесь с самими собой по постройке петухов из говна, так и в 2050-м году будете визжать что ваши петухи - самые говнистые в мире.
.....
В мире просто нету таких же кретинов как вы
вот как ты - отрежь себе язык бензопилой и высри мне: бле-бфле-вле, а тфы так ны мозись, ла-лы-лололо.
И я скажу: да, ты выиграл....
а этот наоборот,он спец по экспорту .
2. кто в доле... помогал?
3. кому везло?
4. как вышел на покупателя?
🤔